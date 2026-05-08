Γιατί τον Μάιο νιώθεις περίεργα χωρίς λόγο και είναι απόλυτα φυσιολογικό

Η ψυχολογία της αλλαγής εποχής που δεν συζητάμε αρκετά.

Ο Μάιος θεωρείται από τους πιο όμορφους μήνες. Περισσότερο φως, καλύτερος καιρός, περισσότερες έξοδοι. Κι όμως, για πολλούς είναι μια περίοδος περίεργη.

Μπορεί να νιώθεις πιο κουρασμένη, πιο ευαίσθητη ή πιο μπερδεμένη, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρος λόγος. Και αυτό δεν είναι τυχαίο.

Η αλλαγή επηρεάζει το σώμα και το μυαλό

Η μετάβαση από τον χειμώνα στην άνοιξη δεν είναι μόνο εξωτερική. Το σώμα αλλάζει ρυθμούς, ο ύπνος επηρεάζεται και η καθημερινότητα αποκτά άλλη ένταση.

Αυτή η αλλαγή δημιουργεί μια εσωτερική αστάθεια. Δεν είναι κάτι αρνητικό, είναι προσαρμογή.

Το φως αυξάνει την ένταση

Το περισσότερο φως αυξάνει την ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να ενισχύσει και τα συναισθήματα. Ό,τι νιώθεις γίνεται πιο έντονο.

Για κάποιους αυτό σημαίνει χαρά. Για άλλους σημαίνει υπερένταση.

Η κοινωνική πίεση αυξάνεται

Ο Μάιος φέρνει περισσότερες εξόδους, δραστηριότητες και πρέπει και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πίεση.

Αν δεν έχεις την ίδια διάθεση, μπορεί να νιώθεις ότι δεν συμβαδίζεις και αυτό επηρεάζει την ψυχολογία.

Η ανάγκη για αλλαγή

Η άνοιξη φέρνει και την ανάγκη για αλλαγή σε ρουτίνα, σχέσεις, καθημερινότητα.

Αυτό όμως δεν είναι πάντα εύκολο και η αβεβαιότητα δημιουργεί ένταση.

Η εικόνα των άλλων, ειδικά στα social media, μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση ότι όλοι περνούν καλύτερα. Αυτό όμως δεν ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα.

Η σύγκριση απομακρύνει από τη δική σου εμπειρία.

Η αποδοχή του συναισθήματος

Το πιο σημαντικό είναι να αποδεχτείς αυτό που νιώθεις. Δεν χρειάζεται να το διορθώσεις. Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα καλά. Η αποδοχή μειώνει την ένταση.

Δεν χρειάζεται να ακολουθείς τον ρυθμό της εποχής. Μπορείς να βρεις τον δικό σου.

Να βγεις όταν θέλεις, να μείνεις μέσα όταν το έχεις ανάγκη. Η ισορροπία είναι προσωπική.

Η φροντίδα του εαυτού

Μικρές κινήσεις βοηθούν. Ξεκούραση, χρόνος χωρίς πίεση, επαφή με τη φύση. Δεν λύνουν τα πάντα, αλλά βοηθούν να επανέλθεις.

Ο Μάιος δεν είναι μόνο εξωτερική αλλαγή είναι και εσωτερική και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.