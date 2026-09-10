Γιατί νιώθεις συνέχεια κουρασμένη; Οι μικρές αλλαγές της εποχής που επηρεάζουν την ενέργειά σου

Επέστρεψες από τις διακοπές, κοιμάσαι κανονικά και παρ' όλα αυτά αισθάνεσαι ότι χρειάζεσαι… διακοπές; Η κούραση του Σεπτεμβρίου δεν είναι πάντα απλώς «τεμπελιά μετά το καλοκαίρι».

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Ο Σεπτέμβριος υποτίθεται ότι είναι ο μήνας του restart. Νέα σεζόν. Νέοι στόχοι. Επιστροφή στη δουλειά. Γυμναστήριο. Οργάνωση. Meal prep. Νωρίτερα για ύπνο.

Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, εσύ θέλεις απλώς να ξαπλώσεις στον καναπέ στις επτά το απόγευμα.

Αν τις τελευταίες ημέρες αισθάνεσαι ότι η ενέργειά σου έχει εξαφανιστεί, δεν είσαι απαραίτητα απλώς «εκτός φόρμας» μετά τις διακοπές.

Για πολλούς ανθρώπους, ο Σεπτέμβριος σημαίνει αρκετές αλλαγές ταυτόχρονα. Και το σώμα χρειάζεται λίγο χρόνο για να ακολουθήσει.

Από το πρόγραμμα των διακοπών… κατευθείαν στο ξυπνητήρι

Στις διακοπές το πρόγραμμα συνήθως χαλαρώνει. Κοιμάσαι αργότερα. Ξυπνάς χωρίς ξυπνητήρι. Τρως διαφορετικές ώρες. Μπορεί να κοιμηθείς λίγο το μεσημέρι.

Και ξαφνικά επιστρέφεις στο:

07:00 ξυπνητήρι.

08:30 μετακίνηση.

09:00 δουλειά.

Emails.

Meetings.

Υποχρεώσεις.

Η απότομη αλλαγή στο ωράριο μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι κουρασμένη ακόμη κι αν θεωρητικά κοιμάσαι αρκετές ώρες.

Το σώμα αγαπά τη σταθερότητα περισσότερο απ’ όσο αγαπάμε εμείς τα αυθόρμητα καλοκαιρινά ξενύχτια.

Μπορεί να κοιμάσαι οκτώ ώρες και πάλι να μην ξεκουράζεσαι

Η διάρκεια του ύπνου είναι σημαντική, αλλά δεν είναι το μοναδικό πράγμα που μετράει.

Αν κοιμάσαι διαφορετική ώρα κάθε βράδυ, ξυπνάς συχνά, περνάς την τελευταία ώρα πριν κοιμηθείς κοιτάζοντας οθόνες ή δυσκολεύεσαι να αποκοιμηθείς, οι «οκτώ ώρες» στο ρολόι δεν λένε όλη την ιστορία.

Ο Σεπτέμβριος είναι καλή στιγμή να επαναφέρεις σταδιακά ένα πιο σταθερό πρόγραμμα.

Δεν χρειάζεται να αποφασίσεις ξαφνικά ότι από σήμερα θα κοιμάσαι στις 22:00.

Ακόμη και μια σχετικά σταθερή ώρα ύπνου και αφύπνισης μπορεί να βοηθήσει το σώμα να ξαναβρεί τον ρυθμό του.

Το snooze μπορεί να κάνει το πρωινό ακόμη δυσκολότερο

Χτυπάει το ξυπνητήρι. Snooze. Άλλα εννέα λεπτά. Snooze. Άλλα εννέα. Και ξαφνικά έχεις «κοιμηθεί» άλλα 27 λεπτά, αλλά αισθάνεσαι χειρότερα από πριν.

Αν μπορείς, προσπάθησε να βάλεις το ξυπνητήρι στην πραγματική ώρα που πρέπει να σηκωθείς αντί να προγραμματίζεις μισή ώρα διαπραγμάτευσης με τον εαυτό σου.

Και άνοιξε κουρτίνες ή παντζούρια μόλις ξυπνήσεις. Το φυσικό πρωινό φως βοηθά το σώμα να καταλάβει ότι η ημέρα ξεκίνησε.

Μην υποτιμάς το πρωινό φως

Καθώς προχωρά το φθινόπωρο, οι ημέρες σταδιακά μικραίνουν. Η έκθεση στο φυσικό φως, ιδιαίτερα το πρωί, συνδέεται με τη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού.

Αν η καθημερινότητά σου είναι σπίτι – αυτοκίνητο ή μετρό – γραφείο – σπίτι, μπορεί να περνάς πολύ λιγότερο χρόνο έξω απ’ όσο νομίζεις.

Ένα μικρό περπάτημα το πρωί ή στο διάλειμμα της δουλειάς μπορεί να είναι ένας απλός τρόπος να βάλεις περισσότερο φυσικό φως και κίνηση μέσα στην ημέρα σου.

Η επιστροφή στη δουλειά είναι και mental load

Δεν κουράζεται μόνο το σώμα. Μετά από μια πιο χαλαρή περίοδο, ξαφνικά επιστρέφουν:

Deadlines.

Emails.

Λογαριασμοί.

Ραντεβού.

Σχολεία.

Υποχρεώσεις.

Μετακινήσεις.

Προγράμματα.

Και φυσικά η περίφημη λίστα με όλα όσα αποφάσισες ότι θα αλλάξεις «από Σεπτέμβρη».

Η νοητική επιβάρυνση μπορεί να κάνει μια φυσιολογική ημέρα να φαίνεται πολύ πιο εξαντλητική. Και ίσως εδώ βρίσκεται ένα από τα προβλήματα του September reset. Προσπαθούμε να κάνουμε reset τα πάντα ταυτόχρονα.

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τη ζωή σου μέσα σε μία Δευτέρα

Ο Σεπτέμβριος έχει γίνει σχεδόν δεύτερη Πρωτοχρονιά.

Θα αρχίσω γυμναστήριο.

Θα τρώω καλύτερα.

Θα οργανώσω το σπίτι.

Θα διαβάζω.

Θα κοιμάμαι νωρίς.

Θα πίνω περισσότερο νερό.

Θα ξυπνάω νωρίτερα.

Θα κάνω 10.000 βήματα.

Και όλα αυτά υποτίθεται ότι πρέπει να ξεκινήσουν ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα; Μέχρι την Πέμπτη έχεις κουραστεί μόνο και μόνο προσπαθώντας να θυμηθείς τη νέα σου ζωή. Διάλεξε μία ή δύο αλλαγές. Όταν γίνουν συνήθεια, πρόσθεσε τις επόμενες.

Το φαγητό σου μπορεί να έχει γίνει πιο άστατο

Η επιστροφή στη δουλειά συχνά σημαίνει και επιστροφή σε περίεργες ώρες φαγητού.

Καφές το πρωί.

Κάτι πρόχειρο στις 12.

Μεσημεριανό στις 16:00 επειδή δεν πρόλαβες.

Και μετά φτάνεις σπίτι τόσο πεινασμένη που τρως οτιδήποτε υπάρχει μπροστά σου.

Η σταθερή πρόσληψη τροφής και μια ισορροπημένη διατροφή είναι σημαντικές για την καθημερινή ενέργεια.

Δεν χρειάζεται περίπλοκο meal prep. Ακόμη και το να έχεις μαζί σου ένα κανονικό lunch και ένα εύκολο snack μπορεί να αποτρέψει το να περάσεις σχεδόν ολόκληρη την εργάσιμη ημέρα με δύο καφέδες.

Και φυσικά υπάρχει το νερό

Το καλοκαίρι θυμόμαστε πιο εύκολα ότι διψάμε. Έχουμε συνέχεια ένα μπουκάλι μαζί μας, κάνει ζέστη και αναζητούμε νερό πολύ πιο συχνά.

Μόλις επιστρέψουμε στο γραφείο, μπορεί να περάσουν ώρες χωρίς να πιούμε σχεδόν τίποτα.

Η αφυδάτωση μπορεί να συνδέεται με συμπτώματα όπως κόπωση και πονοκέφαλο. Κράτα ένα μπουκάλι ή ποτήρι νερό σε σημείο που βλέπεις.

Το να υπάρχει μπροστά σου είναι πολύ πιο αποτελεσματική υπενθύμιση από το να θυμηθείς ξαφνικά στις 18:00 ότι ήπιες μόνο καφέ.

Ο τρίτος καφές δεν είναι πάντα η λύση

Πρωινός καφές.

Καφές όταν φτάσεις στη δουλειά.

Άλλος ένας μετά το φαγητό επειδή τα μάτια κλείνουν.

Και ίσως ένας τέταρτος στις 18:00.

Η καφεΐνη μπορεί πράγματι να αυξήσει προσωρινά την εγρήγορση, αλλά αν καταναλώνεται αργά μέσα στην ημέρα μπορεί σε ορισμένους ανθρώπους να επηρεάσει τον ύπνο.

Και τότε δημιουργείται ένας υπέροχος μικρός κύκλος: Κουράζεσαι, πίνεις καφέ, κοιμάσαι χειρότερα, κουράζεσαι, πίνεις περισσότερο καφέ.

Αν παρατηρείς ότι δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς, δοκίμασε να μεταφέρεις τον τελευταίο καφέ νωρίτερα.

Λίγη κίνηση μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από έναν ακόμη καφέ

Όταν είσαι κουρασμένη, το τελευταίο πράγμα που θέλεις να ακούσεις είναι «κάνε γυμναστική».

Και δεν χρειάζεται απαραίτητα. Μπορείς απλώς να κινηθείς. Δέκα λεπτά περπάτημα. Μερικές σκάλες. Μια μικρή βόλτα στο διάλειμμα. Να σηκωθείς από το γραφείο αντί να μείνεις στην ίδια καρέκλα τέσσερις ώρες.

Η τακτική σωματική δραστηριότητα συνδέεται με πολλά οφέλη για την υγεία, τον ύπνο και την ευεξία. Και δεν χρειάζεται κάθε μορφή κίνησης να συνοδεύεται από leggings και συνδρομή γυμναστηρίου.

Πρόσεξε το «θα κάτσω πέντε λεπτά» όταν γυρίζεις σπίτι

Γυρίζεις κουρασμένη. Ξαπλώνεις στον καναπέ. Παίρνεις το κινητό. Και ξαφνικά έχουν περάσει 50 λεπτά.

Δεν ξεκουράστηκες πραγματικά. Δεν έκανες κάτι που ήθελες. Απλώς έκανες scroll. Δοκίμασε να δημιουργήσεις ένα μικρό ritual επιστροφής.

Άλλαξε ρούχα.

Πλύνε πρόσωπο.

Πιες νερό.

Φάε κάτι αν πεινάς.

Κάνε ένα ντους.

Και μετά αποφάσισε συνειδητά αν θέλεις να ξεκουραστείς.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο «ξεκουράζομαι» και στο «κόλλησα στο κινητό επειδή δεν έχω ενέργεια να σηκωθώ».

Βάλε ένα μικρό όριο στο βραδινό scrolling

Το ξέρουμε. «Θα δω μόνο ένα Reel». Και κάπως φτάσαμε από μια συνταγή για pasta σε μια γυναίκα που ανακαινίζει ένα σπίτι στην Τοσκάνη και μετά σε κάποιον που εξηγεί γιατί πρέπει να ξυπνάμε στις 5 το πρωί.

Οι οθόνες πριν τον ύπνο μπορούν να επηρεάσουν την ώρα που τελικά κοιμόμαστε, ενώ το φως τους μπορεί επίσης να επηρεάσει τη φυσιολογική προετοιμασία του οργανισμού για ύπνο.

Δεν χρειάζεται να βάλεις το κινητό σε χρηματοκιβώτιο. Δοκίμασε απλώς να δημιουργήσεις ένα μικρό screen-free διάστημα πριν κοιμηθείς.

Κάνε πιο εύκολο το πρωί από το προηγούμενο βράδυ

Ένα μέρος της πρωινής εξάντλησης είναι απλώς… αποφάσεις.

Τι θα φορέσω;

Τι θα πάρω μαζί μου;

Πού είναι τα κλειδιά;

Έχω φαγητό;

Πού είναι ο φορτιστής;

Έχω καθαρό παντελόνι;

Πέντε λεπτά προετοιμασίας το προηγούμενο βράδυ μπορούν να μειώσουν σημαντικά το πρωινό χάος.

Βγάλε ρούχα.

Ετοίμασε τσάντα.

Βάλε το lunch στο ψυγείο.

Άφησε κλειδιά και ακουστικά στην ίδια θέση.

Δεν θα ξυπνήσεις με περισσότερη ενέργεια. Αλλά τουλάχιστον δεν θα τη σπαταλήσεις ψάχνοντας το ένα σου ακουστικό στις 08:12.

Μην γεμίσεις και τα Σαββατοκύριακα με υποχρεώσεις

Μετά την επιστροφή από τις διακοπές υπάρχει συχνά η τάση να καλύψουμε όλο τον χαμένο χρόνο.

Καφέδες.

Τραπεζώματα.

Ψώνια.

Δουλειές σπιτιού.

Ραντεβού.

Γυμναστήριο.

Και τελικά φτάνει Κυριακή βράδυ και αισθάνεσαι ότι χρειάζεσαι Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστείς από το Σαββατοκύριακο.

Άφησε λίγο πραγματικά κενό χρόνο. Δεν χρειάζεται κάθε ελεύθερη ώρα να αξιοποιείται παραγωγικά.

Φτιάξε ένα πιο ρεαλιστικό September reset

Αντί για δεκαπέντε στόχους, ξεκίνα με τέσσερα απλά πράγματα:

Σταθερότερη ώρα ύπνου.

Λίγο περισσότερο φυσικό φως και κίνηση μέσα στην ημέρα.

Κανονικά γεύματα και νερό.

Μία μικρή προετοιμασία κάθε βράδυ για την επόμενη ημέρα.

Κράτησέ τα για μερικές εβδομάδες. Αυτό είναι πολύ πιο πιθανό να γίνει πραγματική ρουτίνα από ένα πρόγραμμα που απαιτεί να μεταμορφωθείς σε άλλο άνθρωπο μέχρι το τέλος του μήνα.

Πότε η κούραση δεν πρέπει να αποδίδεται απλώς στον Σεπτέμβριο

Η επίμονη ή έντονη κόπωση δεν πρέπει να θεωρείται αυτομάτως αποτέλεσμα της αλλαγής εποχής ή της επιστροφής στη δουλειά.

Αν η κούραση είναι ασυνήθιστα έντονη, επιμένει παρά την επαρκή ξεκούραση, επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά σου ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, χρειάζεται να συζητήσεις με γιατρό.

Υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες κόπωσης και η σωστή αξιολόγηση είναι σημαντικότερη από οποιοδήποτε «energy hack».

Δεν χρειάζεται να μπεις στον Σεπτέμβριο τρέχοντας

Ίσως αυτό είναι τελικά το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε κάθε χρόνο.

Περνάμε από την απόλυτη χαλαρότητα του Αυγούστου στην απαίτηση να λειτουργήσουμε στο 100% μέσα σε λίγες ημέρες.

Αλλά η επιστροφή στη ρουτίνα είναι ακριβώς αυτό: επιστροφή. Όχι διακόπτης.

Δώσε στον εαυτό σου λίγες ημέρες να ξαναβρεί ωράριο.

Βάλε δύο στόχους αντί για δέκα.

Κοιμήσου λίγο νωρίτερα.

Βγες λίγο περισσότερο στο φως.

Φάε κανονικά.

Πιες νερό.

Και αν μια Τετάρτη του Σεπτεμβρίου στις 21:30 θέλεις απλώς να πέσεις για ύπνο; Ίσως αυτή τη φορά να μην χρειάζεσαι άλλο ένα productivity hack. Ίσως χρειάζεσαι απλώς… ύπνο.