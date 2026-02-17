Γιατί νιώθεις πιο κουρασμένη τον χειμώνα και πώς να στηρίξεις τον οργανισμό σου

17/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 08.02.2026 - 01:50)
Γιατί νιώθεις πιο κουρασμένη τον χειμώνα και πώς να στηρίξεις τον οργανισμό σου
Ορμόνες, φως και καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν την ενέργεια.

Η χειμερινή κόπωση δεν είναι φαντασία. Οι μικρότερες ημέρες και η περιορισμένη έκθεση στο φυσικό φως επηρεάζουν τη μελατονίνη και τη σεροτονίνη, ορμόνες που σχετίζονται με τον ύπνο και τη διάθεση. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερη ενέργεια και μεγαλύτερη ανάγκη για ξεκούραση.

Ο ρόλος του φυσικού φωτός

Ακόμα και λίγα λεπτά έκθεσης στο φυσικό φως το πρωί μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού. Μια σύντομη βόλτα ή το να καθίσεις κοντά σε παράθυρο κάνει διαφορά.

Σταθερότητα στον ύπνο

Ο οργανισμός αγαπά τη ρουτίνα. Όταν κοιμάσαι και ξυπνάς περίπου την ίδια ώρα, το σώμα προσαρμόζεται καλύτερα και η ενέργεια σταθεροποιείται.

Διατροφή και ενυδάτωση

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης, καλών λιπαρών και υδατανθράκων βοηθά στη διατήρηση σταθερών επιπέδων ενέργειας. Η αφυδάτωση, ακόμα και ήπια, μπορεί να επιδεινώσει το αίσθημα κόπωσης.

Αποδοχή του πιο αργού ρυθμού

Ο χειμώνας δεν είναι περίοδος υπερπαραγωγικότητας. Το σώμα ζητά πιο ήπιο ρυθμό. Όταν τον αποδέχεσαι αντί να τον πολεμάς, η ενέργεια επιστρέφει πιο φυσικά.

Η κούραση δεν είναι αδυναμία. Είναι σήμα. Και αξίζει να το ακούς.

