Γιατί νιώθεις πιο κουρασμένη τον χειμώνα και πώς να στηρίξεις τον οργανισμό σου
Η χειμερινή κόπωση δεν είναι φαντασία. Οι μικρότερες ημέρες και η περιορισμένη έκθεση στο φυσικό φως επηρεάζουν τη μελατονίνη και τη σεροτονίνη, ορμόνες που σχετίζονται με τον ύπνο και τη διάθεση. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερη ενέργεια και μεγαλύτερη ανάγκη για ξεκούραση.
Ο ρόλος του φυσικού φωτός
Ακόμα και λίγα λεπτά έκθεσης στο φυσικό φως το πρωί μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού. Μια σύντομη βόλτα ή το να καθίσεις κοντά σε παράθυρο κάνει διαφορά.
Σταθερότητα στον ύπνο
Ο οργανισμός αγαπά τη ρουτίνα. Όταν κοιμάσαι και ξυπνάς περίπου την ίδια ώρα, το σώμα προσαρμόζεται καλύτερα και η ενέργεια σταθεροποιείται.
Διατροφή και ενυδάτωση
Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης, καλών λιπαρών και υδατανθράκων βοηθά στη διατήρηση σταθερών επιπέδων ενέργειας. Η αφυδάτωση, ακόμα και ήπια, μπορεί να επιδεινώσει το αίσθημα κόπωσης.
Αποδοχή του πιο αργού ρυθμού
Ο χειμώνας δεν είναι περίοδος υπερπαραγωγικότητας. Το σώμα ζητά πιο ήπιο ρυθμό. Όταν τον αποδέχεσαι αντί να τον πολεμάς, η ενέργεια επιστρέφει πιο φυσικά.
Η κούραση δεν είναι αδυναμία. Είναι σήμα. Και αξίζει να το ακούς.