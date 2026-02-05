Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάς να πίνεις νερό τον χειμώνα

WELLNESS
05/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 27.01.2026 - 16:45)
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάς να πίνεις νερό τον χειμώνα
TheIssue.gr TheIssue.gr

Όταν η δίψα μειώνεται αλλά οι ανάγκες παραμένουν.

Τον χειμώνα συχνά πίνουμε λιγότερο νερό, γιατί δεν διψάμε όσο το καλοκαίρι. Ωστόσο, ο οργανισμός συνεχίζει να έχει ανάγκη από ενυδάτωση για να λειτουργεί σωστά.

Η ενυδάτωση και η υγεία

Το νερό βοηθά στη σωστή λειτουργία του πεπτικού, στη μεταφορά θρεπτικών συστατικών και στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει κόπωση, πονοκεφάλους και ξηρό δέρμα.

Υγρά πέρα από το νερό

Ζεστά ροφήματα, σούπες και αφεψήματα συμβάλλουν στην ημερήσια πρόσληψη υγρών. Τον χειμώνα, αυτά τα υγρά είναι συχνά πιο εύκολα στην κατανάλωση από το κρύο νερό.

Μικρές συνήθειες που βοηθούν

Όταν συνδέεις την ενυδάτωση με την καθημερινή ρουτίνα, γίνεται πιο εύκολη. Ένα ποτήρι νερό το πρωί ή ένα ζεστό ρόφημα το απόγευμα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η σωστή ενυδάτωση δεν αφορά μόνο την υγεία, αλλά και την ευεξία. Όταν το σώμα είναι ενυδατωμένο, λειτουργεί καλύτερα και νιώθεις περισσότερη ενέργεια.

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πόσο νερό πρέπει να πίνεις ημερησίως για να ενισχύσεις την υγεία του εντέρου σου
WELLNESS

Πόσο νερό πρέπει να πίνεις ημερησίως για να ενισχύσεις την υγεία του εντέρου σου

13.08.2025 - 10:00
ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ, ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ, ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΕΝΤΕΡΟΥ
Τα καλύτερα tips για φυσικό και ανθεκτικό μακιγιάζ όλη μέρα
BEAUTY

Τα καλύτερα tips για φυσικό και ανθεκτικό μακιγιάζ όλη μέρα

30.07.2025 - 21:00
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ, ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Πανάδες στο πρόσωπο: Πώς θα τις αντιμετωπίσεις με σύμμαχο τη skincare ρουτίνα σου
BEAUTY

Πανάδες στο πρόσωπο: Πώς θα τις αντιμετωπίσεις με σύμμαχο τη skincare ρουτίνα σου

12.07.2025 - 19:00
SKINCARE, ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
Αυτό το συστατικό δεν πρέπει να λείπει από την κρέμα του προσώπου σου για ενυδατωμένο και υγιές δέρμα
BEAUTY

Αυτό το συστατικό δεν πρέπει να λείπει από την κρέμα του προσώπου σου για ενυδατωμένο και υγιές δέρμα

09.07.2025 - 19:00
CERAMIDES, ΔΕΡΜΑ, ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ, ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
8 τρόποι για να ανακουφιστείς από το ηλιακό έγκαυμα το καλοκαίρι
WELLNESS

8 τρόποι για να ανακουφιστείς από το ηλιακό έγκαυμα το καλοκαίρι

08.07.2025 - 20:00
ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ, ΕΓΚΑΥΜΑ, ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ, ΗΛΙΑΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ, ΗΛΙΟΣ
Γιατί πρέπει να κάνεις μάσκα ποδιών – το beauty trick που θα λατρέψεις
BEAUTY

Γιατί πρέπει να κάνεις μάσκα ποδιών – το beauty trick που θα λατρέψεις

23.06.2025 - 21:00
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ, ΠΟΔΙΑ
Αυτή είναι η θερμοκρασία που πρέπει να πλένεις το πρόσωπό σου για αντιγήρανση
BEAUTY

Αυτή είναι η θερμοκρασία που πρέπει να πλένεις το πρόσωπό σου για αντιγήρανση

22.06.2025 - 13:00
ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΝΕΡΟ, ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ενυδάτωση προσώπου: Το συχνό λάθος που φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα
BEAUTY

Ενυδάτωση προσώπου: Το συχνό λάθος που φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα

16.06.2025 - 10:00
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ, ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΚΡΕΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ