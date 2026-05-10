10/05/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 04.05.2026 - 17:26)
Φτιάξε ελαφριά γεύματα που δεν σε βαραίνουν αλλά σε κρατούν χορτάτη
Unsplash/ Julius
Πώς να προσαρμόσεις τη διατροφή σου στην εποχή.

Ο Μάιος είναι ο μήνας που η διατροφή αλλάζει φυσικά. Οι βαριές, χειμωνιάτικες επιλογές αρχίζουν να απομακρύνονται και το σώμα ζητά κάτι πιο ελαφρύ, πιο δροσερό.

Αυτό δεν σημαίνει λιγότερο φαγητό αλλά διαφορετικό φαγητό.

Η έννοια της ελαφριάς διατροφής

Ελαφριά δεν σημαίνει φτωχή. Σημαίνει εύπεπτη, ισορροπημένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σώματος.

Τα γεύματα πρέπει να σε κρατούν χορτάτη χωρίς να σε βαραίνουν. Αυτό επιτυγχάνεται με σωστό συνδυασμό τροφών.

Η βάση των γευμάτων

Λαχανικά, πρωτεΐνη και καλοί υδατάνθρακες δημιουργούν ισορροπία.

Μια σαλάτα με κοτόπουλο ή όσπρια, ένα bowl με ρύζι και λαχανικά ή ένα ελαφρύ πιάτο με αυγά είναι καλές επιλογές. Η απλότητα είναι πιο αποτελεσματική.

Η σημασία της πρωτεΐνης

Η πρωτεΐνη βοηθά στον κορεσμό και στη διατήρηση της ενέργειας.

Χωρίς αυτήν, τα γεύματα δεν κρατούν για αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει σε κάθε κύριο γεύμα.

Τα φρέσκα προϊόντα της εποχής

Ο Μάιος προσφέρει μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Αυτά είναι πιο θρεπτικά και πιο νόστιμα.

Η εποχική επιλογή βοηθά το σώμα να προσαρμοστεί και κάνει τη διατροφή πιο φυσική.

Το να τρως πιο ελαφριά δεν σημαίνει να στερείσαι.

Η υπερβολή, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, δημιουργεί ανισορροπία. Η μέση λύση είναι αυτή που λειτουργεί.

Η ενυδάτωση ως βασικό στοιχείο

Το νερό γίνεται πιο σημαντικό όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Η ενυδάτωση επηρεάζει την ενέργεια, την πέψη και τη διάθεση και συχνά παραμελείται.

Το σώμα αλλάζει και μαζί του αλλάζουν και οι ανάγκες.

Το να ακούς τι χρειάζεσαι είναι πιο σημαντικό από το να ακολουθείς κανόνες. Γιατί η διατροφή δεν είναι αυστηρό πρόγραμμα, είναι σχέση.

