Φθινόπωρο χωρίς μελαγχολία: 8 απλοί τρόποι για να νιώσεις καλύτερα

Αν ανήκεις σε εκείνες που νιώθουν μια μικρή μελαγχολία με το τέλος του καλοκαιριού, δεν είσαι μόνη. Είναι απολύτως φυσιολογικό.

Αυτό που ίσως δεν έχεις σκεφτεί, όμως, είναι ότι η αλλαγή εποχής κρύβει πολλές μικρές ευκαιρίες για ανανέωση, φροντίδα και νέα ξεκινήματα. Ας δούμε μαζί πώς μπορείς να μετατρέψεις το φθινόπωρο σε μια περίοδο γεμάτη θετική ενέργεια.

Αγκάλιασε τη… ρουτίνα

Μετά τις διακοπές, η επιστροφή στη δουλειά ή στις υποχρεώσεις μοιάζει συχνά βουνό. Όμως, η ρουτίνα μπορεί να είναι και φίλη σου. Σκέψου ότι το σταθερό πρόγραμμα σου δίνει δομή και αίσθηση ελέγχου. Μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου, να εντάξεις γυμναστική, να προγραμματίσεις βραδιές με φίλους ή να αφιερώσεις συγκεκριμένες ώρες στον εαυτό σου. Η καθημερινότητα είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο μπορείς να «ζωγραφίσεις» μικρές χαρές.

Φθινοπωρινή μόδα: Ευκαιρία για ανανέωση!

Μετά από μήνες που φοράγαμε πιο ανάλαφρα ρούχα, η αλλαγή της σεζόν είναι μια τέλεια ευκαιρία για να ανακαλύψεις ξανά το στυλ σου. Οι γήινες αποχρώσεις, οι ζακέτες, τα κασκόλ και τα ankle boots δημιουργούν άπειρους συνδυασμούς. Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία – μερικές στοχευμένες προσθήκες στην γκαρνταρόμπα σου μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση.

Ακόμα και μια απλή βόλτα στα μαγαζιά για να «χαζέψεις» τις νέες συλλογές μπορεί να λειτουργήσει σαν μικρή ψυχοθεραπεία.

Απόλαυσε τη μαγεία του σπιτιού

Το καλοκαίρι ζούμε περισσότερο έξω, στη θάλασσα, σε βεράντες ή μπαλκόνια. Το φθινόπωρο, όμως, είναι η εποχή που ξαναβρίσκουμε τη ζεστασιά του σπιτιού. Φτιάξε μια γωνιά με κεριά, μαλακά ριχτάρια και τα αγαπημένα σου βιβλία. Μάθε μια νέα συνταγή για comfort food, ή βάλε στην καθημερινότητά σου τσάι με αρώματα κανέλας και μήλου. Αυτή η μικρή «φωλιά» μπορεί να γίνει το προσωπικό σου καταφύγιο για χαλάρωση.

Βάλε στόχους που σε εμπνέουν

Η αλλαγή εποχής είναι σαν ένα δεύτερο «νέο έτος». Όπως τον Ιανουάριο βάζουμε στόχους, έτσι και τον Σεπτέμβριο μπορείς να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, όπως ένα μάθημα χορού, ένα νέο άθλημα, μια ξένη γλώσσα, ακόμα και ένα προσωπικό project που ανέβαλες καιρό. Ο εγκέφαλός μας λειτουργεί καλύτερα όταν έχει μπροστά του ξεκάθαρους στόχους και μικρά βήματα για να τους πετύχει. Γράψε τους στόχους σου σε ένα τετράδιο και κράτησε το ως ημερολόγιο εξέλιξης.

Φρόντισε το σώμα και το μυαλό σου

Μετά την καλοκαιρινή ανεμελιά, το σώμα μας έχει ανάγκη από αποτοξίνωση και επαναφορά. Ενυδάτωσε τον οργανισμό σου, βάλε περισσότερα λαχανικά και εποχικά φρούτα στη διατροφή σου, και δημιούργησε μια ρουτίνα ύπνου που θα σε ξεκουράζει πραγματικά. Παράλληλα, μην ξεχνάς το μυαλό σου, λίγα λεπτά διαλογισμού ή αναπνοών κάθε μέρα μπορούν να μειώσουν το άγχος και να αυξήσουν την ευεξία σου.

Απόλαυσε τη φθινοπωρινή φύση

Το φθινόπωρο είναι η εποχή των χρωμάτων. Μια βόλτα στο πάρκο ή στο βουνό με τα φύλλα να αλλάζουν αποχρώσεις μπορεί να γεμίσει τις αισθήσεις σου. Η φύση μάς διδάσκει ότι η αλλαγή είναι όμορφη – κι αυτό το μάθημα μπορούμε να το κρατήσουμε και για τη δική μας ζωή. Άλλωστε, η εποχή προσφέρεται για βόλτες χωρίς τον καύσωνα, για city breaks σε κοντινές πόλεις ή ακόμα και για μικρές εκδρομές το Σαββατοκύριακο.

Αφιέρωσε χρόνο στους αγαπημένους σου

Το καλοκαίρι συχνά οι ρυθμοί μας δεν συγχρονίζονται καθώς άλλος λείπει διακοπές και άλλος δουλεύει. Το φθινόπωρο, όμως, είναι η ιδανική στιγμή να επανασυνδεθείς. Κλείσε ραντεβού με φίλες, οργάνωσε βραδιές με επιτραπέζια, πήγαινε σινεμά ή θέατρο. Οι σχέσεις μας είναι η πηγή δύναμης που μας στηρίζει στις πιο απαιτητικές περιόδους.

Μικρές τελετουργίες ευγνωμοσύνης

Όταν νιώθεις ότι σε παίρνει από κάτω, μια απλή άσκηση μπορεί να αλλάξει την οπτική σου: γράψε κάθε βράδυ τρία πράγματα για τα οποία νιώθεις ευγνωμοσύνη. Μπορεί να είναι κάτι μικρό – ένα χαμόγελο στον δρόμο, μια κούπα καφέ, μια αγκαλιά. Με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύεις το μυαλό σου να εστιάζει στη θετική πλευρά της καθημερινότητας.

Τελικά, κάθε τέλος είναι μια αρχή

Το καλοκαίρι τελείωσε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η χαρά τελείωσε μαζί του. Το φθινόπωρο είναι η εποχή της αλλαγής, της προσαρμογής, της δημιουργίας. Αντί να το δεις σαν «τέλος», δες το σαν πρόσκληση για κάτι νέο. Η διάθεσή σου θα ανέβει, οι στόχοι σου θα αποκτήσουν υπόσταση και θα νιώσεις πιο γεμάτη και δυνατή.

Άλλωστε, η ομορφιά της ζωής κρύβεται σε όλες τις εποχές – αρκεί να είσαι ανοιχτή να τη δεις.