Φρούτα και λαχανικά του Ιανουαρίου και τα οφέλη τους

WELLNESS
15/01/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 10.01.2026 - 21:04)
Φρούτα και λαχανικά του Ιανουαρίου και τα οφέλη τους
TheIssue.gr TheIssue.gr

Η φύση ξέρει τι χρειάζεται το σώμα σου τον χειμώνα.

Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας που το σώμα χρειάζεται ενίσχυση. Μετά τις γιορτές και τις αλλαγές στη ρουτίνα, η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενέργεια και την άμυνα του οργανισμού. Τα εποχικά φρούτα και λαχανικά δεν είναι τυχαία διαθέσιμα αυτή την περίοδο. Είναι ακριβώς αυτά που χρειάζεται το σώμα.

Τα χειμερινά φρούτα

Τα εσπεριδοειδή κυριαρχούν τον Ιανουάριο. Πορτοκάλια, μανταρίνια, γκρέιπφρουτ και λεμόνια είναι πλούσια σε βιταμίνη C και ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Παράλληλα, τα μήλα και τα αχλάδια προσφέρουν φυτικές ίνες που βοηθούν την πέψη και τη σταθεροποίηση της ενέργειας μέσα στη μέρα.

Τα λαχανικά που ξεχωρίζουν

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι και τα χόρτα, είναι γεμάτα σίδηρο και αντιοξειδωτικά. Το μπρόκολο και το κουνουπίδι υποστηρίζουν την αποτοξίνωση του οργανισμού, ενώ τα καρότα και οι γλυκοπατάτες προσφέρουν βιταμίνη Α, απαραίτητη για το δέρμα και την όραση.

Γιατί να προτιμάς τα εποχικά

Τα εποχικά προϊόντα έχουν μεγαλύτερη θρεπτική αξία και καλύτερη γεύση. Επιπλέον, είναι πιο φιλικά προς τον οργανισμό, καθώς εναρμονίζονται με τις ανάγκες της εποχής. Ο Ιανουάριος χρειάζεται ζεστασιά, θρέψη και ενίσχυση, και αυτά ακριβώς προσφέρουν τα φρούτα και τα λαχανικά του.

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Είναι ασφαλές να φας μια ντομάτα που έχει ρωγμές; Δες τι λένε οι ειδικοί
WELLNESS

Είναι ασφαλές να φας μια ντομάτα που έχει ρωγμές; Δες τι λένε οι ειδικοί

22.08.2023 - 19:00
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΠΟΧΗΣ, ΝΤΟΜΑΤΑ
Φύλαξε με τον κατάλληλο τρόπο τα σταφύλια στο ψυγείο και απόλαυσέ τα στην καλύτερη στιγμή τους
LIFE

Φύλαξε με τον κατάλληλο τρόπο τα σταφύλια στο ψυγείο και απόλαυσέ τα στην καλύτερη στιγμή τους

18.08.2023 - 15:00
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΦΡΟΥΤΑ, ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ
4+1 tips για να διατηρείς φρέσκα τα φρούτα και τα λαχανικά για μεγαλύτερο διάστημα
LIFE

4+1 tips για να διατηρείς φρέσκα τα φρούτα και τα λαχανικά για μεγαλύτερο διάστημα

15.06.2023 - 15:00
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΡΟΥΤΑ, ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ
Dirty Dozen και Clean Fifteen: Αυτά είναι τα φρούτα και λαχανικά σε περιεκτικότητα φυτοφαρμάκων
WELLNESS

Dirty Dozen και Clean Fifteen: Αυτά είναι τα φρούτα και λαχανικά σε περιεκτικότητα φυτοφαρμάκων

06.04.2023 - 18:00
ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΥΓΕΙΑ, ΦΡΟΥΤΑ, ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ, ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
3 χειμωνιάτικα φρούτα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό και κρατούν τους ιούς μακριά
WELLNESS

3 χειμωνιάτικα φρούτα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό και κρατούν τους ιούς μακριά

22.02.2023 - 12:00
CRANBERRY, ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΙΩΣΕΙΣ, ΜΗΛΑ, ΦΡΟΥΤΑ, ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ