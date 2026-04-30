Φρούτα και λαχανικά Μαΐου: Τι να βάλεις τώρα στη διατροφή σου

Η εποχική επιλογή που ενισχύει την υγεία και την ενέργεια.

Ο Μάιος είναι από τους πιο πλούσιους μήνες σε φρέσκα προϊόντα. Η φύση βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και αυτό φαίνεται στη γεύση, την ποιότητα και τη θρεπτική αξία των τροφών.

Η εποχική διατροφή δεν είναι μόνο πιο νόστιμη αλλά και πιο ωφέλιμη.

Τα φρούτα που κυριαρχούν

Τα κεράσια κάνουν την εμφάνισή τους και αποτελούν από τα πιο αγαπημένα φρούτα της εποχής. Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και βοηθούν στην ενυδάτωση.

Τα βερίκοκα είναι επίσης βασική επιλογή, γεμάτα βιταμίνες και ιδανικά για ελαφριά σνακ. Οι φράουλες συνεχίζουν δυναμικά, ενώ τα πρώτα ροδάκινα αρχίζουν να εμφανίζονται.

Τα λαχανικά της εποχής

Τα κολοκυθάκια, τα φασολάκια και οι αγκινάρες είναι από τα πιο χαρακτηριστικά λαχανικά του Μαΐου. Είναι ελαφριά, εύπεπτα και ιδανικά για πιο “καθαρή” διατροφή.

Τα πράσινα φυλλώδη, όπως μαρούλι και σπανάκι, συνεχίζουν να έχουν σημαντική θέση.

Η σημασία της φρεσκάδας

Τα εποχικά προϊόντα έχουν καλύτερη γεύση και μεγαλύτερη θρεπτική αξία. Δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν γεύμα. Μια απλή σαλάτα ή ένα λαδερό είναι αρκετά.

Η διατροφή γίνεται πιο ελαφριά

Με την άνοδο της θερμοκρασίας, το σώμα ζητά πιο δροσερές επιλογές. Φρούτα, σαλάτες και ελαφριά γεύματα βοηθούν στην ισορροπία.

Όταν τρως εποχικά, βοηθάς το σώμα να προσαρμοστεί φυσικά. Και αυτό επηρεάζει όχι μόνο τη φυσική κατάσταση, αλλά και τη διάθεση.