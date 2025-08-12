Είναι η αποτρίχωση με λέιζερ επικίνδυνη για την υγεία;

Ίσως τίποτα να μην είναι πιο ενοχλητικό από τις τρίχες που επανεμφανίζονται γρήγορα, ακόμη και μετά την αποτρίχωση. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την αφαίρεση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας – από ξυραφάκι και κερί, μέχρι λέιζερ – και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στο δέρμα σου.

Αν και όλες προσφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, διαφέρουν ως προς τη διάρκεια. Η αποτρίχωση με λέιζερ θεωρείται από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις, με μακροχρόνια αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, το ερώτημα για το αν είναι πραγματικά ασφαλής εξακολουθεί να απασχολεί πολλούς.

Αποτρίχωση με λέιζερ- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Ουσιαστικά, η αποτρίχωση με λέιζερ, πραγματοποιείται σε ειδικά κέντρα αισθητική και πάντοτε από επαγγελματία που γνωρίζει να χειρίζεται το μηχάνημα. Έτσι, η διαδικασία λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται η αναπαραγωγή των τριχών από τους θύλακες και γίνεται με τη χρήση φωτός- δηλαδή λέιζερ υψηλής θερμότητας που «καταστρέφει» την τρίχα.

Για τους περισσότερους λοιπόν, η μέθοδος του λέιζερ είναι ασφαλής και δεν συνδέεται με μακροπρόθεσμες παρενέργειες.

Αναπόφευκτα βέβαια, μπορεί να προκύψουν ήπιες, προσωρινές ενοχλήσεις στην πρώτη στοιβάδα της επιδερμίδας, οι οποίες καταπολεμώνται άμεσα και κυρίως- χωρίς θεραπεία.

Γενικότερα, μπορεί να έχεις ακούσει τη θεωρία πως η εν λόγω μέθοδος, μπορεί να σταθεί αφορμή για την εμφάνιση δερματικού καρκίνου- ωστόσο κάτι τέτοιο είναι απλώς ένας μύθος. Το λέιζερ που χρησιμοποιείται για αυτή την διαδικασία δεν περιέχει επικίνδυνη ακτινοβολία, χρησιμοποιείται επιφανειακά, επομένως δεν φθείρει τους ιστούς.

Μάλιστα παρόμοια μηχανήματα είναι εγκεκριμένα και για ιατρική χρήση.

Παράλληλα, μια ακόμη – λανθασμένη- θεωρία, είναι πως το λέιζερ προκαλεί στειρότητα: φυσικά κάτι τέτοιο δεν αληθεύει, καθώς αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει τα εσωτερικά όργανα. Ωστόσο, καθώς μιλάμε για τέτοιου είδους ζητήματα, θα πρέπει να εμπιστεύεσαι την γνώμη του προσωπικού σου ιατρού, ιδιαίτερα σε περίοδο εγκυμοσύνης.

Σπάνιες παρενέργειες:

• Ανεπιθύμητη τριχοφυΐα

• Αλλαγές στην υφή του δέρματος

• Ουλές

Συνήθως, τα συμπτώματα αυτά σχετίζονται με τη χρήση μη εγκεκριμένων μηχανημάτων και λάθος τεχνική!

