Δευτέρα του Πάσχα: Πώς να επανέλθεις χωρίς πίεση

Μικρές κινήσεις για να νιώσεις ξανά ελαφριά και γεμάτη ενέργεια.

Μετά από τη Μεγάλη Εβδομάδα και το πασχαλινό τραπέζι, είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθεις πιο βαριά, πιο κουρασμένη ή χωρίς ενέργεια. Δεν είναι θέμα υπερβολής, είναι απλώς η μετάβαση από μια πιο ήπια διατροφή σε πιο πλούσια γεύματα.

Η Δευτέρα του Πάσχα δεν είναι ημέρα δίαιτας αλλά επαναφοράς. Δεν χρειάζεται να τιμωρήσεις το σώμα σου, χρειάζεται να το φροντίσεις.

Ξεκίνα με ενυδάτωση

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι το νερό. Μετά από πιο βαριά φαγητά και αλκοόλ, το σώμα χρειάζεται ενυδάτωση.

Ένα ποτήρι νερό το πρωί, ίσως με λίγο λεμόνι, βοηθά να ενεργοποιηθεί ο οργανισμός. Η ενυδάτωση επηρεάζει άμεσα την ενέργεια και την πέψη.

Ελαφριά γεύματα μέσα στη μέρα

Δεν χρειάζεται να μην φας. Χρειάζεται να φας πιο ελαφριά. Λαχανικά, σαλάτες, όσπρια και πιο καθαρά γεύματα βοηθούν το σώμα να επανέλθει.

Απέφυγε τα πολύ βαριά και λιπαρά φαγητά, όχι από στέρηση αλλά από ανάγκη ισορροπίας. Η απλότητα βοηθά την πέψη.

Η κίνηση κάνει τη διαφορά

Μια απλή βόλτα είναι αρκετή. Δεν χρειάζεται έντονη άσκηση. Η ήπια κίνηση βοηθά το σώμα να ενεργοποιηθεί και να ξεμπλοκάρει. Το σώμα δεν χρειάζεται πίεση αλλά ροή.

Δεν χρειάζονται extreme λύσεις. Δεν χρειάζονται αυστηρά προγράμματα ή στερήσεις. Το σώμα έχει ήδη μηχανισμούς αποτοξίνωσης, αυτό που χρειάζεται είναι υποστήριξη. Η ισορροπία είναι πιο αποτελεσματική από την υπερβολή.

Επιστροφή στη ρουτίνα

Το πιο σημαντικό βήμα είναι να επιστρέψεις σε έναν κανονικό ρυθμό. Σταθερά γεύματα, σωστός ύπνος και απλή καθημερινότητα. Αυτό βοηθά περισσότερο από οποιαδήποτε γρήγορη λύση.

Δεν χρειάζεται ενοχή για το φαγητό των ημερών. Το Πάσχα είναι γιορτή και η απόλαυση είναι μέρος της.

Η επαναφορά δεν γίνεται με πίεση αλλά με φροντίδα. Το σώμα ξέρει να ισορροπεί, αρκεί να του δώσεις τον χρόνο.