07/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 27.01.2026 - 17:11)
Χαλαρωτική ρουτίνα χωρίς οθόνες για πιο ήρεμα βράδια
Μικρές συνήθειες για καλύτερο ύπνο.

Οι οθόνες είναι παντού και συχνά τις παίρνουμε μαζί μας μέχρι το κρεβάτι. Τον χειμώνα, όμως, που περνάμε περισσότερο χρόνο μέσα, η αποσύνδεση γίνεται ακόμα πιο σημαντική για την ψυχική ισορροπία.

Γιατί οι οθόνες δυσκολεύουν τον ύπνο

Το μπλε φως κρατά τον εγκέφαλο σε εγρήγορση. Ακόμα και αν νιώθεις κουρασμένη, το μυαλό παραμένει ενεργό. Μια βραδινή ρουτίνα χωρίς οθόνες βοηθά το σώμα να μπει φυσικά σε κατάσταση χαλάρωσης.

Ένα βιβλίο, λίγη μουσική ή ακόμα και σιωπή μπορούν να αντικαταστήσουν την οθόνη. Δεν χρειάζεται να γεμίσεις τον χρόνο σου με δραστηριότητες. Η απλότητα είναι το κλειδί.

Η σημασία της επανάληψης

Όταν κάνεις περίπου τα ίδια πράγματα κάθε βράδυ, το σώμα μαθαίνει να χαλαρώνει πιο γρήγορα. Η σταθερότητα στη ρουτίνα είναι πιο αποτελεσματική από τις μεγάλες αλλαγές.

Χρόνος με τον εαυτό σου

Τα βράδια χωρίς οθόνες γίνονται χώρος για επαφή με τον εαυτό σου. Σκέψεις, συναισθήματα και ανάγκες βρίσκουν χώρο να εκφραστούν χωρίς περισπασμούς.

