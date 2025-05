Από τη βρύση ή από πλαστικό μπουκάλι; Πώς το νερό που πίνεις μπορεί να βλάψει την υγεία σου

Όλοι γνωρίζουμε ότι το νερό είναι το άλφα και το ωμέγα για την υγεία, την εμφάνιση και τη γενικότερη ευεξία μας. Πολλές είναι μάλιστα οι εταιρίες που διαφημίζουν το εμφιαλωμένο τους νερό ως καλύτερης ποιότητας, πιο φρέσκο, με περισσότερα ωφέλιμα μέταλλα και ιχνοστοιχεία συγκριτικά με εκείνο της βρύσης. Ωστόσο, στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα.

Ο λόγος; Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του, ακόμα και πριν το πετάξουμε, το πλαστικό από το οποίο αποτελείται το μπουκάλι του εμφιαλωμένου νερού αποσυντίθεται σε μικροσκοπικά θραύσματα, τα οποία ονομάζονται μικροπλαστικά και νανοπλαστικά. Αυτά τα σωματίδια βρίσκονται παντού, στον αέρα που αναπνέουμε και στην τροφή που καταναλώνουμε, γεγονός που σημαίνει ότι καταλήγουν και στο σώμα μας. Κάθε εβδομάδα, καταναλώνουμε ή εισπνέουμε το ισοδύναμο μιας πιστωτικής κάρτας (δηλαδή 5 γραμμάρια) πλαστικού.

Όλα όσα ξέρεις για το εμφιαλωμένο νερό

Οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε ένα πλαστικό δοχείο, είναι δυνητικά μολυσμένο από αυτά τα σωματίδια, και το νερό δεν αποτελεί εξαίρεση. Ήδη γνωρίζαμε ότι το νερό από πλαστικά μπουκάλια περιέχει μικροπλαστικά, αλλά για πρώτη φορά, Αμερικανοί ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν και να μετρήσουν τα νανοπλαστικά χρησιμοποιώντας μια τεχνική φασματοσκοπίας λέιζερ τελευταίας τεχνολογίας.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, έδειξαν ότι ένα λίτρο νερού από πλαστικό μπουκάλι περιέχει κατά μέσο όρο 240.000 πλαστικά θραύσματα, το 90% των οποίων είναι νανοπλαστικά. Αυτός ο αριθμός είναι 10 έως 100 φορές υψηλότερος από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, οι οποίες υπολόγιζαν μόνο τα μεγαλύτερα σωματίδια.

Η μελέτη έδειξε την παρουσία πολυμερών όπως το PET ή το PE από το υλικό της συσκευασίας, αλλά και άλλων πολυμερών όπως PA, PP, PS και PVC, τα οποία περνούν στο νερό όταν απελευθερώνονται από το πλαστικό. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το PVC και το PS, λόγω της μοναδικής κατανομής μεγέθους που ευνοεί τα μικρά νανοπλαστικά, μπορεί να είναι η πηγή αυτής της μόλυνσης, και οι μεγάλες ποσότητες αυτών των υλικών μπορεί να παραμένουν στο νερό ακόμα και μετά την επεξεργασία του.

Αυτά τα νέα ευρήματα προκαλούν σοβαρές ανησυχίες για την υγεία μας. Όπως δήλωσε η πρόεδρος της οργάνωσης No More Plastic, Rosalie Mann, «Υπάρχουν σαφείς δεσμοί μεταξύ της μόλυνσης από πλαστικό και την αύξηση χρόνιων ασθενειών, όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το άσθμα, οι καρδιοπάθειες, ο καρκίνος και η στειρότητα». Τα μικροπλαστικά βλάπτουν τα ανθρώπινα κύτταρα, ενώ τα νανοπλαστικά προκαλούν μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς εισχωρούν εύκολα στα έντερα και στους πνεύμονες, περνώντας απευθείας στο αίμα.

Τα ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια διαιωνίζουν το πρόβλημα

Ακόμα κι αν προσπαθούμε να ανακυκλώσουμε, η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Κάθε λεπτό, σε όλο τον κόσμο πωλούνται 1 εκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια νερού, τα οποία καταναλώνονται και στη συνέχεια πετιούνται. Θα χρειαστούν έως και 1.000 χρόνια για να υποβαθμιστούν, μολύνοντας τον αέρα, τη φύση και, φυσικά, τα σώματά μας και τα ζώα. Παρά τη διάδοση της ανακύκλωσης, το 9% μόνο των πλαστικών μπουκαλιών ανακυκλώνεται, ενώ η ποιότητά τους χειροτερεύει με κάθε νέα χρήση, επιδεινώνοντας έτσι την μόλυνση του νερού που περιέχουν.

Η Rosalie Mann επισημαίνει ότι «Το ανακυκλωμένο πλαστικό είναι στην πραγματικότητα ανακυκλωμένο δηλητήριο, το οποίο συνεχίζει να δηλητηριάζει τον πλανήτη και τα σώματά μας». Στην πραγματικότητα, το ανακυκλωμένο πλαστικό περνά ξανά και ξανά στον ίδιο κύκλο μόλυνσης, χωρίς να μπορεί να σταματήσει την ρύπανση.

