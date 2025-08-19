Αυτός ο συνδυασμός 2 τροφών θωρακίζει τον εγκέφαλο και προστατεύει από την άνοια

Ως άνοια ορίζεται η προοδευτική εξασθένηση των νοητικών λειτουργιών, όπως η μνήμη, η σκέψη, η κρίση και η ικανότητα επικοινωνίας. Συχνά, μάλιστα, παρατηρείται πιο συχνά σε ηλικιωμένους, ωστόσο δεν αποτελεί φυσικό μέρος της γήρανσης.

Μάλιστα, είναι γεγονός, πως δεν υπάρχει κάποια στοχευμένη θεραπεία ή φάρμακο απέναντι στην άνοια, ωστόσο υπάρχουν μερικοί τρόποι πρόληψης ή επιβράδυνσης της εξέλιξής της, όπως: η σωστή διατροφή, η άσκηση και η πνευματική δραστηριότητα.

Ο συνδυασμός τροφών που προνοεί απέναντι στην άνοια

Ξέρεις ήδη πως κάποια τρόφιμα είναι πιο υγιεινά από άλλα. Ωστόσο, αυτό που πιθανά αγνοείς, είναι το πόσο ευεργετικοί μπορεί να είναι οι σωστοί συνδυασμοί τροφών για την συνολική υγεία και ευεξία.

Ουσιαστικά, δεν σου προσφέρουν μόνο ενέργεια, πρωτεΐνες και φυτικές ίνες – μπορούν να σε βοηθήσουν να προλάβεις σοβαρές ασθένειες και να προφυλάξεις τον εαυτό σου από δυνητικές παθήσεις.

Πιο συγκεκριμένα με η σωστή διατροφή, μπορείς να κρατήσεις χαμηλά τη χοληστερόλη, το σάκχαρο, την πίεση και τη φλεγμονή. Κι όλα αυτά είναι βασικοί παράγοντες για να προστατευτείς από καρδιοπάθειες, εγκεφαλικό, άνοια και κάποιες μορφές καρκίνου.

Συγκεκριμένα δε, ο επιστήμονας, Δρ. Karan Rajan, έκανε γνωστό των καταλληλότερο συνδυασμό τροφών που προάγουν την λειτουργία του εγκεφάλου και των γνωστικών ικανοτήτων.

Τα μύρτιλλα λοιπόν, σε συνδυασμό με τα καρύδια, όταν καταναλώνονται σε καθημερινή βάση, μπορούν να προστατεύσουν εις βάθος τις λειτουργίες του εγκεφάλου και να προάγουν την μνήμη.

Επί της ουσίας, οι πολυφαινόλες από τα μύρτιλλα — ισχυρά αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες — συνεργάζονται με τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα των καρυδιών, τα οποία είναι απαραίτητα για την υγεία του εγκεφάλου. Έτσι μπορεί να παρατηρηθεί βελτιώσει στη μνήμη, αυξάνοντας τα επίπεδα συγκέντρωσης και προστατεύει από τη γνωστική εξασθένηση και την άνοια.

Σύμφωνα με μελέτες λοιπόν, οι φυσικές χρωστικές των μύρτιλων — διαφορετικά: οι πολυφαινόλες — βελτιώνουν τη μνήμη και καθυστερούν τη γνωστική εξασθένηση, με αποτέλεσμα, να επιβραδύνεις τη γήρανση του εγκεφάλου, χάρη στις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους.

