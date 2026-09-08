8 πράγματα που αξίζει να ελέγξεις στον σκύλο σου μετά τις διακοπές

Το τέλος των διακοπών δεν σημαίνει επιστροφή στη ρουτίνα μόνο για εμάς. Σημαίνει αλλαγή προγράμματος και για τον σκύλο.

Μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να πήγε μαζί σου διακοπές, να έκανε μπάνια στη θάλασσα, να περπάτησε περισσότερο σε χώμα και άμμο, να έμεινε σε διαφορετικό σπίτι ή απλώς να πέρασε αρκετές εβδομάδες προσπαθώντας να βρει το πιο δροσερό πλακάκι του σπιτιού.

Και μετά έρχεται ο Σεπτέμβριος. Οι ώρες της βόλτας αλλάζουν, επιστρέφεις στη δουλειά, οι ημέρες αρχίζουν σταδιακά να μικραίνουν και όλη η καθημερινότητα αποκτά ξανά πρόγραμμα.

Αυτή είναι μια καλή στιγμή για έναν μικρό έλεγχο από τη μύτη μέχρι την ουρά.

Όχι επειδή ο Σεπτέμβριος απαιτεί κάποια ειδική «θεραπεία», αλλά επειδή μετά από μια περίοδο με διαφορετικές δραστηριότητες μπορείς πιο εύκολα να εντοπίσεις κάτι που χρειάζεται προσοχή.

1. Κοίτα προσεκτικά τις πατούσες

Οι πατούσες έχουν δουλέψει υπερωρίες όλο το καλοκαίρι.

Καυτό πεζοδρόμιο, άμμος, βότσαλα, χώμα, ξερά χόρτα και περισσότερες outdoor δραστηριότητες μπορούν να τις ταλαιπωρήσουν.

Κάθισε σε ένα καλά φωτισμένο σημείο και έλεγξε κάθε πατούσα ξεχωριστά.

Κοίτα τα μαξιλαράκια για σκασίματα, κοψίματα, ερεθισμούς ή ασυνήθιστη ξηρότητα.

Έλεγξε επίσης ανάμεσα στα δάχτυλα για μικρά ξένα σώματα, αγκάθια ή ερεθισμένο δέρμα.

Αν ο σκύλος γλείφει επίμονα ένα συγκεκριμένο πόδι, κουτσαίνει ή δείχνει ότι πονά όταν το ακουμπάς, χρειάζεται αξιολόγηση από κτηνίατρο.

2. Ρίξε μια ματιά στα νύχια

Το πόσο γρήγορα φθείρονται τα νύχια εξαρτάται μεταξύ άλλων από τη δραστηριότητα και τις επιφάνειες στις οποίες περπατά ο σκύλος. Μετά τις διακοπές είναι μια καλή στιγμή να δεις σε τι κατάσταση βρίσκονται.

Αν έχουν μεγαλώσει αρκετά, μπορεί να χρειάζονται κόψιμο. Αν όμως δεν γνωρίζεις πώς να το κάνεις με ασφάλεια, μην αποφασίσεις ότι ένα tutorial δύο λεπτών σε έκανε επαγγελματία groomer.

Μέσα στο νύχι υπάρχει ζωντανός ιστός και ένα λάθος κόψιμο μπορεί να προκαλέσει πόνο και αιμορραγία.

Ο κτηνίατρος ή ένας επαγγελματίας groomer μπορεί να σε βοηθήσει. Και μην ξεχνάς τα νύχια που δεν ακουμπούν εύκολα στο έδαφος και επομένως δεν φθείρονται με τον ίδιο τρόπο.

3. Έλεγξε τα αυτιά, ειδικά αν έκανε μπάνια

Αν ο σκύλος πέρασε το καλοκαίρι μπαίνοντας και βγαίνοντας από τη θάλασσα ή την πισίνα, δώσε λίγη περισσότερη προσοχή στα αυτιά.

Κοίτα το εξωτερικό και ό,τι μπορείς να δεις χωρίς να βάζεις αντικείμενα μέσα στον ακουστικό πόρο.

Έντονη μυρωδιά, κοκκινίλα, εκκρίσεις, επίμονο ξύσιμο ή συχνό τίναγμα του κεφαλιού μπορεί να υποδεικνύουν ότι χρειάζεται κτηνιατρικός έλεγχος.

Μην χρησιμοποιείς μπατονέτες μέσα στο αυτί και μην βάζεις τυχαία καθαριστικά ή σταγόνες χωρίς να γνωρίζεις ότι είναι κατάλληλα.

Το ότι ένα προϊόν υπάρχει στο ντουλάπι από κάποια παλιότερη περίπτωση δεν σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί τώρα.

4. Ψάξε καλά μέσα στο τρίχωμα

Ο έλεγχος του τριχώματος είναι πολύ πιο αποτελεσματικός όταν χρησιμοποιείς και τα χέρια σου.

Πέρνα τα δάχτυλά σου αργά σε όλο το σώμα.

Έτσι μπορεί να εντοπίσεις μικρά εξογκώματα, πληγές, ερεθισμούς, τσιμπήματα ή περιοχές που ο σκύλος δεν θέλει να αγγίζεις.

Έλεγξε ιδιαίτερα λαιμό, μασχάλες, κοιλιά, βουβωνική περιοχή, πίσω από τα αυτιά και ανάμεσα στα δάχτυλα.

Αν εντοπίσεις κάποιο εξόγκωμα, μην προσπαθήσεις να αποφασίσεις μόνη σου τι είναι από την εμφάνιση.

Σημείωσε πού βρίσκεται και ζήτησε τη γνώμη κτηνιάτρου.

5. Η προστασία από τσιμπούρια και ψύλλους δεν τελειώνει μαζί με τον Αύγουστο

Ένα από τα λάθη που μπορεί να κάνουμε είναι να αντιμετωπίζουμε τα εξωπαράσιτα σαν αποκλειστικά καλοκαιρινό ζήτημα.

Οι θερμοκρασίες του Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα μπορούν να παραμένουν υψηλές και η έκθεση σε τσιμπούρια, ψύλλους και άλλα παράσιτα δεν εξαφανίζεται επειδή επέστρεψες από τις διακοπές.

Συνέχισε το πρόγραμμα αντιπαρασιτικής προστασίας που έχει συστήσει ο κτηνίατρος για τον δικό σου σκύλο.

Μην συνδυάζεις αυθαίρετα κολάρα, αμπούλες, sprays ή χάπια θεωρώντας ότι «περισσότερη προστασία είναι καλύτερη».

Το σωστό προϊόν και το σωστό πρόγραμμα εξαρτώνται από το ζώο, τον τρόπο ζωής και τις οδηγίες του κτηνιάτρου.

6. Κάνε ένα καλό grooming στο τρίχωμα

Άμμος, σκόνη, θαλασσινό νερό και συνεχείς outdoor δραστηριότητες μπορούν να αφήσουν το τρίχωμα πιο μπερδεμένο.

Ένα καλό βούρτσισμα βοηθά να απομακρυνθούν νεκρές τρίχες και μικροί κόμποι και σου επιτρέπει παράλληλα να ελέγξεις καλύτερα το δέρμα.

Αν έχει μακρύ τρίχωμα, δώσε ιδιαίτερη προσοχή πίσω από τα αυτιά, στις μασχάλες, στα πίσω πόδια και στα σημεία όπου δημιουργούνται εύκολα κόμποι.

Μην τραβάς έναν σφιχτό κόμπο με δύναμη. Μπορεί να τραυματίσεις το δέρμα. Αν το τρίχωμα έχει μπερδευτεί πολύ, ένας επαγγελματίας groomer είναι ασφαλέστερη επιλογή.

7. Μην κάνεις υπερβολές με τα μπάνια

Μετά τη θάλασσα μπορεί να αισθάνεσαι ότι ο σκύλος χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο «spa reset».

Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουν τα συνεχόμενα λουσίματα. Η συχνότητα του μπάνιου εξαρτάται από το τρίχωμα, το δέρμα, τη δραστηριότητα και τυχόν κτηνιατρικές οδηγίες.

Χρησιμοποίησε μόνο προϊόντα κατάλληλα για σκύλους και όχι το δικό σου shampoo επειδή «είναι για ευαίσθητο δέρμα». Το pH και οι ανάγκες του δέρματος δεν είναι ίδιες.

Αν ο σκύλος έχει κνησμό, πιτυρίδα, έντονη μυρωδιά ή δερματικούς ερεθισμούς, χρειάζεται πρώτα να βρεθεί η αιτία και όχι να καλυφθεί με πιο συχνά μπάνια.

8. Παρατήρησε το βάρος του

Το καλοκαίρι μπορεί να αλλάξει και τη διατροφή ενός σκύλου.

Λίγο μεζεδάκι από το τραπέζι στις διακοπές.

Ένα κομματάκι παραπάνω επειδή «είμαστε διακοπές».

Λιγότερη άσκηση τις ημέρες με καύσωνα.

Ή, αντίθετα, πολύ περισσότερη δραστηριότητα για έναν σκύλο που έκανε συνεχώς βόλτες και μπάνια.

Ο Σεπτέμβριος είναι καλή στιγμή για έναν έλεγχο βάρους.

Δεν χρειάζεται να βασίζεσαι μόνο στον αριθμό της ζυγαριάς. Ο κτηνίατρος μπορεί να αξιολογήσει και τη σωματική κατάσταση του ζώου και να σου πει αν χρειάζεται κάποια αλλαγή στις ποσότητες τροφής.

Μην κόψεις ξαφνικά τη δραστηριότητα επειδή τελείωσαν οι διακοπές

Αν ο σκύλος είχε συνηθίσει για δύο ή τρεις εβδομάδες να είναι συνεχώς μαζί σου, η απότομη επιστροφή σε πολλές ώρες μόνος στο σπίτι μπορεί να είναι μεγάλη αλλαγή.

Προσπάθησε, όπου είναι δυνατόν, να επαναφέρεις σταθερές ώρες βόλτας, φαγητού και ξεκούρασης. Και μην θεωρείς τη βόλτα μόνο ευκαιρία για τουαλέτα.

Το sniffing, η εξερεύνηση και η επαφή με το περιβάλλον αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Ο Σεπτέμβριος μάλιστα μπορεί να γίνει πολύ πιο ευχάριστος για τις βόλτες καθώς σταδιακά υποχωρεί η ακραία ζέστη.

Πρόσεξε όμως: το πεζοδρόμιο μπορεί να είναι ακόμη καυτό

Η αλλαγή του μήνα δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκαν οι υψηλές θερμοκρασίες.

Τις ζεστές ημέρες συνέχισε να αποφεύγεις τις ώρες έντονης ζέστης και έλεγχε τις επιφάνειες πριν περπατήσει ο σκύλος για πολλή ώρα πάνω τους.

Άσφαλτος και πεζοδρόμια μπορούν να παραμένουν πολύ ζεστά ακόμη και τον Σεπτέμβριο.

Φρέσκο νερό και πρόσβαση σε σκιά εξακολουθούν επίσης να είναι απαραίτητα.

Τσέκαρε ξανά κρεβάτι, κουβέρτες και λουριά

Το seasonal reset δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον σκύλο.

Πότε έπλυνες τελευταία φορά το κάλυμμα του κρεβατιού του;

Τι κατάσταση έχει το λουρί;

Το σαμαράκι έχει συγκεντρώσει αλάτι και άμμο;

Η πετσέτα που χρησιμοποιούσες μετά τη θάλασσα βρίσκεται ακόμη μέσα στο αυτοκίνητο;

Καθάρισε υφασμάτινα αντικείμενα σύμφωνα με τις οδηγίες τους και έλεγξε λουριά, περιλαίμια και σαμαράκια για φθορά.

Ένα clip που έχει αρχίσει να χαλάει ή ένα λουρί με φθαρμένο σημείο είναι καλύτερο να αντικατασταθεί πριν αποφασίσει να σπάσει στη μέση μιας βόλτας.

Πλύνε μπολ και παιχνίδια

Τα μπολ φυσικά πρέπει να καθαρίζονται τακτικά έτσι κι αλλιώς, αλλά ένα γενικό reset είναι καλή αφορμή να ασχοληθείς και με τα παιχνίδια.

Πέτα όσα έχουν σπάσει ή έχουν κομμάτια που μπορούν να αποσπαστούν και καθάρισε όσα επιτρέπεται να πλυθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Δες επίσης το καλάθι παιχνιδιών. Πιθανότατα κρύβει στον πάτο μια μπάλα που θεωρούσες χαμένη από τον Μάρτιο.

Είναι καλή στιγμή να ελέγξεις και το κτηνιατρικό ημερολόγιο

Πότε έγινε το τελευταίο εμβόλιο;

Πότε δόθηκε η τελευταία αντιπαρασιτική αγωγή;

Πότε είναι η επόμενη;

Υπάρχει κάποιος ετήσιος έλεγχος που πλησιάζει;

Αντί να προσπαθείς να θυμηθείς από μνήμης, βάλε τις ημερομηνίες στο ημερολόγιο του κινητού.

Ιδιαίτερα αν ο σκύλος μεγαλώνει, ο κτηνίατρος μπορεί να προτείνει διαφορετική συχνότητα προληπτικών ελέγχων ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του.

Παρατήρησε αλλαγές στη συμπεριφορά

Εσύ γνωρίζεις καλύτερα την καθημερινή συμπεριφορά του σκύλου σου.

Αν ξαφνικά είναι πολύ πιο κουρασμένος, δεν θέλει να περπατήσει, πίνει ασυνήθιστα πολύ νερό, έχει αλλαγή στην όρεξη, γλείφει επίμονα κάποιο σημείο ή παρουσιάζει άλλη σημαντική αλλαγή, μην τη θεωρήσεις αυτομάτως αποτέλεσμα της επιστροφής από τις διακοπές.

Οι αλλαγές στη συμπεριφορά μπορεί να έχουν πολλές αιτίες και αξίζουν κτηνιατρική αξιολόγηση όταν είναι έντονες ή επιμένουν.

Και αν είναι μεγαλύτερος σε ηλικία, δώσε λίγη περισσότερη προσοχή

Καθώς ένας σκύλος μεγαλώνει, μικρές αλλαγές στην κίνηση και στην αντοχή μπορεί να γίνονται πιο εμφανείς.

Μήπως δυσκολεύεται περισσότερο να σηκωθεί μετά τον ύπνο;

Διστάζει στις σκάλες;

Κουράζεται νωρίτερα στη βόλτα;

Δεν ανεβαίνει πια τόσο εύκολα στον καναπέ;

Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, αλλά είναι χρήσιμες παρατηρήσεις για να συζητήσεις με τον κτηνίατρο.

Το «μεγάλωσε» δεν πρέπει να γίνεται αυτόματη εξήγηση για κάθε αλλαγή.

Το καλύτερο September reset είναι απλώς να τον παρατηρήσεις

Δεν χρειάζεται να αγοράσεις ειδικά supplements, καινούργια shampoos ή ένα ολόκληρο πακέτο «φθινοπωρινής περιποίησης».

Χρειάζεται κάτι πολύ πιο απλό.

Κοίτα τις πατούσες του.

Έλεγξε αυτιά και τρίχωμα.

Συνέχισε σωστά την αντιπαρασιτική προστασία.

Παρατήρησε βάρος, όρεξη και συμπεριφορά.

Καθάρισε τα πράγματά του.

Και επανέφερε σταδιακά μια σταθερή καθημερινότητα.

Γιατί για τον σκύλο το τέλος του καλοκαιριού δεν σημαίνει ότι τελείωσε η διασκέδαση.

Σημαίνει απλώς ότι αντί να τρέχει στην παραλία, μπορεί να αρχίσει πάλι να ενθουσιάζεται με εκείνη την ίδια βόλτα στο τετράγωνο σαν να είναι η πρώτη φορά που τη βλέπει.