6 ρουτίνες ευεξίας για τις γιορτές

Πώς να κρατήσεις την ενέργεια, τη διάθεση και την ισορροπία σου στη μαγική αλλά απαιτητική εποχή του χρόνου.

Οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι ίσως η πιο φωτεινή και χαρούμενη περίοδος του έτους. Από τη μία οι στολισμένοι δρόμοι, οι μουσικές, οι μυρωδιές, η λαμπερή διάθεση. Από την άλλη, οι υποχρεώσεις, οι κοινωνικές προσκλήσεις, τα τραπέζια, οι αλλαγές στο πρόγραμμα και οι διατροφικές μικρές ατασθαλίες. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια περίοδο γεμάτη μαγεία αλλά και αρκετές απαιτήσεις για το σώμα και το μυαλό μας.

Το να φροντίσεις την ευεξία σου μέσα στις γιορτές δεν σημαίνει να στερηθείς, ούτε να λειτουργείς με αυστηρούς κανόνες. Σημαίνει να δώσεις στον εαυτό σου λίγο παραπάνω χώρο, λίγη προσοχή και μικρές στιγμές ισορροπίας που θα σε βοηθήσουν να απολαύσεις πραγματικά αυτή την εποχή. Οι ρουτίνες ευεξίας δεν χρειάζονται υπερβολή, χρειάζονται συνέπεια, απλότητα και διάθεση για αυτοφροντίδα.

Ξεκίνα τις μέρες σου με μια μικρή προσωπική τελετουργία

Οι πρωινές ώρες έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη διάθεσή μας. Αν οι μέρες σου ξεκινούν σε ένταση, είναι πιο πιθανό να νιώσεις άγχος, κόπωση ή υπερβολική πίεση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν όμως ξεκινήσουν με ηρεμία, τότε όλα κυλούν πιο ομαλά.

Μια απλή πρωινή ρουτίνα ευεξίας μπορεί να διαρκεί μόλις πέντε λεπτά. Μπορεί να είναι ένας αργός καφές στο παράθυρο, λίγες βαθιές αναπνοές, stretching, μια μικρή προσευχή ή ένας ψίθυρος ευγνωμοσύνης για τη νέα μέρα. Ακόμα και το να ανάψεις ένα μικρό κερί με άρωμα κανέλας και να αφιερώσεις δύο λεπτά στη σιωπή μπορεί να αλλάξει πλήρως το πώς ξεκινάς την ημέρα.

Αυτή η μικρή προσωπική τελετουργία λειτουργεί σαν στερέωμα, ειδικά όταν οι γιορτές γεμίζουν τις μέρες με εξωτερικά ερεθίσματα.

Κράτα μικρές ισορροπίες στη διατροφή σου

Οι γιορτές είναι γεμάτες λιχουδιές, και δεν χρειάζεται να πεις όχι σε όλα. Η πραγματική ισορροπία δεν είναι η στέρηση, είναι η επίγνωση.

Μπορείς να απολαύσεις μελομακάρονα, κουραμπιέδες, σοκολάτες και γιορτινά τραπέζια χωρίς να νιώσεις βαριά. Ένας απλός κανόνας είναι να δίνεις στο σώμα σου αυτό που χρειάζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό και σε αυτό που επιθυμεί η διάθεση σε μικρότερο. Αν ένα γεύμα είναι πιο πλούσιο, απλώς φρόντισε το επόμενο να είναι πιο ελαφρύ. Αν ξενύχτησες, δώσε στο σώμα σου νερό και πιο θρεπτική τροφή.

Η ενυδάτωση είναι επίσης σημαντική. Το νερό βοηθά το σώμα να λειτουργεί καλύτερα, ειδικά όταν οι μέρες έχουν παραπάνω ζάχαρη και αλάτι από το συνηθισμένο. Μια μεγάλη κούπα με χλιαρό νερό και λίγο λεμόνι το πρωί μπορεί να γίνει μικρή πράξη ανανέωσης.

Κινήσου καθημερινά, χωρίς πίεση

Όταν ακούμε ευεξία, το μυαλό μας πηγαίνει αυτόματα στο γυμναστήριο. Όμως η κίνηση δεν χρειάζεται να είναι πάντα δομημένη. Τις γιορτές μπορεί να νιώθεις κουρασμένη ή να μην έχεις καθόλου χρόνο. Όμως, μια μικρή βόλτα, λίγες διατάσεις, ένας γρήγορος περίπατος σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, ακόμα και το να ανέβεις σκάλες αντί για ασανσέρ, είναι αρκετά για να νιώσει το σώμα σου ενεργό.

Η κίνηση λειτουργεί σαν αντίβαρο στο άγχος, στο φούσκωμα, στην κόπωση. Δεν χρειάζεται να στοχεύεις στην τελειότητα, μόνο στη συνέπεια. Μικρές πράξεις καθημερινής κίνησης είναι πολύ πιο σημαντικές από ένα τέλειο πρόγραμμα γυμναστικής που τελικά δεν θα προλάβεις.

Προστάτευσε την ψυχική σου ηρεμία

Οι γιορτές μπορούν να είναι ψυχολογικά πιεστικές. Περισσότερες κοινωνικές συναναστροφές, περισσότερες προσδοκίες, περισσότερες αναμνήσεις. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεις τα όριά σου.

Να λες ναι μόνο εκεί που πραγματικά θέλεις, όχι μόνο από υποχρέωση. Κράτησε κοντά ανθρώπους που σου δίνουν ενέργεια και κράτησε μικρή απόσταση από αυτούς που σου την αφαιρούν. Μπορεί να είναι μια δύσκολη απόφαση, αλλά είναι πράξη αυτοφροντίδας.

Κάνε επίσης ένα μικρό βραδινό check-in με τον εαυτό σου. Ρώτησε σε κάθε τέλος ημέρας «τι με δυσκόλεψε σήμερα; τι με έκανε να χαμογελάσω; τι χρειάζομαι για να ηρεμήσω;». Αυτή η απλή εσωτερική συζήτηση δημιουργεί χώρο για αυτοσυνείδηση και για να επιτρέψεις στον εαυτό σου να επεξεργαστεί όσα ζει.

Δημιούργησε cozy στιγμές στο σπίτι

Το σπίτι κατά τη διάρκεια των γιορτών μετατρέπεται σε καταφύγιο. Η διακόσμηση, τα φώτα, η ατμόσφαιρα, η μουσική δημιουργούν μια αίσθηση ασφάλειας και ζεστασιάς. Εκμεταλλεύσου το.

Φτιάξε ένα μικρό cozy σημείο μόνο για εσένα. Μπορεί να είναι ένας καναπές με μια ζεστή κουβέρτα, μια πολυθρόνα δίπλα στο δέντρο, ένα τραπεζάκι με κερί και ένα βιβλίο. Δημιούργησε το δικό σου προσωπικό καταφύγιο χαλάρωσης.

Αφιέρωσε λίγα λεπτά κάθε βράδυ εκεί. Κλείσε φώτα, άναψε ένα κερί, βάλε απαλή μουσική και άσε το σώμα σου να ξεκουραστεί. Αυτές οι μικρές στιγμές ηρεμίας έχουν μεγάλη δύναμη στο σύνολο της ημέρας.

Δώσε χώρο στην ευγνωμοσύνη

Η ευγνωμοσύνη είναι από τις πιο θεραπευτικές πρακτικές, ειδικά τις γιορτές. Είναι η εποχή που συχνά κάνουμε απολογισμό, θυμόμαστε στιγμές, ανθρώπους, δυσκολίες και χαρές. Το να βρεις δύο ή τρία πράγματα για τα οποία νιώθεις ευγνωμοσύνη κάθε ημέρα μπορεί να μεταμορφώσει πλήρως τη διάθεσή σου.

Μπορεί να είναι κάτι μικρό, όπως μια ωραία βόλτα, μια καλή κουβέντα, ένα γεύμα, ένα χαμόγελο. Η ευγνωμοσύνη αλλάζει την οπτική, γεμίζει το μυαλό με θετικότητα και φέρνει ισορροπία, ακόμα κι όταν η μέρα ήταν δύσκολη.

Γιατί ο στόχος των γιορτών δεν είναι να είσαι τέλεια αλλά να είσαι καλά. Να νιώσεις τη ζεστασιά, τη σύνδεση, τη χαρά, την απλότητα. Η ευεξία δεν είναι κάτι πολύπλοκο αλλά μερικές μικρές, συνειδητές επιλογές μέσα στη μέρα που κρατούν το σώμα και το μυαλό σου ισορροπημένα.

Όταν δίνεις χώρο στον εαυτό σου, όταν επιτρέπεις λίγη ηρεμία, λίγο φως, λίγο χρόνο, τότε οι γιορτές γίνονται πιο όμορφες, πιο προσωπικές, πιο αληθινές και εσύ νιώθεις παρούσα, γεμάτη, συνδεδεμένη.