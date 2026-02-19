4 συνταγές για σμούθι που θα σε κρατήσουν γεμάτη ενέργεια

19/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 08.02.2026 - 02:05)
4 συνταγές για σμούθι που θα σε κρατήσουν γεμάτη ενέργεια
Ιδανικά για πρωινό ή ελαφρύ γεύμα.

Τα σμούθι είναι γρήγορα, θρεπτικά και ευέλικτα. Μπορούν να γίνουν πλήρες πρωινό ή απογευματινό snack, αρκεί να περιέχουν σωστό συνδυασμό υδατανθράκων, πρωτεΐνης και καλών λιπαρών.

Πράσινο σμούθι ενέργειας

Μπανάνα, σπανάκι, γάλα αμυγδάλου, μια κουταλιά φυστικοβούτυρο και λίγο μέλι. Ο συνδυασμός δίνει ενέργεια και φυτικές ίνες.

Σμούθι με κόκκινα φρούτα

Φράουλες ή κατεψυγμένα μούρα, γιαούρτι, λίγη βρώμη και μέλι. Ιδανικό για πρωινό που κρατάει.

Σοκολατένιο σμούθι χωρίς τύψεις

Μπανάνα, κακάο, γάλα, λίγο ταχίνι και πάγος. Γλυκό αλλά ισορροπημένο.

Πρωτεϊνικό σμούθι

Γάλα, μπανάνα, φυστικοβούτυρο και λίγη σκόνη πρωτεΐνης ή γιαούρτι. Κρατά σταθερή την ενέργεια για ώρες.

Το μυστικό είναι η ισορροπία. Όχι υπερβολική ζάχαρη, αλλά θρεπτικά συστατικά.

