3 ασκήσεις στη θάλασσα που θα σου χαρίσουν γυμνασμένη κοιλιά και δυνατό κορμό

Το καλοκαίρι, η θάλασσα και ο ζεστός καιρός, συχνά σε βοηθάει στην διαδικασία της απώλειας βάρους. Ουσιαστικά, κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών η όρεξη για φαγητό μειώνεται, ενώ η ενυδάτωση ενισχύεται με την κατανάλωση φρούτων. Παράλληλα, η θάλασσα και το κολύμπι, αποτελούν την ιδανική ευκαιρία για σωματική άσκηση.

Ταυτόχρονα, είναι γνωστό πως το κολύμπι, είναι μια άκρως ευεργετική άσκηση για το σώμα, καθώς η αντίσταση που δημιουργείται στο νερό είναι ικανή να ενδυναμώσει όλο το κορμί κα ιδιαίτερα την κοιλιά, καθώς επίσης ενδυναμώνει το κορμό στο σύνολό του.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λοιπόν, έχεις την ευκαιρία να «προπονηθείς» στην παραλία, κάνοντας τρεις απλές ασκήσεις μέσα στη θάλασσα.

3 ασκήσεις στη θάλασσα για να γυμναστείς… διασκεδάζοντας

Το κολύμπι είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες μορφές άσκησης, καθώς γυμνάζει ολόκληρο το σώμα, χωρίς να καταπονεί τις αρθρώσεις. Αυτό, το κάνει ιδανικό για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης.

• Ενισχύει την αντοχή και την καρδιακή λειτουργία,

• Προλαμβάνει τυχόν τραυματισμούς,

• Μειώνει το αίσθημα του άγχους και

• Ενδυναμώνει το σώμα στο σύνολό του.

Το νερό λοιπόν, προσφέρει φυσική αντίσταση, γεγονός που σε κάνει να δυναμώνεις τους μυς σου χωρίς να τους πιέζεις υπερβολικά ενώ παραμένεις δροσερή κάνοντας την σωματική άσκηση πιο ευχάριστη.

Αν λοιπόν επιθυμείς να γυμναστείς ευχάριστα, τότε αυτές οι τρεις ασκήσεις μπορούν να γίνουν μέρος της ρουτίνας σου.

1. Το κολύμπι με σανίδα είναι μια απλή και ευχάριστη άσκηση, που δεν κουράζει ιδιαίτερα. Κρατάς σταθερά μπροστά σου μια σανίδα κολύμβησης με τα χέρια, ενώ χτυπάς τα πόδια σου μέσα στο νερό, προσπαθώντας να τα διατηρείς όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, φρόντισε να κρατάς τον κορμό σου σε ευθεία γραμμή και να σφίγγεις κοιλιά και πόδια, ώστε να έχεις το μέγιστο αποτέλεσμα.

2. Αυτή η άσκηση απαιτεί τον συγχρονισμό των ποδιών με τα χέρια. Φέρνεις τα γόνατά σου όσο πιο κοντά γίνεται στο στέρνο, σχηματίζοντας ένα νοητό γράμμα «V», με τους γλουτούς να κοιτούν προς τον πυθμένα της θάλασσας. Για να διατηρήσεις αυτή τη στάση και να δυναμώσεις τους κοιλιακούς σου, κινείς τα χέρια σου σε κυκλικές κινήσεις. Είναι σημαντικό να επαναλαμβάνεις την άσκηση τακτικά, ενώ μην απογοητευτείς αν στην αρχή κρατάς τη θέση μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Με τον καιρό, η άσκηση θα σου γίνεται όλο και πιο ευχάριστη.

3. Η συγκεκριμένη άσκηση γυμνάζει τους πλάγιους κοιλιακούς μύες και πραγματοποιείται σε όρθια θέση, με τα πόδια σταθερά στον πυθμένα της θάλασσας. Κράτα τον κορμό σου ευθυτενή και γείρε αργά προς τα αριστερά και δεξιά, βυθίζοντας το αντίστοιχο χέρι μέχρι τον αγκώνα κάθε φορά. Πριν μεταβείς στην άλλη πλευρά, σφίξε δυνατά τους κοιλιακούς σου και μείνε σε όρθια στάση για λίγα δευτερόλεπτα.

Έτσι λοιπόν, στην παραλία, με απλές ασκήσεις μπορείς να ανανεώσεις το σώμα και την υγεία σου, κερδίζοντας γυμνασμένη κοιλιά και γερό κορμό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και το καλοκαίρι σου.

