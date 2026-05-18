Το Trendyol Επίσημος Χορηγός του EuroLeague Final Four 2026

Το Trendyol, μία από τις κορυφαίες διεθνείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ανακοινώνει τη συμμετοχή του ως ένας από τους Επίσημους Χορηγούς του EuroLeague Final Four 2026, της κορυφαίας διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, που παρουσιάζεται από την Etihad, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου.

Το brand του Trendyol θα έχει ισχυρή παρουσία σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, με προβολή στις LED οθόνες περιμετρικά του γηπέδου, καθώς και μέσω της πρωτοποριακής τεχνολογίας ASB GlassFloor, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά σε Final Four.

Ωστόσο, η δράση του Trendyol δεν θα περιοριστεί μόνο στο γήπεδο. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, το brand θα δώσει δυναμικό «παρών» σε όλη την Αθήνα, μεταφέροντας τον παλμό του Final Four στην καρδιά της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, στο Fan Zone στο Ζάππειο, το Trendyol θα δημιουργήσει ένα ειδικά διαμορφωμένο experiential booth με διαδραστικές δραστηριότητες, μοναδικές εμπειρίες και ειδικά activations για το κοινό.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Trendyol συμμετέχει ως χορηγός του EuroLeague Final Four, ενισχύοντας τη στρατηγική του παρουσία στον χώρο του αθλητισμού μέσα από σημαντικές διεθνείς συνεργασίες. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συνεργαστεί με το UEFA EURO 2024 και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, μέσα από τις ειδικές συλλογές που δημιούργησε ενόψει των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι 2024 και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες σε Μιλάνο–Κορτίνα 2026.