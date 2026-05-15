Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας έγινε το πρώτο Pop Art σχολείο στην Ελλάδα – Τιμητική εκδήλωση για τον Μάνο Ιωαννίδη

Σε ιδιαίτερα θερμό και συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας, με αφορμή τη μεταμόρφωση του σχολείου στο πρώτο Pop Art σχολείο της χώρας. Η ξεχωριστή εικαστική παρέμβαση στο εξωτερικό μέρος του σχολικού συγκροτήματος υλοποιήθηκε βάσει σχεδιασμού του σύγχρονου ζωγράφου και χαράκτη Μάνου Ιωαννίδη, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Δημάρχου Καλλιθέας, Κώστα Ασκούνη.

Η δράση έδωσε μια νέα, σύγχρονη και αισιόδοξη εικόνα στο σχολείο, μετατρέποντας το κτίριο σε ένα ζωντανό σημείο καλλιτεχνικής έκφρασης που ήδη ξεχωρίζει στην πόλη της Καλλιθέας. Τα έντονα χρώματα και η pop art αισθητική δημιούργησαν ένα περιβάλλον πιο φιλικό, δημιουργικό και εμπνευσμένο για τους μαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Καλλιθέας, η διεύθυνση του σχολείου, εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και μαθητές απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας και τον θετικό αντίκτυπο που έχει ήδη στην καθημερινότητα των παιδιών και της γειτονιάς.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η ανοιχτή συζήτηση των μαθητών με τον Μάνο Ιωαννίδη. Τα παιδιά, με αυθορμητισμό και ενθουσιασμό, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον καλλιτέχνη, να του θέσουν ερωτήσεις για την τέχνη και τη δημιουργική διαδικασία και να εκφράσουν τις δικές τους σκέψεις γύρω από τα χρώματα και τη νέα εικόνα του σχολείου τους.

Παράλληλα, οι εσωτερικοί χώροι του σχολείου κοσμήθηκαν με ζωγραφιές των ίδιων των μαθητών, οι οποίες δημιουργήθηκαν εμπνευσμένες από τη νέα αισθητική ταυτότητα του κτιρίου. Με αυτόν τον τρόπο, η καλλιτεχνική παρέμβαση επεκτάθηκε οργανικά και στο εσωτερικό του σχολείου, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του χώρου τους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύει έμπρακτα τη δύναμη της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη σημασία της σύνδεσης του πολιτισμού με την καθημερινότητα των μαθητών. Μέσα από τέτοιες δράσεις ενισχύεται η δημιουργικότητα, η αισθητική καλλιέργεια και η θετική σχέση των παιδιών με το σχολικό περιβάλλον, μετατρέποντας το σχολείο σε έναν χώρο έμπνευσης και έκφρασης.