New Water Crush Tinted SPF15

Ήρθε η ώρα το δέρμα σου να ξεδιψάσει! Με μια ενυδατική κρέμα με SPF και χρώμα, ανάλαφρη σαν mousse.

Το νέο λανσάρισμα του αγαπημένου μας clean beauty brand, clinéa, είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμασταν. Ένα πολυχρηστικό προϊόν, που με μία μόνο εφαρμογή απαντά στις πολλαπλές ανάγκες της επιδερμίδας μας αυτή την εποχή.

Με την Water Crush Tinted SPF15, το clinéa μας συστήνει το απόλυτο one n’ done προϊόν, αφού συνδυάζει άμεση ενυδάτωση έως και 71%*, που διαρκεί μέχρι και 48 ώρες*, ομοιόμορφη φυσική κάλυψη που προσαρμόζεται στον χρωματικό τόνο της κάθε επιδερμίδας και αντηλιακή προστασία.

Με μία μόνο κίνηση η ανάλαφρη mousse υφή της, λιώνει στο δέρμα, ξαναγεμίζοντάς το με ενυδάτωση και προσφέροντας αίσθηση αναζωογόνησης και άνεσης και ματ φινίρισμα. Έτσι, η καθημερινή φροντίδα γίνεται πιο απλή, σύντομη, και απολαυστική για να θέλεις να την τηρήσεις ακόμη και εν μέσω καύσωνα και διακοπών.

Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ

[ ΣΥΜΠΛΟΚΟ 4Β + 3% ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ + ΝΕΡΟ ΑΓΓΟΥΡΙΟΥ ]

Πιστό στη φιλοσοφία του, το clinéa συνδυάζει για μία ακόμη φορά τις πιο σύγχρονες καινοτομίες της επιστημονικής έρευνας με τα πιο αγνά φυσικά συστατικά.

Πρωταγωνιστής στις συνθέσεις του παραμένει πάντα το αποκλειστικό σύμπλοκο 4 Balance Boosters, που εξασφαλίζει πριν απ’ όλα την προστασία των 4 κρίσιμων πυλώνων ισορροπίας του δέρματος -μικροβίωμα, pH, δερματικός φραγμός και κυτταρική επικοινωνία- για μια καθ’ όλα υγιή επιδερμίδα.

Κυρίαρχο ρόλο στη σύνθεση της Water Crush Tinted SPF15, κατέχει και ο superstar της ενυδάτωσης, το πανίσχυρο 3% σύμπλοκο υαλουρονικού οξέος, που αποτελείται από 4 διαφορετικούς τύπους υαλουρονικού και πλημμυρίζει άμεσα την επιδερμίδα με ενυδάτωση. Διεισδύει γρήγορα στα βαθύτερα στρώματα, ξεδιψά και επανορθώνει εκ των έσω, ενώ ταυτόχρονα προσκολλάται στην επιφάνεια του δέρματος και σχηματίζει ένα προστατευτικό πυκνό φιλμ, εμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδερμική απώλεια νερού.

Την δροσερή φόρμουλά της εμπλουτίζει νερό αγγουριού, πλούσιο σε παντοθενικό οξύ, βιταμίνη C και μέταλλα, που καταπραΰνουν και αναζωογονούν την επιδερμίδα, ενισχύοντας την αίσθηση φρεσκάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τέλος, ένας συνδυασμός σύγχρονων αντηλιακών φίλτρων, φιλικών προς το περιβάλλον και το δέρμα, συμβάλλει στη δημιουργία μιας ασπίδας προστασίας από την καθημερινή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ONE N’ DONE!

Η Water Crush Tinted SPF15, κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος, είναι η απάντηση στις θεμελιώδεις ανάγκες της επιδερμίδας. Ένα προϊόν που απλοποιεί την ρουτίνα περιποίησης, για δέρμα βαθιά ενυδατωμένο, προστατευμένο από τον ήλιο και με φυσική χρωματική κάλυψη κάθε μέρα, τόσο εύκολα τόσο απλά.