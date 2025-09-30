The Issue
BERSHKA – Out Of Core Drop II
BERSHKA – Out Of Core Drop II

30 Σεπτεμβρίου, 2025
BERSHKA - Out Of Core Drop II
Η BERSHKA και η RAL7000Studio παρουσιάζουν το νέο drop της OUT OF CORE

Μετά το αρχικό λανσάρισμα, η OUT OF CORE, η μάρκα που δημιούργησε η BERSHKA μαζί με τη RAL7000Studio, παρουσιάζει το νέο της drop, θέτοντας νέα όρια ανάμεσα στην αισθητική, τη λειτουργικότητα και την ταυτότητα. Η κολεξιόν, εμπνευσμένη από την κουλτούρα Y2K, συνεχίζει να διερευνά ανατρεπτικές γραμμές που παίζουν με την αντίθεση ανάμεσα στο τεχνικό και το urban, το αθλητικό και το πειραματικό.

BERSHKA - Out Of Core Drop II

Η OUT OF CORE παίρνει το όνομά της από τους αλγόριθμους εξωτερικής μνήμης που χρησιμοποιούνται στην πληροφορική, μια μεταφορά για το πώς αυτή η μάρκα λειτουργεί πέρα από συμβάσεις και διεκδικεί μια θέση ως χώρος ελεύθερης αυτοέκφρασης. Κάθε drop γίνεται έτσι, μια νέα ευκαιρία για να εξερευνηθούν αισθητικοί κώδικες, ενισχύοντας το όραμα της BERSHKA για περιπλάνηση σε νέα εδάφη καινοτόμου σχεδιασμού.

 

 

 

BERSHKA - Out Of Core Drop II

UNIQUENESS IS FOR EVERYONE!

Το νέο drop της OUT OF CORE είναι διαθέσιμο στο bershka.com και σε επιλεγμένα φυσικά καταστήματα της BERSHKA

 

BERSHKA - Out Of Core Drop II

