Τέσσερις μικρές αποδράσεις για το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου – γιατί το φθινόπωρο θέλει ταξίδι

Η φετινή 28η Οκτωβρίου πέφτει Τρίτη, και είναι η τέλεια ευκαιρία να χαρίσεις στον εαυτό σου ένα τετραήμερο όνειρο. Αν «κολλήσεις» άδεια τη Δευτέρα, το ημερολόγιο μεταμορφώνεται σε μια μικρή γέφυρα από Σάββατο μέχρι Τρίτη.

Τέσσερις μέρες μακριά από το άγχος, την καθημερινότητα, τα meetings, τα mails. Τέσσερις μέρες για να αναπνεύσεις αλλιώς – να αλλάξεις εικόνες, μυρωδιές, ρυθμό. Και επειδή το φθινόπωρο στην Ελλάδα είναι η πιο ήρεμη, ζεστή και ρομαντική εποχή, υπάρχουν τόσοι τόποι που σε περιμένουν ντυμένοι με χρυσοκόκκινα φύλλα και χαλαρή διάθεση.

Ακολουθούν τέσσερις ελληνικοί προορισμοί που μπορούν να μετατρέψουν την αργία σε μικρή απόδραση. Διαφορετικοί μεταξύ τους, αλλά όλοι με κοινό νήμα τη γαλήνη, τη γεύση και το χαμόγελο που αφήνει ένα μικρό ταξίδι όταν επιστρέφεις.

Χανιά – Η ζεστή αγκαλιά της Κρήτης

Στα Χανιά τον Οκτώβριο, ο ήλιος είναι ακόμα γενναιόδωρος, τα σοκάκια της Παλιάς Πόλης μοσχοβολούν γιασεμί και καφέδες που αχνίζουν στα μικρά τραπεζάκια. Το ενετικό λιμάνι καθρεφτίζει τα σύννεφα και οι γλάροι πετούν πάνω από τις σκεπές, σαν να επιβραδύνουν τον χρόνο. Το φθινόπωρο εδώ έχει μια απίστευτη γαλήνη – τα καραβάκια πλέουν νωχελικά, τα εστιατόρια υποδέχονται τους ντόπιους ξανά, οι τουρίστες λιγοστεύουν.

Το Σάββατο, περπάτησε στα σοκάκια της Σπλάντζιας και δοκίμασε λουκουμάδες σε ένα μικρό καφενείο. Την Κυριακή, αν έχεις όρεξη, κάνε μια βόλτα ως το Ελαφονήσι, η διαδρομή είναι από μόνη της ένα ταξίδι μέσα από φαράγγια, φως και πεύκα.

Δευτέρα, η Κρήτη σε θέλει ήρεμη… ένα κρασί σε μια ταβέρνα στο λιμάνι, μια βόλτα χωρίς προορισμό, ίσως μια μικρή βουτιά, γιατί ο Οκτώβρης εδώ μοιάζει ακόμα καλοκαίρι.

Και την Τρίτη, λίγο πριν φύγεις, άφησε τον εαυτό σου να χαθεί στην αγορά με τα τοπικά προϊόντα. Οι μυρωδιές από θυμάρι, παξιμάδι και ρακή θα σε συνοδεύουν μέχρι την επιστροφή.

Ναύπλιο – Μια ανάσα ρομαντισμού κοντά στην πόλη

Αν θες κάτι κοντινό, που να χωράει φθινοπωρινό ρομαντισμό και χαλαρή πολυτέλεια, τότε το Ναύπλιο είναι ο ιδανικός προορισμός. Η πόλη είναι σαν σκηνικό από παλιά ελληνική ταινία… τα πλακόστρωτα, τα μπαλκόνια με τις βουκαμβίλιες, το άρωμα του φρεσκοκομμένου καφέ που μπλέκεται με τη θαλασσινή αύρα.

Το Σάββατο, περπάτησε στην παλιά πόλη, χαζεύοντας βιτρίνες και χρώματα. Κάτσε για καφέ στην πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου η ζωή κυλά αργά, σαν να μη βιάζεται.

Την Κυριακή μπορείς να κάνεις μια μικρή εκδρομή μέχρι το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ή τις Μυκήνες – μια ανάσα ιστορίας, μέσα σε λόφους που ακόμα μυρίζουν θυμάρι. Η Δευτέρα είναι για να την αφιερώσεις στον εαυτό σου… ένα γεύμα δίπλα στη θάλασσα, ένα ποτήρι λευκό κρασί, μια βόλτα στο Παλαμήδι, με τον άνεμο να σε τυλίγει και τη θέα να κόβει την ανάσα.

Την Τρίτη, λίγο πριν επιστρέψεις, περπάτησε ως το Μπούρτζι. Η εικόνα της θάλασσας, με το φως του φθινοπώρου να απλώνεται πάνω της, θα μείνει μαζί σου για καιρό.

Το Ναύπλιο έχει αυτό το μαγικό… μοιάζει πάντα κοντά, αλλά κάθε φορά το ανακαλύπτεις από την αρχή. Είναι μια πόλη φτιαγμένη για παρέες, για όσους αγαπούν τις βόλτες, τις συζητήσεις ως αργά και τις μικρές χαρές που κάνουν τη ζωή πιο όμορφη.

Πάρος ή Νάξος – Κυκλαδίτικο όνειρο χωρίς την πολυκοσμία

Αν προτιμάς νησί, αλλά θέλεις να το ζήσεις αλλιώς – χωρίς φωνές, χωρίς ρυθμούς καλοκαιρινού πυρετού – οι Κυκλάδες τον Οκτώβριο είναι ό,τι πρέπει. Η Πάρος και η Νάξος αποκτούν μια πιο αυθεντική, ήρεμη ταυτότητα, σαν να χαμογελούν στους λίγους που μένουν. Στα καλντερίμια της Νάουσας και της Πορτάρας, στα μικρά καφενεία με τις γαλάζιες καρέκλες, θα δεις ανθρώπους που χαλαρώνουν.

Τα πρωινά μυρίζουν φρεσκοψημένο ψωμί και ιώδιο. Το φως γλιστρά πάνω στα λευκά σπίτια και ο ουρανός μοιάζει πιο καθαρός από ποτέ. Εδώ δεν υπάρχει πρόγραμμα, μόνο ροή. Μπορεί να βρεθείς με ένα βιβλίο μπροστά στη θάλασσα, να συζητάς για ώρες πίνοντας κρασί, να περιπλανιέσαι στα χωριά της ενδοχώρας ή να κάνεις ένα μίνι road trip μέχρι μια απόμερη παραλία.

Την τελευταία μέρα, πριν φύγεις, μπες σε ένα τοπικό μαγαζάκι και πάρε μαζί σου κάτι μικρό: ένα βάζο μέλι, ένα σαπούνι με θυμάρι ή μια καρτ ποστάλ. Αυτά τα μικρά ενθύμια είναι που κάνουν το ταξίδι να συνεχίζεται, ακόμα κι όταν έχεις γυρίσει πίσω.

Κέρκυρα – Το φθινόπωρο στα πράσινα

Αν θες ένα ταξίδι που να μυρίζει φρέσκο χώμα και να έχει γεύση Ιονίου, η Κέρκυρα είναι ο απόλυτος προορισμός για τέλη Οκτωβρίου. Πράσινη, γεμάτη ζωή και με έναν ουρανό που αλλάζει χίλιες αποχρώσεις μέσα στη μέρα, είναι νησί με ψυχή.

Η πόλη της Κέρκυρας μοιάζει με ζωγραφιά, με τα βενετσιάνικα κτίρια, τα καντούνια, τις μουσικές που ξεπηδούν από τα ανοιχτά παράθυρα. Τα πρωινά μπορείς να περιπλανηθείς στο Παλαιό Φρούριο, να πιείς καφέ κάτω από τα αρκαδιανά τόξα της Λιστόν, να χαζέψεις τον κόσμο που περνάει.

Κάπου το απόγευμα, πάρε τον δρόμο προς τα χωριά του βορρά, εκεί όπου ο ελαιώνας αγγίζει τη θάλασσα και τα σπίτια μοσχοβολούν φασκόμηλο. Η Κέρκυρα έχει μια ιδιαίτερη μελαγχολία αυτή την εποχή, μια γλύκα που ταιριάζει στις γυναίκες που ταξιδεύουν με την καρδιά – όχι απλώς με βαλίτσα.

Το τελευταίο βράδυ, δείπνησε με τοπικό κρασί και μουσική καντάδας. Θα νιώσεις ότι ο χρόνος σταμάτησε λίγο, για να σου αφήσει χώρο να χαμογελάσεις.

Τέσσερις μέρες δεν είναι πολλές, αλλά αρκούν για να θυμηθείς ποια είσαι όταν δεν τρέχεις. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας που σου χαρίζει μια ανάσα προτού ξεκινήσει ο χειμώνας – μια ευκαιρία να ξαναβρείς ρυθμό, χρώμα, φως.

Είτε επιλέξεις το άρωμα της Κρήτης, τη γοητεία του Ναυπλίου, τη γαλήνη των Κυκλάδων ή την πράσινη μαγεία της Κέρκυρας, το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου μπορεί να γίνει μια μικρή ιστορία που θα διηγείσαι για καιρό. Μια ιστορία γεμάτη ήλιο, χαμόγελα και τη γλυκιά αίσθηση πως μερικές φορές, η ευτυχία χωράει σε τέσσερις μέρες και μια βαλίτσα.