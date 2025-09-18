Οι αρχές της βιώσιμης φιλοξενίας στο επίκεντρο του ONE&ONLY AESTHESIS

Με όραμα βαθιά συνδεδεμένο στην πολιτιστική κληρονομιά, το φυσικό περιβάλλον και την ευρύτερη κοινότητα της περιοχής, το θέρετρο συνδυάζει αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας, με ενεργές δράσεις προστασίας του οικοσυστήματος και στήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Από την πρώτη στιγμή, το θέρετρο δημιουργήθηκε με σκοπό να τιμήσει το παρελθόν και να προστατεύσει το μέλλον, με τη βιοποικιλότητα να δεσπόζει σε όλες τις εκφάνσεις του. Στο One&Only Aesthesis, η φύση δεν αποτελεί απλώς σκηνικό, αλλά έναν ζωντανό οργανισμό, που γίνεται έμπνευση για προστασία. Οι παραλίες και ο βυθός φροντίζονται καθημερινά από την εντεταλμένη ομάδα του resort, ενώ οι επισκέπτες και οι συνεργάτες συμμετέχουν σε δράσεις καθαρισμού που μετατρέπουν την προστασία του Αιγαίου σε ομαδική εμπειρία. Στους κήπους, ένας ειδικά επιμελημένος οδηγός αφιερωμένος στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, αποκαλύπτει τους μικρούς θησαυρούς της φύσης, ενθαρρύνοντας την εξερεύνηση και τη σύνδεση με το τοπικό οικοσύστημα.

Παράλληλα, κάθε δωμάτιο και χώρος λειτουργίας έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με πλήρη κατάργηση του πλαστικού μίας χρήσης, επιλογή βιώσιμων υλικών που σέβονται τη γη και τους καρπούς της, καθώς και ανακύκλωση και εμφιάλωση του δικού του νερού. Μέσω του διεθνούς συστήματος EarthCheck, παρακολουθείται σε συνεχή βάση η κατανάλωση ενέργειας, νερού και αερίων, καθώς και οι εκπομπές CO₂, με σαφείς δείκτες παρακολούθησης που επιτρέπουν τη μέτρηση της ετήσιας προόδου. Στόχος έως το 2026 είναι η μείωση της συνολικής κατανάλωσης και των εκπομπών κατά 5%, προσαρμοσμένα στην πληρότητα του resort, εξασφαλίζοντας μετρήσιμη πρόοδο προς ένα χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα χωρίς συμβιβασμούς στην εμπειρία των επισκεπτών. Παράλληλα, το θέρετρο έχει ήδη λάβει LEED Silver Certification από το U.S. Green Building Council, αναγνωρίζοντας τα υψηλής απόδοσης συστήματα και τις πράσινες στέγες που μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση, ενώ είναι και SITES certified, επιβεβαιώνοντας τη βιώσιμη διαχείριση του τοπίου με περισσότερα από 200.000 μεσογειακά φυτά χαμηλών απαιτήσεων σε νερό.

Η φιλοσοφία του One&Only αποτυπώνεται και στον τρόπο που κινούνται οι ένοικοι στο θέρετρο, με τα εμβληματικά ηλεκτροκίνητα buggies και τα καλαίσθητα ποδήλατα, που προσφέρουν έναν βιώσιμο τρόπο περιήγησης στο παραθαλάσσιο καταφύγιο. Η κληρονομιά του τόπου ζωντανεύει όχι μόνο μέσα από την αρχιτεκτονική και το design — φόρος τιμής στη χρυσή εποχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας —αλλά και μέσα από αφηγήσεις και εμπειρίες που συνδέουν τους επισκέπτες με την ιστορία, τη φύση και τον πολιτισμό της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, το One&Only Aesthesis τους προσκαλεί σε ειδικά σχεδιασμένες οικογενειακές δραστηριότητες, όπως αρχαιολογικές ανασκαφές για παιδιά, ελληνικές τέχνες και χειροτεχνίες, snorkeling και αφηγήσεις μύθων, μέχρι και περιπάτους στα βυζαντινά μονοπάτια του Υμηττού.

Στην ίδια φιλοσοφία, η γαστρονομία αποτελεί έναν ακόμη κρίκο αυτής της αλυσίδας με φωτεινό παράδειγμα το εστιατόριο ORA, όπου ο βραβευμένος με αστέρι Michelin, Ettore Botrini, επαναπροσδιορίζει την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα με σεβασμό στη γη και τα εποχικά προϊόντα. Ο δημοφιλής chef συνδυάζει τις ελληνικές και ιταλικές ρίζες του σε μια νοσταλγική αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη γαστρονομική εμπειρία, που τιμά τους παραγωγούς της χώρας, εκείνους που διατηρούν ζωντανή την παράδοση και σέβονται το περιβάλλον. Παράλληλα, στον πρωινό μπουφέ, ένας ειδικά επιμελημένος χάρτης αναδεικνύει τα αγροκτήματα, τους ελαιώνες και τα χωριά που προμηθεύουν τις πρώτες ύλες, σε ένα ταξίδι στις γεύσεις της Ελλάδας. Μόλις λίγα βήματα μακριά, το Alelia Bar προσφέρει ευφάνταστα κοκτέιλ εμπνευσμένα από τους ελαιώνες και τους βοτανόκηπους της Μεσογείου, δημιουργημένα κάτω από έναν ζωντανό θόλο ελαιόδεντρων, ολοκληρώνοντας μια ιστορία γης, γεύσης και παράδοσης.

Η σύνδεση του resort με την τοπική κοινότητα αποτυπώνεται μέσα από συνεργασίες με παραγωγούς, δημιουργούς και οργανισμούς που επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο. Το One&Only Aesthesis στηρίζει επιλεγμένες δράσεις που προσφέρουν χαρά και ενίσχυση σε παιδιά και οικογένειες που το χρειάζονται, είτε με συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις είτε αναλαμβάνοντας ρόλο χορηγού φιλοξενίας σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις του συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ.

Ακόμα, το resort στηρίζει τη δράση και του ΠΙΚΠΑ Βούλας, που φροντίζει παιδιά με σωματικές και νοητικές δυσκολίες, με το 1% των φιλοδωρημάτων των επισκεπτών του να διατίθεται για να καλύψει ανάγκες και να δημιουργήσει χαμόγελα, μέσα από δραστηριότητες. Και φυσικά, η συνεργασία με τον οργανισμό Archelon ενισχύει την προστασία των θαλάσσιων χελωνών, με τη χρηματοδότηση νέων εγκαταστάσεων αποκατάστασης και τη συμμετοχή των συνεργατών του resort σε εθελοντικές δράσεις.

Η φροντίδα ξεκινά και από την ίδια την ομάδα του One&Only, μέσα από το πρόγραμμα Kerzner BALANCE – «For a Better You», στα πλαίσια του οποίου οι εργαζόμενοι ενισχύονται με πρωτοβουλίες που προάγουν τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία. Δημιουργικά εργαστήρια, προγράμματα ευεξίας όπως συνεδρίες διατάσεων και χαλάρωσης μετά τη δουλειά, θερινές εκπλήξεις με παγωτό και κινηματογραφικές βραδιές κάτω από τον έναστρο ουρανό συνθέτουν ένα περιβάλλον που ενισχύει την ομαδικότητα, την ισορροπία και την αίσθηση κοινότητας. Παράλληλα, οι ίδιες οι ομάδες συμμετέχουν σε δράσεις εθελοντισμού, όπως καθαρισμούς παραλίας και θάλασσας από το τμήμα κηπουρικής, εμπνέοντας τόσο τους επισκέπτες όσο και τους συνεργάτες να συμβάλουν έμπρακτα στην προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Στο One&Only Aesthesis η φιλοξενία ξεπερνά τα όρια της πολυτέλειας και γίνεται μια ολοκληρωμένη εμπειρία, όπου κάθε γωνιά, δραστηριότητα και γεύση διηγείται μια ιστορία σεβασμού, δημιουργίας και βιωσιμότητας, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν την Αθηναϊκή Ριβιέρα μέσα από το πρίσμα της αυθεντικότητας και της φροντίδας για τον τόπο και τους ανθρώπους του.