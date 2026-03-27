Anassa: Εντυπωσιακή ανακαίνιση για το εμβληματικό ξενοδοχείο της Thanos Hotels and Resorts στην Κύπρο

Με ηλιοφάνεια όλο το χρόνο, άμεση πρόσβαση σε μια από τις πιο παρθένες ακτογραμμές της Κύπρου και εγκαταστάσεις που επιτρέπουν σε διαφορετικές γενιές να συνυπάρχουν με άνεση, το Anassa με την ανακαίνισή του, εξακολουθεί να τιμά την κληρονομιά του ενώ προετοιμάζεται για ένα νέο συναρπαστικό κεφάλαιο.

Το Anassa, η «ναυαρχίδα» του κυπριακού ομίλου Thanos Hotels & Resorts και μέλος των Leading Hotels of the World, υποδέχεται τη νέα σεζόν ανανεωμένο και εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο. Η «Βασίλισσα της Μεσογείου» επανασυστήνεται μέσα από μια εκτεταμένη, σταδιακή ανακαίνιση σε όλους τους χώρους του resort, επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία φιλοξενίας και παραμένοντας πιστή στον διαχρονικό της χαρακτήρα. Με μια επένδυση που ήδη ξεπερνά τα 10εκ. ευρώ, το Anassa επιβεβαιώνει τον τίτλο του ως το κορυφαίο παραθαλάσσιο θέρετρο της Κύπρου

Από το 1998 που άνοιξε τις πόρτες του, το Anassa προσελκύει πιστούς και σταθερούς επισκέπτες. Με σεβασμό στη μεσογειακή αρχιτεκτονική, κρυστάλλινα νερά και απέραντους κήπους με ελαιώνες και βουκαμβίλιες, το resort ενσαρκώνει την απόλυτη κομψότητα μέσα από κάθε λεπτομέρεια και τη διαχρονική αρμονία με το περιβάλλον. Σήμερα, αυτή η νέα φάση εξέλιξης έρχεται να ενισχύσει τη μοναδική του ταυτότητα, εισάγοντας μια πιο εκλεπτυσμένη αισθητική προσέγγιση και μια αναβαθμισμένη εμπειρία διαμονής, που συνυπάρχει φυσικά με το τοπίο της Χερσονήσου Ακάμα ενός τόπου που παραμένει ανέγγιχτος, αυθεντικός και μακριά από τη μαζικότητα άλλων τουριστικών προορισμών.

Η πρώτη φάση της ανακαίνισης αποκαλύφθηκε λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, στις 27 Μαρτίου 2026. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πλήρης επανασχεδιασμός 76 χώρων φιλοξενίας – από junior σουίτες και άνω – καθώς και όλων των παραδοσιακών λευκών βιλών. Σε συνεργασία με το διεθνούς φήμης σχεδιαστικό γραφείο Yabu Pushelberg, οι νέες σουίτες και βίλες αποκτούν μια φρέσκια αισθητική: απαλές χρωματικές παλέτες και φυσικές υφές συνδυάζονται με εκλεπτυσμένα υφάσματα και διακοσμητικά που αντανακλούν το φως και την αύρα του τοπίου. Παράλληλα, όλα τα μπάνια των σουιτών ανακαινίζονται πλήρως. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει επίσης την εμβληματική κεντρική βεράντα με την πανοραμική θέα στην ακτογραμμή, η οποία αποκτά νέα έπιπλα εξωτερικού χώρου που απογειώνουν την άνεση και την ατμόσφαιρα.

Στον γαστρονομικό τομέα, το Anassa εισέρχεται σε μια νέα, πιο εμπειρική εποχή, με την παρουσίαση του Grill at Amphora, ενός εκλεπτυσμένου à la carte βραδινού concept που εστιάζει στην αυθεντικότητα της πρώτης ύλης. Φρέσκα ψάρια ελεύθερης αλιείας από τη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό, εκλεκτά κομμάτια κρέατος και εποχικά προϊόντα συνθέτουν ένα μενού που αναδεικνύει τη φυσική γεύση, σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής. Την ίδια στιγμή, η συνολική γαστρονομική ταυτότητα του resort παραμένει βαθιά ριζωμένη στις αξίες που το καθιέρωσαν. Το Helios συνεχίζει να εκφράζει τη γαλλο-μεσογειακή fine dining προσέγγιση, το Basiliko κινείται ανάμεσα σε ασιατικές και μεσογειακές επιρροές, ενώ το Pelagos διατηρεί τον ανεπιτήδευτο χαρακτήρα της κυπριακής κουζίνας δίπλα στην πισίνα.

Υπό την καθοδήγηση της οικογένειας Μιχαηλίδη, που δραστηριοποιείται για περισσότερα από 50 χρόνια στον ξενοδοχειακό κλάδο, το Anassa αντανακλά μια βαθιά δέσμευση στην παράδοση και την ιστορία. Όπως σημειώνει ο Θάνος Μιχαηλίδης, CEO του ομίλου Thanos Hotels and Resorts: «Το Anassa αποτελεί διαχρονικά την πιο αυθεντική έκφραση της φιλοσοφίας μας- μια ουσιαστική προσέγγιση, που στηρίζεται στην αυθεντικότητα και όχι σε εφήμερες τάσεις, με την εποχικότητα και τη μεσογειακή ευεξία να βρίσκονται στον πυρήνα της ταυτότητάς του»