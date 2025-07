Γέννησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Η αφιέρωση που έκανε στο γιο της (Βίντεο)

Ένα υγιέστατο μωράκι γέννησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, όπως αποκάλυψε η ίδια, μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σήμερα το μεσημέρι, Παρασκευής 11 Ιουλίου.

Η γνωστή αθλητικογράφος και πρώην παίκτρια στο ριάλιτι επιβίωσης, Survivor, και ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν, υποδέχτηκαν τον καρπό του έρωτά τους, τον γιο τους.

Το ζευγάρι, μάλιστα, δημοσίευσε το πρώτο βίντεο από το μαιευτήριο, όπου φαίνεται το χεράκι του γιού τους, συνοδεύοντας το με μία πολύ γλυκιά αφιέρωση που έγραφε: «This tiny hand changed everything. Welcome to our universe baby boy» (μτφρ: Αυτό το μικροσκοπικό χέρι άλλαξε τα πάντα. Καλωσήρθες στο σύμπαν μας, μωρό μου).

Δες το βίντεο που ανέβασε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη από το μαιευτήριο

Υπενθυμίζουμε ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Μάρτιο, με τα εξής λόγια:

«Τόσοι κύκλοι γύρω από τον Ήλιο, μέχρι να φτάσει η μέρα που η καρδιά μας θα χτυπάει τόσο δυνατά και για πάντα για έναν ακόμη λόγο… Για τη ζωή που μεγαλώνει και το μικρό θαύμα που έρχεται στην οικογένεια μας.

Το πιο πολύτιμο και ανεκτίμητο δώρο γενεθλίων δεν έρχεται σε κουτί – έρχεται με μια μικρή καρδούλα που διάλεξε εμάς για γονείς. Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο μέλλοντα μπαμπά!».

Πρόσφατα, η αθλητικογράφος είχε μιλήσει στην εκπομπή Super Κατερίνα, όπου και είχε μοιραστεί τα συναισθήματά της αλλά και τα σχέδια που είχε για τον ερχομό του γιου της:

«Η αλήθεια είναι ότι μετράω αντίστροφα. Έρχεται. Είχα πολύ καλές φίλες που με βοήθησαν στο baby shower, ήταν μια μέρα κι αυτή ξεχωριστή για τον ερχομό του μπέμπη μας. Φοβίες και άγχος είχα πριν, τώρα που κοντεύει το βλέπω πολύ χαλαρά. Θέλω να γεννήσω φυσιολογικά. Δεν έχω προγραμματίσει πόσο καιρό θα μείνω εκτός δουλειάς. Θέλω σίγουρα να είμαι όσο γίνεται περισσότερο με το μωράκι μου, θέλω να του αφοσιωθώ. Από εκεί και πέρα, θα επιστρέψω στο ραδιόφωνο. Του χρόνου θα είμαι μόνο στο ραδιόφωνο από επιλογή» είχε δηλώσει η ίδια τον περασμένο Ιούνιο.