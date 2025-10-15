ZeniΘ: Δημιουργεί ολιστικές ψηφιακές εμπειρίες για τους πελάτες της, με στόχο την άνεση και την ασφάλεια

eGov KYC (Know Your Customer)

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, η ZeniΘ έχει ενσωματώσει τη λειτουργικότητα eGov KYC (Know Your Customer) στην πλατφόρμα eContract, προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τις συμβάσεις τους γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, μέσω του eGov. Με την ενσωμάτωση του eGov-KYC, η ZeniΘ ενισχύει τις ψηφιακές υπηρεσίες της, αξιοποιώντας με ασφάλεια δεδομένα από το gov.gr, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή της για απρόσκοπτες, αποτελεσματικές και πελατοκεντρικές εμπειρίες. Η προσπάθεια αυτή αναγνωρίστηκε από ειδικούς του κλάδου με το ιδιαίτερα σημαντικό βραβείο BITE.

Bronze Award στην κατηγορία Best Application in Energy – BITE Awards 2025

MyZeniΘ app

Αυτή η νέα ψηφιακή δυνατότητα ακολουθεί την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας στην πορεία της για ψηφιακό μετασχηματισμό. Η ZeniΘ, θέτοντας τις ανάγκες των πελατών για γρήγορες και εύκολες ψηφιακές λύσεις στην πρώτη γραμμή, ανέπτυξε την εφαρμογή myZeniΘ, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στη διαχείριση ενέργειας, απευθείας από το κινητό. Αναγνωρισμένη για την καινοτομία και την αποτελεσματικότητά της, η εφαρμογή έχει κερδίσει έξι βραβεία κύρους από την ημέρα της επίσημης διάθεσής του στην αγορά, ενισχύοντας τη δέσμευση της ZeniΘ να παρέχει πρωτοποριακές ψηφιακές εμπειρίες.

Gold Award στην κατηγορία UI/UX Design – Mobile & IoT Awards 2025

Gold Award στην κατηγορία Smart Grids & Energy Storage– Mobile & IoT Awards 2025

Silver Award στην κατηγορία Best Customer Onboarding – UXCX Awards 2025

Bronze Award στην κατηγορία Best CX in Mobile – UXCX Awards 2025

Gold Award στην κατηγορία Best Mobile App – BITE Awards 2024

Bronze Award στην κατηγορία Best Use of Customer Platform – UXCX 2024

“From A to ZeniΘ”

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, η ZeniΘ δημιούργησε έναν εκπαιδευτικό κόμβο, το “From A to ZeniΘ”. Σχεδιασμένο ως ένας αξιόπιστος οδηγός, το “From A to ZeniΘ” παρέχει σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες για το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Με συνεχή ενημέρωση, έχει στόχο να προσφέρει σιγουριά στην πλοήγηση των αλλαγών του κλάδου, παρέχοντας παράλληλα πρακτική καθοδήγηση που απλοποιεί τις καθημερινές αποφάσεις. Η καινοτόμος αυτή πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε από τους καταναλωτές και τιμήθηκε στα βραβεία UX|CX 2025, επιβεβαιώνοντας περαιτέρω τον ρόλο της ZeniΘ ως ηγέτη στην προσφορά σαφήνειας και αξίας στον καταναλωτή.

Bronze Award στην κατηγορία Best UX|CX Transformation & Strategy in Energy – UX|CX Awards 2025

“From A to ZeniΘ: The Show”

Επιπλέον, η εκπαιδευτική πλατφόρμα “From A to ZeniΘ” συνδυάζεται με την πολυβραβευμένη ψηφιακή καμπάνια “From A to ZeniΘ: The Show”. Ένα παιχνίδι ερωτήσεων που καθιστά την εκπαίδευση γύρω από την ενέργεια πιο ελκυστική και επίκαιρη για το σημερινό κοινό. Το “From A to ZeniΘ: The Show” τιμήθηκε επίσης με δύο βραβεία στα καταξιωμένα Digital Media (DIME) Awards!

Gold Award στην κατηγορία Best ESG Campaign – DIME Awards 2025

Bronze Award στην κατηγορία Best Use of Social Media in Native Advertising – DIME Awards 2025

Οι εν λόγω βραβεύσεις αποτελούν ισχυρή απόδειξη της αφοσίωσης της εταιρείας στη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων υψηλής ποιότητας που δίνουν προτεραιότητα στην απλότητα, την ευκολία χρήσης και την ταχύτητα παρέχοντας μια ολιστική, κορυφαία ψηφιακή εμπειρία στους πελάτες της.