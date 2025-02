Υψηλές διακρίσεις για τα Three Cents Premium Mixers στα Ermis Awards και Events Awards

Τα Three Cents Artisanal Beverages, μέλος του χαρτοφυλακίου της Coca-Cola Τρία Έψιλον, κατέκτησαν σε συνεργασία με τις εταιρείες παραγωγής FOSS PRODUCTIONS και ΕΥ ΖΗΝ υψηλές διακρίσεις στα Ermis Awards και Events Awards, που διοργανώθηκαν στο Ωδείο Αθηνών και στο InterContinental Athenaeum Athens, αντίστοιχα.

Στα Ermis Awards, τον πιο σημαντικό θεσμό βράβευσης της δημιουργικότητας στην επικοινωνία στην Ελλάδα, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και αποτελούν το κορυφαίο γεγονός του κλάδου της διαφήμισης και επικοινωνίας στη χώρα, τα Three Cents premium mixers απέσπασαν το Χρυσό Βραβείο (Gold Award) για την παραγωγή του 3ου επεισοδίου της σειράς “Bar Attitude by Three Cents” με τον Danil Nevsky (aka Cocktailman) στη Βαρκελώνη.

Μια σειρά που αποτελεί φόρο τιμής στη bar κουλτούρα των πιο εμβληματικών πόλεων του κόσμου, γιορτάζοντας τη δημιουργικότητα και τη φιλοσοφία των κορυφαίων bartenders του χώρου. Σε αυτό το επεισόδιο, ο Danil Nevsky – το Νο2 μεταξύ των 100 κορυφαίων προσωπικοτήτων με τη μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή bar σκηνή το 2023 και το 2024 και με τον τίτλο του ‘International Bar Mentor of the Year’ του θεσμού Tales of the Cocktail 2024 – μας ταξιδεύει σε μία από τις πιο ζωντανές και πρωτοποριακές πόλεις στον κόσμο του bartending, και ξεναγεί το κοινό στη μοναδική κουλτούρα των μπαρ της πόλης, αποκαλύπτοντας τις νέες τάσεις, τις καινοτόμες τεχνικές και τις εμπνευσμένες συνταγές που διαμορφώνουν το μέλλον των cocktails.

Με τη δυναμική αφήγηση του Nevsky και τη μοναδική αισθητική των Three Cents, το επεισόδιο αναδεικνύει τη φιλοσοφία της αυθεντικής και ποιοτικής ανάμιξης, ενισχύοντας περαιτέρω την άρρηκτη σύνδεση των bartenders και του brand στην σύγχρονη ελληνική και διεθνή bar σκηνή.

Παράλληλα, στα φετινά Events Awards της Boussias Events για τις πιο καινοτόμες και εμπνευσμένες δουλειές του κλάδου, παρουσία 650 εκπροσώπων εταιρειών, ακαδημαϊκών και θεσμικών φορέων, τα Three Cents premium mixers διακρίθηκαν με έξι βραβεία συνολικά, μεταξύ των οποίων το Platinum Award για το Bartender Engagement event της νέας καμπάνιας “Join The New Wave of Gin & Tonic”, ως υποψηφιότητα που συγκέντρωσε την υψηλότερη μέση βαθμολογία στην ευρύτερη κατηγορία με προϋπολογισμό κάτω των 50.000€. Η εν λόγω καμπάνια βραβεύτηκε επίσης με το Χρυσό Βραβείο (Gold Award) σε επίπεδο Bartenders Engagement και με το Χάλκινο Βραβείο (Bronze Award) για το Brand Activation & Sales Promotion.

Επιπλέον, από τις επιτυχημένες δράσεις του brand, δε θα μπορούσε να λείπει και η εντυπωσιακή καμπάνια “The One & True Paloma”, μια εορταστική εμπειρία αφιερωμένη στο εμβληματικό cocktail Paloma, που αναδεικνύει την αυθεντική γεύση και το ρόλο της Three Cents Pink Grapefruit Soda στη δημιουργία του τέλειου serve. Με μια σειρά από εντυπωσιακά events και activations, η καμπάνια ενέπνευσε τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους καταναλωτές να πειραματιστούν και να εμπνευστούν από τις αυθεντικές μεξικάνικες ρίζες του cocktail, δημιουργώντας μια αξέχαστη εμπειρία για όλους.

Η καμπάνια απέσπασε τρία βραβεία μεταξύ των οποίων: Silver Award για την ενέργεια Brand Activation & Sales Promotion, Bronze Award για το Brand Engagement Event και Bronze Award για το Social Event που αποτέλεσε το αποκορύφωμα της 360ο καμπάνιας.

Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις των Three Cents στα φετινά Ermis Awards και Events Awards αποδεικνύουν το ξεχωριστό δακτυλικό αποτύπωμα των premium mixers, τα οποία μέσα από διαρκείς στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες, έχουν κατακτήσει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, ενώ διεισδύουν με ταχείς ρυθμούς σε ολοένα και περισσότερες χώρες του εξωτερικού, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τους bartenders και τους λάτρεις των premium mixers.