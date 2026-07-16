Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με τα νέα λανσαρίσματα του Dr. Beckmann και λέμε «λεκέδες τέλος» όπου κι αν βρισκόμαστε!

Το καλοκαίρι σημαίνει διακοπές, χαλάρωση και… περισσότερες ευκαιρίες για λεκέδες! Είναι η εποχή που θέλουμε να ζούμε περισσότερο και να ανησυχούμε λιγότερο. Ο Dr. Beckmann υποδέχεται την καλοκαιρινή σεζόν με καινοτόμες λύσεις που μας ακολουθούν παντού, ώστε να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή χωρίς άγχος για τα μικρά καθημερινά «ατυχήματα».

Ο Dr. Beckmann αποτελεί ένα εξειδικευμένο brand στη φροντίδα των ρούχων, με ισχυρή τεχνογνωσία στην αφαίρεση λεκέδων και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας πλύσης. Με έμφαση στην καινοτομία και την αποτελεσματικότητα, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών της καθημερινής φροντίδας ρούχων και υφασμάτων, από την προστασία των χρωμάτων έως την αφαίρεση των λεκέδων και την περιποίηση των λευκών μας.

Σημείο αναφοράς του brand αποτελεί ο εμβληματικός Διαβολάκος του Λεκέ, που έχει καθιερωθεί στην κατηγορία χάρη στη στοχευμένη και εξειδικευμένη δράση του. Παράλληλα, ο Dr. Beckmann συνεχίζει να εξελίσσει την κατηγορία παρουσιάζοντας νέες λύσεις σχεδιασμένες για τον σύγχρονο, δραστήριο και συνεχώς on–the–go καταναλωτή.

Το νέο Oxi Power Spray προσφέρει στοχευμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των λεκέδων, χάρη στην πρακτική μορφή spray που επιτρέπει την άμεση εφαρμογή ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται.

Το νέο Travel Wash είναι καθαριστικό ρούχων για πλύσιμο στο χέρι, σε πρακτικό σωληνάριο 100ml, ιδανικό για ταξίδια και διακοπές. Διαλύεται εύκολα σε νερό και επιτρέπει το γρήγορο πλύσιμο ρούχων και μαγιό όπου κι αν βρισκόμαστε.

Για τους μικρούς αλλά «ενοχλητικούς» λεκέδες της καθημερινότητας, τα νέα αφαιρετικά λεκέδων Stain Pen και Stain Roll-On αποτελούν τους ιδανικούς συμμάχους εν κινήσει. Το Stain Pen χωρά σε κάθε τσάντα και είναι ιδανικό για λεκέδες όπως ο καφές, τα αναψυκτικά ή το μακιγιάζ, ενώ το Stain Roll-On αντιμετωπίζει μεγαλύτερη ποικιλία λεκέδων και είναι ιδανικό για το γραφείο, το αυτοκίνητο ή κάθε απρόοπτο της ημέρας.

Είναι διαθέσιμα σε όλα τα Super-Markets και μας αποδεικνύουν ότι η φροντίδα των ρούχων δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο σπίτι. Λεκέδες τέλος… όπου κι αν βρίσκεσαι! Γιατί ο Dr. Beckmann έχει την (π)λύση. Ετοιμάσου να εκπλαγείς!

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα Dr. Beckmann, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://www.dr-beckmann.com/el-gr/.