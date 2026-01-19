YOUR A GAME ΤΗΣ ΑΡΕΤΗ ΜΑΣΤΡΟΔΟΥΚΑ: εκπαίδευση ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα από 1:1 coaching & πυγμαχία
Εκεί δεν δουλεύονται μόνο τα χτυπήματα. Δουλεύονται η απόφαση, το focus και η αντοχή. Εκεί ξεκινά το Rise to your top: τη στιγμή που κουράζεσαι και, παρ’ όλα αυτά, συνεχίζεις.
Η Αρετή Μαστροδούκα, πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας πυγμάχος με τέσσερις παγκόσμιους τίτλους και πιστοποιημένη Resilience & Performance Coach, παρουσιάζει το Your A Game ως μια εκπαίδευση ψυχικής ανθεκτικότητας στην πράξη.
Όχι θεωρία. Όχι έμπνευση.
Εκπαίδευση για ανθρώπους που καλούνται να λειτουργούν καθαρά όταν οι συνθήκες πιέζουν.
Το Your A Game βασίζεται σε έξι θεμελιώδη στοιχεία:
Focus, Motivation, Determination, Emotional Control, Confidence και Resilience.
Η εκπαίδευση εφαρμόζεται μέσα από το ALPHA SYSTEM™, μια δομημένη μεθοδολογία που συνδέει τον τρόπο σκέψης με την πράξη, μετατρέποντας την πίεση σε εργαλείο εξέλιξης.
Η εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιείται μέσα από:
1:1 coaching sessions
Βιωματικά workshops
Πρακτική προπόνηση πυγμαχίας
Η πυγμαχία δεν χρησιμοποιείται ως άθλημα, αλλά ως εργαλείο πειθαρχίας, ελέγχου συναισθήματος και αντοχής. Οι αρχές του ρινγκ μεταφέρονται στην καθημερινή ζωή, την εργασία και τη λήψη αποφάσεων.
Το Your A Game υποστηρίζεται από ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και coaching, προσφέροντας συνεχή καθοδήγηση και δομημένη εξέλιξη.