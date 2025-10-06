«YOU GOT THIS» το μηνυμα της ADIDAS, πισω απο καθε προσπαθεια

Η παγκόσμια καμπάνια της adidas «You got this» εξελίσσεται και προσθέτει την έννοια του «Plus one» στο storytelling της. Στον πυρήνα του μηνύματος της νέας εντυπωσιακής καμπάνιας «You got this» είναι το «Plus one», που βρίσκεται πάντα δίπλα μας και μας ενθαρρύνει να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Η καμπάνια «Plus one» είναι μια ωδή στις πολύτιμες προσωπικές μας σχέσεις, τη στήριξη και την ανθεκτικότητα.

Στην Ελλάδα οι πρωταγωνιστές της καμπάνιας είναι κορυφαίοι αθλητές μαζί με το δικό τους “Plus one”, το οποίο είναι δίπλα τους και τους υπενθυμίζει ότι «το έχουν». Κεντρικό ρόλο στο storytelling, που εστιάζει στις μικρές, αυθεντικές στιγμές καθημερινότητας, έχουν τα πιο αγαπημένα «Plus one» των αθλητών. Οι σχέσεις και οι συνήθειες που χτίζουν την ανθεκτικότητα και την πίστη σε έναν αθλητή, απεικονίζονται στην ελληνική εκδοχή «Plus one».

Στη μεγάλη καμπάνια της adidas συμμετέχουν οι: Λευτέρης Πετρούνιας, Κώστας Τσιμίκας, Βαγγέλης Παυλίδης, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Μαριέλλα Φασούλα, Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μίτογλου, Φώτης Ιωαννίδης, Γιώργος Βαγιαννίδης, και Αναστασία Μαρινάκου. Οι αθλητές εμπιστεύτηκαν τις ιστορίες τους και το αποτέλεσμα της καμπάνιας είναι εντυπωσιακά αληθινό στην απλότητά του.

Παράλληλα, για πρώτη φορά δημιουργούνται ελληνικής παραγωγής τηλεοπτικές διαφημίσεις της adidas για την Ελλάδα, στις οποίες συμμετέχουν οι: Μαρία Σάκκαρη, Mathias Lessort, Νάσος Γκαβέλας, Λευτέρης Πετρούνιας, Κώστας Τσιμίκας, Βαγγέλης Παυλίδης. Στα 3 τηλεοπτικά spots των Λευτέρη Πετρούνια, Κώστα Τσιμίκα και Βαγγέλη Παυλίδη, που είναι αυτή την περίοδο on air, γινόμαστε για λίγο θεατές και παρακολουθούμε τη σχέση των αθλητών με τα πιο αγαπημένα τους «Plus one» σε στιγμές σχεδόν σιωπηλές, ωστόσο γεμάτες συναίσθημα.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας εμφανίζεται σε μια τρυφερή στιγμή με τις κόρες του, λίγο πριν την προπόνηση. Ο Βαγγέλης Παυλίδης μοιράζεται το γήπεδο και τη διαδρομή του με τον προπονητή του, που τον στηρίζει καθημερινά. Ο Κώστας Τσιμίκας χαλαρώνει με τους αγαπημένους του τετράποδους φίλους, αποτυπώνοντας τη σημασία της ισορροπίας και της γείωσης στην απαιτητική του καθημερινότητα.

Μεταξύ άλλων ιστοριών συναντάμε αυτή της Μαρίας Σάκκαρη με τη μαμά και τη γιαγιά της στο γήπεδο όπου μεγάλωσε, του Mathias Lessort, στην προπόνηση με τον γιό του στο πλευρό του να τον εμψυχώνει και του Νάσου Γκαβέλα, στη γραμμή έναρξης, τη στιγμή που «νιώθει» το ταρτάν, ενώ οι κολλητοί του φίλοι του θυμίζουν ότι «το’χει». Ξεχωρίζουν επίσης η ιστορία του Μπάμπη Κωστούλα, στο αμάξι με τον πατέρα του -πρώην αθλητή- να τον αφήνει στην προπόνηση και να τον αποχαιρετά με σιγουριά και υπερηφάνεια και αυτή του Κωνσταντίνου Τζολάκη, που ανταλλάσσει χαμόγελα με τη μητέρα του, ενώ εκείνη στέκεται διακριτικά αλλά σταθερά δίπλα του. Πολλές ακόμα προσωπικές στιγμές συνθέτουν την καμπάνια «Plus One», όπως της Μαριέλλας Φασούλα με τον πατέρα της Παναγιώτη Φασούλα, του Ντίνου Μίτογλου με τον αδερφό του και άλλες, εξίσου δυνατές και συναισθηματικές.

Η adidas, το κορυφαίο sports brand, συνεχίζει να στηρίζει και να βρίσκεται δίπλα σε όσους προσπαθούν να πετύχουν το ακατόρθωτο. Το νεο κεφάλαιο της καμπάνιας «You Got This» με την προσθήκη του «Plus one» παράγοντα, προβάλλει τους αφανείς ήρωες, που στέκονται δίπλα στους αθλητές και τους εμπνέουν την πίστη στον εαυτό τους. Με κάθε νέα ιστορία η adidas θα συνεχίσει να αναδεικνύει τη δύναμη των σχέσεων στον αθλητισμό και να φέρνει στο προσκήνιο το άτομο πίσω από την επίδοση, αυτό είναι το «Plus one».