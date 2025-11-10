The Issue
"YOU GOT THIS": Κάθε βήμα μετράει
"YOU GOT THIS": Κάθε βήμα μετράει

10 Νοεμβρίου, 2025
Η Αναστασία Μαρινάκου «έγραψε ιστορία» στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 2025 με νέο ρεκόρ διαδρομής και πανελλήνιο ρεκόρ

Οι αθλητές της adidas έδωσαν δυναμικό «παρών» στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 2025, με την Αναστασία Μαρινάκου να ξεχωρίζει για ακόμη μία χρονιά, αποδεικνύοντας ότι το πάθος, η συνέπεια και η επιμονή είναι αυτά που οδηγούν στην κορυφή.

Η Αναστασία Μαρινάκου ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στα 10χλμ. του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της ως “Queen of 10km”. Με εντυπωσιακή επίδοση 33.03, σημείωσε νέο ρεκόρ διαδρομής αλλά και πανελλήνιο ρεκόρ, συνεχίζοντας τη λαμπρή της πορεία και επιβεβαιώνοντας ότι κάθε βήμα μετράει όταν συνδυάζεται με αποφασιστικότητα και πίστη στον εαυτό της. Η πρωταθλήτρια αγωνίστηκε με τα running παπούτσια της adidas από τη σειρά Adizero, που είναι σχεδιασμένα για κορυφαίες επιδόσεις.

Για πάνω από 25 χρόνια, η adidas στηρίζει τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας ως Μεγάλος Χορηγός, τιμώντας το πνεύμα του αθλητισμού και τη χαρά της συμμετοχής.

Φέτος, με το μήνυμα “YOU GOT THIS” και τη φιλοσοφία του “Plus One”, η adidas στάθηκε στο πλευρό όλων των δρομέων, υπενθυμίζοντας ότι στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας δεν έχει σημασία μόνο ο τερματισμός, αλλά το ταξίδι, οι σχέσεις και η δύναμη που σε οδηγούν ως το τέλος.

