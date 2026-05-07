Ξέχνα όσα ήξερες για τις σακούλες απορριμμάτων: Το MyPlanet φέρνει την επανάσταση που έλειπε από την Ελλάδα!

Μέχρι σήμερα, η σακούλα απορριμμάτων ήταν μια αναγκαία, αλλά συχνά «ενοχική» επιλογή για το περιβάλλον. Το MyPlanet, ο pioneer του eco & healthy living που εδώ και 18 χρόνια χτίζει ένα πιο βιώσιμο μέλλον, ανατρέπει τα δεδομένα και κάνει το μεγάλο strategic extension σε μια κατηγορία που χρειαζόταν επειγόντως αλλαγή.

Με τη νέα σειρά UltraBag+, το MyPlanet παρουσιάζει την πρώτη σακούλα στην Ελλάδα από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό με την κορυφαία ευρωπαϊκή πιστοποίηση Recyclass. Είναι η στιγμή που η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη, σταματώντας τη δημιουργία νέου πλαστικού και δίνοντας ζωή στο ήδη υπάρχον.

Βιωματική Εκπαίδευση: Η νέα γενιά μαθαίνει στην πράξη

Για το MyPlanet, η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μια υπόσχεση στο ράφι, αλλά μια αποστολή: να εκπαιδεύσει και να εμπνεύσει τη νέα γενιά προς έναν πιο συνειδητό τρόπο ζωής. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας υπεύθυνων επιλογών, η οποία μεταφέρεται από την κουζίνα μας κατευθείαν στο πεδίο της δράσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ «Είναι στο χέρι σου!», το MyPlanet ενώνει τις δυνάμεις του με την ΑΜΚΕ Save Your Hood για μια διπλή περιβαλλοντική παρέμβαση στην παραλία του Φλοίσβου (Σάββατο 16 Μαΐου), μετατρέποντας τον καθαρισμό σε ένα ζωντανό μάθημα βιωσιμότητας.

Οι νέες σακούλες θα δοκιμαστούν ζωντανά στις πιο απαιτητικές συνθήκες, συλλέγοντας απορρίμματα από τις ακτές μας. Απόδειξη Αντοχής: Εκεί θα φανεί στην πράξη η τεχνολογία Hi-Stretch Strength και η 100% στεγανότητα (Leak-Proof), δείχνοντας ότι μια ανακυκλωμένη σακούλα μπορεί να αντέξει τα πάντα χωρίς να σκιστεί.

Εκεί θα φανεί στην πράξη η τεχνολογία Hi-Stretch Strength και η 100% στεγανότητα (Leak-Proof), δείχνοντας ότι μια ανακυκλωμένη σακούλα μπορεί να αντέξει τα πάντα χωρίς να σκιστεί. Κοινωνικός Αντίκτυπος: Η δράση αυτή, που θα συνεχιστεί και το φθινόπωρο, εντάσσεται στην πλατφόρμα «Είναι στο χέρι σου!», μετατρέποντας κάθε επιλογή του καταναλωτή σε έμπρακτη στήριξη για το περιβάλλον.

Με την UltraBag+, το MyPlanet αποδεικνύει ότι η «μικρή επιλογή» μιας σακούλας μπορεί να εκπαιδεύσει τους αυριανούς πολίτες να κάνουν τη «μεγάλη διαφορά». Γιατί τελικά, το μέλλον του πλανήτη είναι στο χέρι σου.