Women Empower: Hard Rock Cafe Athens και Coca-Cola Μαζί για τις Γυναίκες της Μουσικής

Το Hard Rock Cafe Athens, σε συνεργασία με την Coca-Cola, αφιερώνει τον φετινό Μάρτιο στην ανάδειξη της γυναικείας δημιουργικότητας και προσφοράς στη μουσική βιομηχανία. Μέσα από τη διεθνή πρωτοβουλία “Women Empower” της Hard Rock International και της Coca-Cola, το εμβληματικό Cafe στο Μοναστηράκι προβάλλει έναν κύκλο micro-documentaries που φωτίζουν τις προκλήσεις και τις επιτυχίες γυναικών από όλο τον κόσμο, ενισχύοντας την εκπροσώπησή τους σε έναν κλάδο όπου σήμερα λιγότερο από το 5% των δημιουργών στη μουσική και τα media είναι γυναίκες.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει έξι γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς ρόλους στη μουσική βιομηχανία διεθνώς, προσφέροντας μέσα από τα micro-documentaries μια ουσιαστική ματιά στις δημιουργικές τους διαδρομές, τις εμπνεύσεις, τις προκλήσεις και τις επιτυχίες τους. Πρόκειται για τις:

Janelle Abraham – Σκηνοθέτης / Παραγωγός ταινιών



Kat Luna – Τραγουδίστρια / Τραγουδοποιός



Minami Minami – Συνθέτρια / Χορεύτρια / Τραγουδίστρια



Claire Murphy – Guitar Tech



Mayna Nevarez – CEO & Founder, Nevarez Communications



Wendy Ong – Co-President / CMO, TaP Music

Επιπλέον, κάθε Παρασκευή του Μαρτίου, το Hard Rock Cafe Athens θα φιλοξενεί ένα νέο γυναικείο συγκρότημα, δίνοντας τον ρυθμό σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια και δημιουργικότητα, ενώ από τις 20:30 έως τις 23:00 θα προσφέρει Happy Hour για όλες τις γυναίκες. Στις 8 Μαρτίου, το Hard Rock Cafe Athens γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας με ένα ξεχωριστό Brunch και DJ set, επιμελημένα από γυναίκες για γυναίκες.

Την εμπειρία του Women Empower στο Hard Rock Cafe Athens συμπληρώνει ένα special μενού, εμπνευσμένο από τις διαφορετικές κουλτούρες και τις περιοχές που εκπροσωπούν οι γυναίκες της καμπάνιας. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δροσερά signature ροφήματα, όπως το Passionfruit Splash, το Mango Guava Chiller και το Spiced Yuzu Soda με Coca-Cola. Στις γευστικές επιλογές ξεχωρίζουν η Fattoush Chicken Caesar Salad και το Hake Sandwich, ενώ ο πιο γλυκός επίλογος ανήκει στο Dulce de Leche Brownie.

Η πρωτοβουλία “Women Empower” εντάσσεται στη συνολική δέσμευση της Hard Rock International για τη στήριξη των γυναικών στη μουσική και τις τέχνες, η οποία αποτυπώνεται έμπρακτα μέσα από τη δωρεά 100.000 δολαρίων στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Women in Music, με στόχο την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των γυναικών παγκοσμίως.

Ο Σταμάτης Τσαμτσουκάκης, Γενικός Διευθυντής του Hard Rock Cafe Athens, δήλωσε «Είναι χαρά μας να συμμετέχουμε σε αυτή την εκστρατεία, αφιερώνοντας τον Μάρτιο στη γυναικεία ενδυνάμωση. Η πρωτοβουλία αυτή μάς επιτρέπει να αναδείξουμε ξεχωριστές προσωπικότητες από ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και να στηρίξουμε το σημαντικό έργο του Women in Music, που στηρίζει γυναίκες σε κάθε στάδιο της μουσικής τους διαδρομής.»

Από την πλευρά της Coca-Cola, η Tara Rowland, Customer Marketing Director της The Coca-Cola Company, δήλωσε: «Πιστεύουμε στη δύναμη της μουσικής και των ουσιαστικών συνεργασιών να δημιουργούν θετικό αντίκτυπο. Μέσα από τη συνεργασία μας με τη Hard Rock, συμβάλλουμε στην ανάδειξη των γυναικών που διαμορφώνουν το μέλλον της μουσικής βιομηχανίας — τόσο πάνω στη σκηνή όσο και πίσω από αυτήν.»

Hard Rock Cafe Athens Αδριανού 52, Μοναστηράκι Τηλέφωνο Κρατήσεων: 210 3245170 https://cafe.hardrock.com/athens/