Winter Sales Out of Space:Οι χειμερινές εκπτώσεις στο ATHENS METRO MALL ξεκινούν στις 12/01 και φτάνουν έως -70%

Ο χειμώνας γίνεται πιο stylish από ποτέ στο ATHENS METRO MALL! Από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου έως το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων υποδέχεται τις εκπτώσεις Ιανουαρίου με μοναδικές προσφορές που αγγίζουν το -70%, προσκαλώντας μας σε ένα shopping experience γεμάτο μόδα, trends και… έξυπνες αγορές.

Αναζητάς το ιδανικό παλτό, cozy πλεκτά, statement πανωφόρια ή τα πιο updated winter essentials; Στα καταστήματα του ATHENS METRO MALL θα βρεις αμέτρητες επιλογές από τη χειμερινή συλλογή που συνδυάζουν ποιότητα, στιλ και εξαιρετικές τιμές. Από denim classics και εντυπωσιακά outerwear μέχρι bold χρώματα και fashion-forward κομμάτια, το χειμερινό σου look ξεκινά εδώ.

Ωστόσο, η αρχή του νέου έτους είναι πάντα ιδανική στιγμή για ανανέωση εκτός του προσωπικού στυλ… και του σπιτιού! Έπιπλα, ριχτάρια, διακόσμηση και τα τελευταίας γενιάς τεχνολογικά gadgets, σε περιμένουν να τα επιλέξεις και να αναβαθμίσεις τον χώρο σου!

Sunday shopping mood ON!

Το ATHENS METRO MALL σας προσκαλεί σε χαλαρές, γεμάτες εμπειρίες Κυριακές, καθώς στις 18 και 25 Ιανουαρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Συνδυάστε τις αγορές σας με κινηματογράφο, καφέ, brunch ή μια απολαυστική βόλτα και ζήστε το απόλυτο κυριακάτικο outing σε έναν αγαπημένο προορισμό για όλη την οικογένεια.

Τα Happy Family Weekends συνεχίζονται και το 2026!

Ο Ιανουάριος μας βρίσκει στην παιδική γωνιά των Happy Family Weekends και περιμένει μικρούς και μεγάλους για πολλά παιχνίδια στο «χιόνι»!

10-11 Ιανουαρίου | Οι μαγικές Χιονόμπαλες της Τροφούπολης

Σήμερα θα γνωρίσουμε τη Λούνα, τη μικρή χιονόμπαλα! Φτιάχνουμε μαγικές γκλιτερένιες χιονονιφάδες και πολλές μοναδικές πλαστελινοκατασκευές! Ακόμα, όμορφες χιονονιφάδες και μαγικές λάμψεις θα στολίσουν όλα τα παιδικά προσωπάκια!

17-18 Ιανουαρίου | Arctic Explorers – Εξερευνητές του Βορρά

Φτιάχνουμε από πλαστελίνη πολικά ζωάκια και κατασκευάζουμε με χαρτόνι ψηλά βουνά! Οι μικροί μας επισκέπτες θα κάνουν ένα μοναδικό face painting και θα ακούσουν την αφήγηση του παραμυθιού «Το Αρκτικό Μυστικό».

24-25 Ιανουαρίου | Η Αλεπού του παγωμένου Δάσους

Κατασκευάζουμε τις πιο χαριτωμένες αλεπουδίτσες από χάρτινα πιατάκια και φτιάχνουμε από πλαστελίνη φωλίτσες με χιόνι, μικρά κουκουνάρια, βαμβακερό χιονάκι και μικρές αλεπουδίτσες!

31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου | Το Σαλέ της Τροφούπολης

Φτιάχνουμε ξεχωριστά χειμωνιάτικα σκουφάκια και γαντάκια από χαρτόνι, στολισμένα με χιόνι, και πολλά χρώματα. Ακόμα, θα ζωγραφίσουμε και θα παίξουμε ένα υπέροχο θεατρικό και μουσικοκινητικό παιχνίδι!

Μην λείψει κανείς! #ThaEimaiEkei!