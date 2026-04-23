Wings for Life World Run 2026: Τρέξε για όσους δεν μπορούν

Η Αθήνα ενώνεται με όλον τον κόσμο για να στηρίξει την έρευνα για τη θεραπεία των παθήσεων του νωτιαίου μυελού.

Την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, φόρα τα αθλητικά σου και γίνε μέρος της πιο δυνατής παγκόσμιας δρομικής εμπειρίας, το Wings for Life World Run. Ένας αγώνας με πραγματικό νόημα, όπου τρέχουμε για όσους δεν μπορούν. Στην Αττική, το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» γίνεται το σημείο συνάντησης, με μία κυκλική διαδρομή 1,8 χλμ. που θα γεμίσει ενέργεια, παλμό και χαμόγελα.

Το Wings for Life World Run δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι ένα παγκόσμιο κύμα προσφοράς. Χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε ήπειρο τρέχουν ταυτόχρονα, με έναν κοινό στόχο: να στηρίξουν την έρευνα για τη θεραπεία των παθήσεων του νωτιαίου μυελού. 100% των εσόδων από τις συμμετοχές και τις δωρεές πηγαίνουν απευθείας στην έρευνα.

Κατέβασε τώρα το Wings for Life World Run App από το App Store ή το Google Play και ξεκίνα να μπαίνεις στο κλίμα!

Η «μοναδική» μορφή του αγώνα

Ξέχνα τον κλασικό τερματισμό, εδώ τα πράγματα αλλάζουν! Το Catcher Car ξεκινά μετά από εσένα και σε καταδιώκει, ανεβάζοντας σταδιακά ταχύτητα. Όταν σε φτάσει, εκεί ολοκληρώνεται η διαδρομή σου. Όλοι έχουν έναν στόχο: να πάνε όσο πιο μακριά μπορούν.

Ταυτόχρονη εκκίνηση σε όλον τον κόσμο

Στις 14:00 (ώρα Ελλάδας), οι συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο ξεκινούν να τρέχουν ταυτόχρονα. Δεν έχει σημασία πού βρίσκεσαι, στο Πάρκο Τρίτσης ή στο πάρκο της γειτονιάς σου, είσαι μέρος μιας παγκόσμιας ομάδας που κινείται μαζί για καλό σκοπό.Αν δεν μπορείς να έρθεις στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» (Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον), κανένα πρόβλημα! Με το app συμμετέχεις από οπουδήποτε, με εικονικό Catcher Car, live καθοδήγηση και συνεχή boost ενέργειας που θα σε κρατήσει μέχρι το τέλος.

Γιατί τρέχουμε μαζί;

Γιατί κάθε βήμα μετράει. Γιατί η ελπίδα γίνεται πράξη. Γιατί η θεραπεία είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζουμε, και εμείς βοηθάμε να έρθει πιο γρήγορα.

Μπες κι εσύ στην κίνηση!

Κάνε την εγγραφή σου τώρα και γίνε μέρος μιας εμπειρίας που θα θυμάσαι.

Με την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».

Μάθε περισσότερα & δήλωσε συμμετοχή στο

www.wingsforlifeworldrun.com

adidas x Wings for Life World Run

Στον αγώνα Wings for Life World Run θα δώσει το παρών και η adidas, μαζί με τη δρομική κοινότητα των adidas Runners Athens. Το σημείο αφετηρίας και συνάντησης της ομάδας των AR θα είναι το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», όπου θα πραγματοποιηθεί και η εκκίνηση του αγώνα.

Η εκδήλωση έναρξης θα περιλαμβάνει δοκιμή adidas running παπουτσιών καθώς και προθέρμανση για τους συμμετέχοντες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι AR Captains και οι προπονητές θα μεταφέρουν την εμπειρία ζωντανά μέσα από τον λογαριασμό Instagram των adidas Runners Athens (@runnersathens).

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, η ομάδα θα επιστρέψει στο αρχικό σημείο συνάντησης για αποκατάσταση με ασκήσεις διατάσεων.