WINE SERIES ΣΤΟ ONE&ONLY AESTHESIS ΜΕ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ

Το One&Only Aesthesis συνεχίζει τη σειρά Wine Series με τη δεύτερη οινική εμπειρία της, ένα επιμελημένο πρόγραμμα αφιερωμένο σε καταξιωμένα οινοποιεία της Ελλάδας και του εξωτερικού που αναδεικνύει τη σύγχρονη οινική κουλτούρα μέσα από τη συνάντηση του terroir, της δεξιοτεχνίας και της υψηλής γαστρονομίας. Κάθε εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην εξερεύνηση της ταυτότητας σημαντικών παραγωγών μέσα από immersive masterclasses, καθοδηγούμενες γευσιγνωσίες και wine pairing dinners που αναδεικνύουν τον διάλογο ανάμεσα στο κρασί και τη γαστρονομική δημιουργία. Στο πλαίσιο αυτό, η εμπειρία συνεχίζεται με το Κτήμα Άλφα, έναν από τους πλέον εμβληματικούς εκφραστές του ελληνικού αμπελώνα.

Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 7:00 μ.μ., το Wine Series υποδέχεται το Κτήμα Άλφα για μια βραδιά αφιερωμένη στην ακρίβεια της οινοποίησης και τη μοναδικότητα του αμπελώνα του Αμυνταίου. Η εμπειρία ξεκινά με masterclass, με εισηγητή τον οινοποιό Άγγελο Ιατρίδη, όπου παρουσιάζεται η φιλοσοφία και η προσέγγιση του κτήματος, και συνεχίζεται με δείπνο γευσιγνωσίας στο ORA by Ettore Botrini, το οποίο αναδεικνύει τη σύνδεση εποχικότητας, τεχνικής και κρασιού.

Το Κτήμα Άλφα, που βρίσκεται στην αμπελουργική ζώνη του Αμυνταίου στη Φλώρινα, σε μια μοναδική γεωμορφολογική θέση με θέα τις λίμνες Πετρών και Βεγορίτιδας, αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας του αμπελουργού Μάκη Μαυρίδη και του οινοποιού Άγγελου Ιατρίδη. Με έναν ενιαίο ιδιόκτητο αμπελώνα 225 εκταρίων και βαθιά προσήλωση στον σεβασμό της φύσης, εφαρμόζει ήπιες καλλιεργητικές και οινοποιητικές πρακτικές, δημιουργώντας οίνους με έντονη ταυτότητα προέλευσης και διεθνή αναγνώριση.

Παράλληλα, η δεύτερη γενιά του κτήματος εξελίσσει το οινικό τους αποτύπωμα μέσα από το οινοποιείο Amoenos Vineyards, ένα συνεργατικό εγχείρημα με μικρούς αμπελουργούς της περιοχής και έμφαση στη βιωσιμότητα, καθώς και το Gioinos, το project αφιερωμένο αποκλειστικά στον αφρώδη οίνο, που αναδεικνύει νέες εκφράσεις του Ξινόμαυρου.

Μέσα από τα Wine Series, το One&Only Aesthesis δημιουργεί έναν νέο θεσμό εμπειριών γύρω από το κρασί, συνδέοντας κορυφαίους παραγωγούς με τη σύγχρονη γαστρονομία και προσφέροντας στο κοινό ένα ταξίδι γνώσης, γεύσης και πολιτισμού.