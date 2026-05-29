Wellness Festival: Στη βλάστησή σου ξανανιώνω με τη υποστήριξη του ΑQUA Carpatica

Μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης και ευεξίας στην καρδιά της πόλης, όπου η φύση και η άσκηση ενώθηκαν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αναζωογόνησης.

Όσοι επισκέφθηκαν τον Εθνικό Κήπο στις 24 και 25 Μαΐου είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην ευεξία, μέσα από το Wellness Festival: “Στη βλάστησή σου ξανανιώνω”. Ένα ξεχωριστό wellness event ανοιχτό στο κοινό, που υλοποιήθηκε με τη στήριξη του AQUA Carpatica, στο πλαίσιο του Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων.

Από τις 10:00 το πρωί έως τις 8:00 το βράδυ, οι επισκέπτες συμμετείχαν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που στόχο είχαν τη σωματική και πνευματική αναζωογόνηση. Yoga, pilates, διαλογισμός, ασκήσεις αναπνοής και mindfulness sessions δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και σύνδεσης με τη φύση, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης στο καταπράσινο περιβάλλον του Κήπου.

Το AQUA Carpatica συμμετείχε σε αυτή την εμπειρία ευεξίας, προσφέροντας ενυδάτωση, ισορροπία και τόνωση— υποστηρίζοντας τους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης με τη σειρά των αγνών, δροσιστικών και ποιοτικών μεταλλικών νερών του. Εκεί όλοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το Φυσικό Μεταλλικό Νερό AQUA Carpatica, γνωστό για την καθαρότητα και την εξαιρετική ποιότητά του και το Μόνο φυσικώς ανθρακούχο Φυσικό μεταλλικό νερό στην Ελλάδα και το Μόνο χωρίς νιτρικά στον κόσμο.

Ξεχωριστή θέση στην εμπειρία είχαν και τα AQUA Carpatica FLAVOURS — ανθρακούχα μεταλλικά νερά με φυσικές γεύσεις φρούτων και μία σταγόνα σιρόπι αγαύης — τα οποία εντυπωσίασαν το κοινό με τη δροσιστική και φρουτώδη γεύση τους. Οι επισκέπτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το περίπτερο, δοκιμάζοντας όλες τις διαθέσιμες επιλογές, ενώ και οικογένειες έδωσαν το παρών με τα παιδιά να απολαμβάνουν τα AQUA Carpatica Kids. Με επίκεντρο την ισορροπημένη διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής, το AQUA Carpatica αποτέλεσε ιδανικό συνοδοιπόρο σε ένα διήμερο γεμάτο ευεξία, ενέργεια και θετική διάθεση.