Βράχηκαν τα παπούτσια σου; Πώς να τα στεγνώσεις σωστά χωρίς να τα καταστρέψεις

Βγαίνεις από το σπίτι με ήλιο, λίγες ώρες αργότερα ανοίγουν οι ουρανοί και μέχρι να φτάσεις πίσω τα παπούτσια σου έχουν αποκτήσει τη δική τους μικρή πισίνα.

Το πρώτο ένστικτο; Να τα βάλεις κάπου πολύ ζεστά για να στεγνώσουν όσο γίνεται γρηγορότερα. Και κάπου εδώ μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη ζημιά.

Η έντονη θερμότητα δεν είναι φίλη πολλών υλικών και μπορεί να επηρεάσει κόλλες, σχήμα και επιφάνειες. Αν λοιπόν τα αγαπημένα σου παπούτσια γύρισαν σπίτι βρεγμένα, χρειάζονται κυρίως υπομονή και σωστό στέγνωμα.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις μόλις μπεις σπίτι

Μην τα πετάξεις απλώς στην είσοδο και τα θυμηθείς την επόμενη ημέρα.

Βγάλε κορδόνια και, εφόσον αφαιρούνται, τους εσωτερικούς πάτους. Έτσι κυκλοφορεί καλύτερα ο αέρας και μπορούν να στεγνώσουν ξεχωριστά.

Αν υπάρχει λάσπη ή βρωμιά, αφαίρεσέ την προσεκτικά σύμφωνα με τις ανάγκες του υλικού πριν προλάβει να στεγνώσει εντελώς πάνω στην επιφάνεια.

Βάλε χαρτί στο εσωτερικό

Ένα απλό trick μπορεί να βοηθήσει αρκετά.

Γέμισε χαλαρά το εσωτερικό των παπουτσιών με απορροφητικό, άχρωμο χαρτί ώστε να τραβήξει μέρος της υγρασίας και παράλληλα να βοηθήσει το παπούτσι να διατηρήσει το σχήμα του.

Μην το πιέσεις υπερβολικά. Αν το χαρτί βραχεί πολύ, αντικατάστησέ το και επανάλαβε μέχρι να μειωθεί αισθητά η υγρασία.

Όχι στο καλοριφέρ

Μπορεί να μοιάζει με την πιο γρήγορη λύση, αλλά η άμεση και έντονη θερμότητα μπορεί να ταλαιπωρήσει αρκετά υλικά. Το ίδιο ισχύει για το πιστολάκι σε πολύ υψηλή θερμοκρασία.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι συνήθως να αφήσεις τα παπούτσια να στεγνώσουν φυσικά σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεση πηγή έντονης θερμότητας.

Ναι, θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο. Αλλά τουλάχιστον δεν θα στεγνώσουν μαζί με… τις ελπίδες σου να τα ξαναφορέσεις.

Sneakers: Μην τα πετάξεις αυτομάτως στο πλυντήριο

Βρεγμένο sneaker δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεται πλύσιμο. Και κυρίως δεν σημαίνει ότι κάθε sneaker μπορεί να μπει στο πλυντήριο.

Υλικά, κόλλες και κατασκευή διαφέρουν σημαντικά από μοντέλο σε μοντέλο. Έλεγξε τις οδηγίες του κατασκευαστή πριν αποφασίσεις να κάνεις οτιδήποτε περισσότερο από επιφανειακό καθάρισμα.

Για το στέγνωμα, βγάλε κορδόνια και πάτους όπου γίνεται και άφησέ τα σε σημείο με καλή κυκλοφορία αέρα.

Δερμάτινα παπούτσια θέλουν περισσότερη προσοχή

Αν τα δερμάτινα loafers ή μποτάκια σου βράχηκαν, σκούπισε απαλά την εξωτερική υγρασία με ένα καθαρό μαλακό πανί και άφησέ τα να στεγνώσουν φυσικά.

Μην τα τοποθετήσεις δίπλα σε θερμαντικό σώμα για να «τελειώνουμε».

Αφού στεγνώσουν εντελώς, μπορεί να χρειάζονται περιποίηση με κατάλληλο προϊόν για τον συγκεκριμένο τύπο δέρματος.

Πριν χρησιμοποιήσεις οποιοδήποτε προϊόν, έλεγξε τις οδηγίες του παπουτσιού και δοκίμασέ το πρώτα σε ένα μικρό, διακριτικό σημείο.

Και αν είναι suede;

Εδώ θέλει ακόμη περισσότερη ψυχραιμία.

Μην αρχίσεις να τρίβεις το βρεγμένο suede προσπαθώντας να εξαφανίσεις έναν λεκέ.

Απομάκρυνε απαλά την περίσσεια νερού, διατήρησε το σχήμα του παπουτσιού και άφησέ το να στεγνώσει φυσικά.

Όταν στεγνώσει πλήρως, μια ειδική βούρτσα για suede μπορεί να βοηθήσει να επανέλθει η υφή του. Για δύσκολους λεκέδες ή ακριβό ζευγάρι, η επαγγελματική περιποίηση μπορεί να είναι πολύ καλύτερη ιδέα από έναν αυτοσχεδιασμό με ό,τι υπάρχει στο ντουλάπι της κουζίνας.

Μην τα κλείσεις στην παπουτσοθήκη νωπά

Αυτό είναι ίσως το πιο συχνό λάθος.

Τα παπούτσια δείχνουν στεγνά εξωτερικά και τα βάζουμε αμέσως στην κλειστή παπουτσοθήκη. Στο εσωτερικό όμως μπορεί να υπάρχει ακόμη υγρασία.

Άφησέ τα να στεγνώσουν εντελώς πριν τα αποθηκεύσεις. Διαφορετικά δημιουργείς τις ιδανικές συνθήκες για δυσάρεστες οσμές και υγρασία εκεί όπου φυλάσσονται και τα υπόλοιπα παπούτσια.

Αν αρχίσουν να μυρίζουν;

Πρώτα βεβαιώσου ότι έχουν στεγνώσει πλήρως.

Πάτοι και κορδόνια μπορεί να χρειάζονται ξεχωριστό καθάρισμα, εφόσον το επιτρέπουν οι οδηγίες φροντίδας τους.

Το βασικό είναι να μην προσπαθήσεις απλώς να καλύψεις τη μυρωδιά με άρωμα ενώ το εσωτερικό παραμένει νωπό. Αυτό λύνει περίπου το ίδιο πρόβλημα με το να ψεκάσεις άρωμα σε βρεγμένη πετσέτα.

Την επόμενη φορά, κοίτα πρώτα τον καιρό

Δεν είναι ιδιαίτερα glamorous συμβουλή, αλλά είναι αποτελεσματική.

Αν η πρόγνωση δείχνει έντονη βροχή, ίσως εκείνη η ημέρα δεν είναι κατάλληλη για τα καινούργια suede loafers ή τα λευκά υφασμάτινα sneakers.

Και αν έχεις παπούτσια που φοράς συχνά σε βροχερό καιρό, ένα κατάλληλο προστατευτικό προϊόν για το συγκεκριμένο υλικό μπορεί να βοηθήσει – αρκεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Γιατί η καλύτερη στιγμή να σώσεις τα αγαπημένα σου παπούτσια από τη βροχή είναι πριν βραχούν.

Η δεύτερη καλύτερη; Να αντισταθείς στο πιστολάκι όταν επιστρέψεις σπίτι.