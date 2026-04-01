VIKOS Premium Mixers: Η νέα εποχή των cocktails στο Salonica Bar Show

01/04/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 07.04.2026 - 17:34)
Με τα VIKOS premium mixers, το σύγχρονο drinking culture αποκτά νέο χαρακτήρα, πιο καθαρό, πιο τολμηρό και πιο γευστικό. Ένα portfolio σχεδιασμένο για όσους αναζητούν όχι απλώς ένα mixer, αλλά μία εμπειρία που κάνει κάθε cocktail να ξεχωρίζει.

Σε ένα από τα πιο ζωντανά events του bartending community, τα VIKOS premium mixers έδωσαν δυναμικό «παρών» στο Salonica Bar Show, παρουσιάζοντας τη νέα εποχή των mixers μέσα από ένα ολοκληρωμένο premium portfolio.

Με σύγχρονη αισθητική και ξεκάθαρο premium χαρακτήρα, τα VIKOS premium mixers διαμορφώνουν μια νέα, φρέσκια εμπειρία για το σύγχρονο drinking culture, με έμφαση στην ποιότητα, την καθαρότητα και την ισορροπία. Με επιλογές όπως τα VIKOS Indian Tonic, VIKOS Soda, VIKOS Pink Grapefruit, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται δυναμικά και η zero sugar πρόταση του brand. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα προϊόντα Zero Phenomenon, μια νέα προσέγγιση που αποδεικνύει ότι το zero sugar αποτελεί εξέλιξη: μια επιλογή που συνδυάζει 0% ζάχαρη με 100% γεύση, αντανακλώντας τη σύγχρονη ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στην απόλαυση και το wellness. 

Την εμπειρία απογείωσαν δύο ξεχωριστά take overs από κορυφαία bars της Αθήνας. Στις 31 Μαρτίου, το Barro Negro Athens, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα cocktail bars της χώρας με σταθερή παρουσία στη λίστα των The World’s 50 Best Bars, ανέλαβε το Zero Phenomenon Bar και παρουσίασε τη signature Paloma του, αναδεικνύοντας τον χαρακτήρα του VIKOS Pink Grapefruit μέσα από μια σύγχρονη, refined εκδοχή ενός κλασικού cocktail.

Την 1η Απριλίου, τη σκυτάλη πήρε το The Bar in Front of the Bar, ένα από τα πιο δημιουργικά bars της Αθήνας και Νο. 47 των The World’s 50 Best Bars, δημιουργώντας μοναδικά cocktail serves, όπου τα VIKOS Zero Sugar Mixers λειτούργησαν ως ο ιδανικός καμβάς για ισορροπημένες, πολυεπίπεδες γεύσεις, αποδεικνύοντας πως η καινοτομία ξεκινά από τη λεπτομέρεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Διπλή Gold διάκριση για το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στα Sports Marketing Awards 2026
LIFE

Διπλή Gold διάκριση για το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στα Sports Marketing Awards 2026

03.04.2026 - 17:39
Sports Marketing Awards 2026, ΒΙΚΟΣ
Adrenaline mode ON: Το TERRAIN PARK by ΒΙΚΟΣ COLA απογειώνει τη δράση στα Καλάβρυτα
LIFE

Adrenaline mode ON: Το TERRAIN PARK by ΒΙΚΟΣ COLA απογειώνει τη δράση στα Καλάβρυτα

01.04.2026 - 17:35
TERRAIN PARK, ΒΙΚΟΣ, ΒΙΚΟΣ COLA, Καλάβρυτα
Δίψα για Πάσχα. Δίψα για ΒΙΚΟΣ COLA 1+1
LIFE

Δίψα για Πάσχα. Δίψα για ΒΙΚΟΣ COLA 1+1

30.03.2026 - 18:46
ΒΙΚΟΣ, ΒΙΚΟΣ COLA
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει την αθλήτρια Κατερίνα Παπαδιώτη
LIFE

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει την αθλήτρια Κατερίνα Παπαδιώτη

19.03.2026 - 18:26
ΒΙΚΟΣ, Κατερίνα Παπαδιώτη
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ υποδέχεται τον Παναγιώτη Καραΐσκο στο δυναμικό των αθλητών που στηρίζει
LIFE

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ υποδέχεται τον Παναγιώτη Καραΐσκο στο δυναμικό των αθλητών που στηρίζει

18.02.2026 - 16:36
ΒΙΚΟΣ, Παναγιώτης Καραΐσκος
Φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ & CGS Swim-Cup: Στήριξη στη νέα γενιά κολυμβητών
LIFE

Φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ & CGS Swim-Cup: Στήριξη στη νέα γενιά κολυμβητών

29.01.2026 - 19:07
ΒΙΚΟΣ
Δίψα για Χριστούγεννα; Δίψα για ΒΙΚΟΣ COLA 1+1
LIFE

Δίψα για Χριστούγεννα; Δίψα για ΒΙΚΟΣ COLA 1+1

15.12.2025 - 19:05
ΒΙΚΟΣ, ΒΙΚΟΣ COLA
Η ΒΙΚΟΣ COLA επίσημος χορηγός του Christmas Theater
LIFE

Η ΒΙΚΟΣ COLA επίσημος χορηγός του Christmas Theater

11.12.2025 - 20:03
ΒΙΚΟΣ