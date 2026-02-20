ΒΙΚΟΣ Below Zero Sessions @ Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

20/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 23.02.2026 - 18:17)
ΒΙΚΟΣ Below Zero Sessions @ Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
Χιόνι, δυνατά beats και after-ski ενέργεια: τα ΒΙΚΟΣ Below Zero Sessions επιστρέφουν το 2026 στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, και φέρνουν στο βουνό το απόλυτο mix χειμερινής διασκέδασης παρέα με την αγαπημένη ΒΙΚΟΣ COLA. 

Η αρχή γίνεται δυναμικά με το Vol. 1, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, με DJ set από τον Μύρωνα Στρατή, που ανεβάζει τον ρυθμό και μετατρέπει το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων,  στο απόλυτο winter meeting point.

Δυνατοί ήχοι, αυθεντικό après-ski vibe και ένα crowd που κινείται στον ίδιο ρυθμό δημιουργούν μία εμπειρία που ξεκινά στις πίστες και συνεχίζεται δυναμικά και μετά το ride, όταν το βουνό αλλάζει tempo και η διασκέδαση κορυφώνεται.  

Στην καρδιά του experience βρίσκεται η ΒΙΚΟΣ COLA, ενισχύοντας την ένταση της στιγμής και συνοδεύοντας ιδανικά τη μουσική και το après-ski με τη χαρακτηριστική της γεύση.  

Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Τα  Καλάβρυτα αποκτούν ξανά τη δική τους μουσική ταυτότητα  και τα ΒΙΚΟΣ Below Zero Sessions γίνονται το soundtrack του χειμώνα.

