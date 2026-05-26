Vichy Laboratoires & Spetsathlon 2026: Η απόλυτη προστασία συναντά τις κορυφαίες επιδόσεις!

Το τριήμερο 15-17 Μαΐου, οι Σπέτσες πλημμύρισαν από ενέργεια και η Vichy Laboratoires ήταν εκεί, ως Suncare Partner για 3η συνεχή χρονιά. Με το σύνθημα «Stay Protected & Hydrated in Every Step», η Vichy ανέδειξε τη σημασία της καθημερινής αντηλιακής προστασίας ως το πιο απαραίτητο βήμα για κάθε αθλητή.

Η ομάδα της Vichy, με επικεφαλής τον διακεκριμένο προπονητή και καθηγητή φυσικής αγωγής Δήμο Χρονόπουλο, έδωσε το ρυθμό από την Παρασκευή με ένα δυναμικό «Shake out run». Το Σάββατο, η μάρκα «βούτηξε» στα βαθιά, δίνοντας την εκκίνηση στους αγώνες θεσμό για την μάρκα και προστατεύοντας τους κολυμβητές στα 1χλμ. και 3χλμ.. Με το «Commitment Award by Vichy» τίμησε όσους αθλητές τερμάτισαν τελευταίοι, υπενθυμίζοντας ότι η μεγαλύτερη νίκη είναι η ίδια η συμμετοχή.

Ως επίσημος χορηγός αντηλιακής φροντίδας της εκδήλωσης, η Vichy Laboratoires εξασφάλισε την πλήρη αντηλιακή κάλυψη όλων των συμμετεχόντων αναδεικνύοντας τη νέα σειρά αντηλιακής προστασίας Capital Soleil UV Aqua μέσα από τα καινοτόμα προϊόντα UV Aqua Hydrating Invisible Fluid SPF50 και UV Aqua Hydrating Invisible Spray SPF50. Τα νέα αυτά προϊόντα είναι ιδανικά για χρήση ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες ζέστης και έντονης άσκησης, καθώς είναι ανθεκτικά στο νερό και τον ιδρώτα, προσφέροντας την απόλυτη δερματολογική αντηλιακή προστασια για κάθε αθλητική δραστηριότητα. Η προηγμένη σύνθεσή τους, βασισμένη στην πρωτοποριακή Τεχνολογία UV AQUA, προσφέρει πολύ υψηλή προστασία SPF 50 ενάντια στις ακτίνες UVA/UVB, ενώ η μοναδική αόρατη, water-like υφή τους —τόσο ανάλαφρη σαν το νερό— απορροφάται αμέσως χωρίς να κολλάει.

Στο SunCare Booth στην Πλατεία Ποσειδωνίου, όλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη δύναμη της δερματολογικής φροντίδας της Vichy, και να δοκιμάσουν την αντηλιακή προστασία Capital Soleil της Vichy, που για ακόμα μια φορά απέδειξε ότι ο αθλητισμός και η υγεία της επιδερμίδας πάνε μαζί.

Με τη συμμετοχή στελεχών και διακεκριμένων αθλητών, Vichy λειτουργεί ως πρεσβευτής του «ευ αγωνίζεσθαι», συνδυάζοντας την επιστημονική υπεροχή με το πάθος για τον αθλητισμό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Αρνιακός σημείωσε εξαιρετική εμφάνιση, τερματίζοντας 1ος στον κολυμβητικό αγώνα 3km (no wetsuit), τόσο στη γενική κατάταξη ανδρών όσο και στην ηλικιακή του κατηγορία. Στον κολυμβητικό αγώνα 1km (no wetsuit), ο Μάνθος Μανδαλιανός κατέκτησε επίσης την 1η θέση στην ηλικιακή του κατηγορία.

Στα δρομικά αθλήματα, η ομάδα της Vichy πέτυχε σημαντικές διακρίσεις, με τη Ντενίσσα Μπάλα να ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στα 5km στη γενική κατάταξη γυναικών αλλά και στην κατηγορία της. Στο ίδιο αγώνισμα, η Alessandra Delfini, Country Manager της L’Oreal Hellas, πέτυχε μια σπουδαία επίδοση κατακτώντας τη 2η θέση στην ηλικιακή της κατηγορία, διάκριση που επαναέλαβε και στον κολυμβητικό αγώνα 1km.

Στο τρίαθλο, οι επιτυχίες συνεχίστηκαν με την ομάδα των Ντενίσσα Μπάλα, Παναγιώτη Πολύζου και Γιώργου Αρνιακού να κατακτά την 1η θέση στο Endurance Triathlon Relay. Σε ατομικό επίπεδο, η Αναστασία Τσουρουκτζή κατέλαβε τη 2η θέση στη γενική κατάταξη γυναικών στο Triathlon Endurance, ενώ η Μαρία Μάλαϊ σημείωσε μια εξαιρετική παρουσία κερδίζοντας τη 2η θέση στο Sprint Triathlon στην ηλικιακή της κατηγορία.

«Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή η Vichy με το Capital Soleil να υποστηρίζει για μια ακόμα χρονιά -ως Sun Care Partner μια τόσο σπουδαία διοργάνωση, προσφέροντας την απαραίτητη δερματολογική προστασία στους αθλητές. Συγχαίρουμε τους διοργανωτές που προάγουν με συνέπεια την υγεία και το αθλητικό πνεύμα, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθειά τους. Ιδιαίτερα υπερήφανη είμαι για την ομάδα της Vichy, που ξεχώρισε τόσο για το ήθος όσο και για τις επιδόσεις της.» δήλωσε η Ελένη Λεκκού, Brand Manager της VICHY.

Με τη σφραγίδα της Vichy, το Spetsathlon επιβεβαίωσε για μια ακόμη χρονιά τη θέση του ως κορυφαίος αθλητικός θεσμός, αναδεικνύοντας τη σημασία της αντηλιακής προστασίας ως αναπόσπαστο κομμάτι μιας υγιούς ζωής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.