Vegan με γεύση και αυθεντικότητα: Η Emirates εστιάζει σε φυσικά, μη επεξεργασμένα πιάτα

Καθώς οι καταναλωτές παγκοσμίως στρέφονται όλο και περισσότερο στη διατροφή, την υγεία και την ευεξία, υιοθετώντας μια προσέγγιση «επιστροφής στα βασικά» με κατανάλωση ελάχιστα επεξεργασμένων τροφών, η Emirates, αυτόν τον Veganuary, επιβεβαιώνει ότι αναπτύσσει νέα concepts για να γιορτάσει τα αληθινά, πλήρη φυτικά τρόφιμα «από το αγρόκτημα στο τραπέζι».

Στο πλαίσιο του τρέχοντος project, μια ομάδα σεφ δημιουργεί πιάτα αυθεντικά, ζωντανά και βαθιά ριζωμένα στη γαστρονομική παράδοση, χωρίς να αντικαθιστούν τις παραδοσιακές πρωτεΐνες με επεξεργασμένα φυτικά υποκατάστατα. Τα νέα αυτά πιάτα αναμένεται να είναι διαθέσιμα για τους επιβάτες το 2027.

Ο Αντιπρόεδρος Σχεδιασμού Τροφίμων & Ποτών της Emirates, Δόξης Μπέκρης, επιβεβαιώνει αυτή τη φιλοσοφία:

«Η προσοχή μας πλέον επικεντρώνεται στα όσπρια, τα δημητριακά, τους ξηρούς καρπούς, τους σπόρους και τα εποχιακά λαχανικά, που είναι οι “πρωταγωνιστές” του πιάτου. Αυτά τα υλικά προσφέρουν φυσικό βάθος γεύσης, υφή και θρεπτική αξία, χωρίς να στηρίζονται σε υπερ-επεξεργασμένες εναλλακτικές. Αντί να προσπαθούμε να μιμηθούμε το κρέας, θέλουμε να αντλήσουμε έμπνευση από κουζίνες που ανέκαθεν προτεραιοποιούσαν τα φυτικά συστατικά, όπως τα μεζεδάκια της Μεσογείου, τις σαλάτες δημητριακών της Λεβαντίνης, τα ασιατικά noodle bowls και τα αφρικανικά στιφάδα. Κατά την άποψή μας, αυτή η προσέγγιση είναι αυθεντική και πολιτισμικά πλούσια.

Αν και υπάρχουν πολλές αξιόλογες εναλλακτικές εργαστηριακής παραγωγής, το αληθινό φαγητό συμβαδίζει με τους στόχους βιωσιμότητας μας και τις προσδοκίες των επισκεπτών για υγιεινές επιλογές. Πρόκειται για διαφάνεια προς τους πελάτες μας, που θέλουν να γνωρίζουν τι τρώνε και να έχουν εμπιστοσύνη ότι είναι καλό για αυτούς και για τον πλανήτη. Στόχος μας είναι να μετατοπίσουμε την προσοχή από τα υποκατάστατα στη γιορτή των φυτών, όπου δεν μετράει τι λείπει, αλλά τι κερδίζεται σε αυθεντικότητα, γεύση και δημιουργικότητα».

Η Emirates σερβίρει μισό εκατομμύριο γεύματα για χορτοφάγους κάθε χρόνο

Η αεροπορική εταιρεία διαθέτει πλέον 488 vegan συνταγές διαθέσιμες σε 140 προορισμούς, σημειώνοντας αύξηση 60% στις συνολικές συνταγές σε σχέση με το 2024, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της προς τους πελάτες που προτιμούν φυτική διατροφή.

Η κατανάλωση vegan γευμάτων αυξάνεται παράλληλα με την αύξηση του αριθμού των επιβατών. Την προηγούμενη χρονιά, οι κορυφαίοι προορισμοί με πελάτες που παραγγέλνουν vegan γεύματα ήταν πρώτα το Λονδίνο και έπειτα Σίδνεϊ, Μπανγκόκ, Μελβούρνη, Φρανκφούρτη, Μάντσεστερ, Μουμπάι, Μπαλί και Σιγκαπούρη. Η Emirates αποδίδει μέρος της ζήτησης στο γεγονός ότι ακόμη και μη-vegans επιλέγουν φυτική κουζίνα κατά τη διάρκεια της πτήσης, ως πιο ελαφριά επιλογή που θεωρείται συχνά πιο εύπεπτη.

Οι vegan επιλογές είναι διαθέσιμες για παραγγελία και προ-παραγγελία κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς και στα σαλόνια αναμονής της Emirates. Οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν vegan γεύματα σε όλες τις πτήσεις της Emirates και σε όλες τις θέσεις ταξιδιού έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση. Σε δρομολόγια υψηλής ζήτησης, τα φυτικά γεύματα προσφέρονται ως μέρος του βασικού μενού.

Η vegan κουζίνα της Emirates σε κάθε κατηγορία θέσης

Δίνοντας έμφαση στη δέσμευσή της για γαστρονομική αριστεία για όλους τους πελάτες, η Emirates προσφέρει vegan γεύματα σε όλες τις κατηγορίες θέσης, καθώς και συμπληρωματικά προϊόντα όπως φυτικό γάλα. Υποστηρίζοντας τη φιλοσοφία “από το αγρόκτημα στο τραπέζι”, η Emirates ενσωματώνει φρέσκα προϊόντα από τη Bustanica – τη μεγαλύτερη υδροπονική φάρμα κάθετης καλλιέργειας στον κόσμο. Η φάρμα αποτελεί κοινό εγχείρημα με την Emirates Flight Catering και παρέχει φυλλώδη λαχανικά, όπως μαρούλι, ρόκα, ανάμεικτα σαλατικά και σπανάκι, χωρίς φυτοφάρμακα και χημικά, απευθείας στις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας της Emirates.

Στην Οικονομική Θέση, οι πελάτες της Emirates μπορούν να απολαύσουν πιάτα όπως φριτάτα κολοκύθας με σοταριστά μανιτάρια και ντομάτα κονκασέ, ή κανελόνια με σπανάκι σε σάλτσα ντομάτας και βασιλικού, με ψημένα ψίχουλα και μαϊντανό. Στα επιδόρπια περιλαμβάνονται vegan σοκολατένιο mousse cake με σάλτσα σοκολάτας και ψίχουλα μπισκότου, ή κέικ καρότου με κρέμα καρύδας.

Στην Premium Οικονομική Θέση, οι πελάτες που επιλέγουν vegan κουζίνα θα σερβιριστούν πιάτα όπως τηγανητό ρύζι με kimchi συνοδευόμενο από ψητή κολοκύθα και σοταριστά μανιτάρια πλευρώτους ακολουθούμενα από επιδόρπια όπως κέικ καρύδας με κομπόστα ανανά και φιστίκια.

Στην Διακεκριμένη Θέση, προσφέρεται μια σειρά επιμελημένων πιάτων, όπως μανιτάρια στιφάδο με λαχανικά σε σάλτσα σόγιας με πέντε μπαχαρικά, συνοδευόμενα από ταγισμένο ρύζι jasmine και βρασμένο pak choi. Για όσους επιβάτες επιθυμούν επιδόρπιο, τα πιάτα περιλαμβάνουν panna cotta καρύδας με μους βατόμουρου και φρέσκα μούρα ή cheesecake σοκολατένιου tofu.

Στην Πρώτη Θέση, οι πελάτες απολαμβάνουν υψηλής γαστρονομίας vegan κουζίνα, όπως ριζότο κολοκύθας και κριθαριού με ρόκα, καραμελωμένα καρύδια, βινεγκρέτ και vegan τυρί. Πιάτα που προσφέρουν εκρηκτική γεύση περιλαμβάνουν σαλάτα κινόα με ψητή μελιτζάνα, κολοκύθι, σοταρισμένα σπανάκια και coulis κόκκινης πιπεριάς. Στα απολαυστικά επιδόρπια περιλαμβάνονται τάρτα φράουλας με βανιλιατή κρέμα και φιστίκια, συνοδευόμενη από κομπόστα μούρων, ή δελεαστικό sticky date pudding με σάλτσα αλατισμένης καραμέλας, vegan κρέμα τυριού, καραμελωμένα πεκάν και βούτυρο αμυγδάλου.

Δημιουργικές vegan επιλογές στα σαλόνια αναμονής της Emirates στο Ντουμπάι

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, η Emirates διαθέτει επτά σαλόνια αναμονής στο κυρίως Terminal 3 – τρία για πελάτες Πρώτης Θέσης και τρία για πελάτες Διακεκριμένης Θέσης – καθώς και το σαλόνι της Emirates, που εξυπηρετεί όλους τους premium πελάτες. Τα σαλόνια αναμονής προσφέρουν μεγάλη ποικιλία vegan επιλογών, από kofta με μπαχαρικά Baharat και κουρκουμά σε σάλτσα καρύδας στον μπουφέ, έως à la carte πρωινό με ζεστή βρώμη αμάρανθου, συμπιεσμένα πράσινα μήλα, κόκκινα σταφύλια, βατόμουρα και καρύδια στο σαλόνι Πρώτης Θέσης, μεταξύ πολλών άλλων. Εκτός από μια σειρά δημοφιλών vegan σαλατών, το πιο δημοφιλές πιάτο στα σαλόνια είναι το Emirates Green Burger – ένα green burger από σόγια και λιναρόσπορο, με χαρακτηριστική σάλτσα και τουρσί αγγουριού.