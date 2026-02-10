Valentine’s Day στο Hard Rock Cafe Athens

LIFE
10/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 12.02.2026 - 21:24)
Valentine’s Day στο Hard Rock Cafe Athens
Θοδωρής Μαυρούλης Θοδωρής Μαυρούλης

Ο έρωτας περνάει από το στομάχι…και από το Hard Rock Cafe Athens με ένα μοναδικό Limited Time Menu από τις 10 έως τις 15 Φεβρουαρίου.

Το Hard Rock Cafe Athens υποδέχεται τον Άγιο Βαλεντίνο με μια εβδομάδα αφιερωμένη στην αγάπη και τη γεύση. Για όσους επιθυμούν να γιορτάσουν νωρίτερα, το ειδικό μενού «The Fab Four» θα είναι διαθέσιμο από τις 10 έως τις 15 Φεβρουαρίου. Η συγκεκριμένη γευστική πρόταση περιλαμβάνει έναν πλούσιο συνδυασμό από Wings, House-Made Crispy Chicken Dippers, Onion Rings και Nachos , ενώ η εμπειρία ολοκληρώνεται με το εντυπωσιακό επιδόρπιο Berry Sundae και τρία signature cocktails: το Rose Garden, το Heart Throb και το Old Flame. 

Valentine’s Day στο Hard Rock Cafe Athens

Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, το love mood ξεκινάει από το πρωί με ένα ξεχωριστό Valentine’s Brunch συνοδεία DJ set (11:00 – 14:00). Ενώ από το απόγευμα, η ατμόσφαιρα γίνεται ακόμα πιο ρομαντική με ένα βραδινό DJ session (19:00 – 23:30), με πολλές εκπλήξεις και δώρα που έχουν ετοιμαστεί αποκλειστικά για τους παρευρισκόμενους, κάνοντας κάθε στιγμή της βραδιάς μοναδική.

 

Valentine’s Day στο Hard Rock Cafe Athens

Είτε επιλέξετε ένα ρομαντικό δείπνο είτε ένα γιορτινό brunch, το Hard Rock Cafe Athens στο Μοναστηράκι αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για να μοιραστείτε ξεχωριστές στιγμές με το ταίρι σας. 

Hard Rock Cafe Athens Αδριανού 52, Μοναστηράκι Τηλέφωνο Κρατήσεων: 210 3245170 https://cafe.hardrock.com/athens/

