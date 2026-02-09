VALENTINE’S DAY Art edit: Η τέχνη συναντά την αγάπη στο ONE&ONLY AESTHESIS

Από τις 11 έως τις 15 Φεβρουαρίου, το One&Only Aesthesis προσκαλεί λάτρεις της τέχνης και της αισθητικής να ζήσουν μια πολυδιάστατη εμπειρία αφιερωμένη στην αγάπη, μέσα από το επιμελημένο Valentine’s Day Art Edit μια ατμοσφαιρική έκθεση που φέρνει κοντά εννέα Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, διαφορετικών γενεών και καλλιτεχνικών πρακτικών.

Στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το εμβληματικό παραθαλάσσιο resort και αρχιτεκτονικό ορόσημο, μεταμορφώνεται σε τόπο καλλιτεχνικής έκφρασης, όπου οι εκλεπτυσμένοι εσωτερικοί χώροι, εμπνευσμένοι από τη διαχρονική κομψότητα μιας άλλης εποχής, δημιουργούν ένα φυσικό και αρμονικό σκηνικό που αγκαλιάζει την τέχνη, τον πολιτισμό και τον δημιουργικό διάλογο.

Εμπνευσμένη από τις αρχαιοελληνικές έννοιες της αγάπης Έρως, Αγάπη, Φιλαυτία, Στοργή, Πράγμα, Πάθος και Μανία η έκθεση εξερευνά τις συναισθηματικές, ρομαντικές, συλλογικές και εσωτερικές διαστάσεις του συναισθήματος. Μέσα από 14 προσεκτικά επιλεγμένα έργα, οι καλλιτέχνες προτείνουν ποιητικές αναγνώσεις της αγάπης προς ένα πρόσωπο, έναν τόπο και μια κοινή πολιτισμική ταυτότητα, συνθέτοντας ένα οικείο αλλά ταυτόχρονα διευρυμένο πορτρέτο της σύγχρονης δημιουργικότητας στην Ελλάδα.

Η έκθεση παρουσιάζει ένα πλούσιο φάσμα μέσων και υλικών, από υφαντική τέχνη και μαρμάρινη γλυπτική έως φωτογραφία, ζωγραφική, μεταλλικές κατασκευές και κεραμικά, αποτυπώνοντας έναν ζωντανό μικρόκοσμο της σημερινής εικαστικής σκηνής, όπου καινοτόμες τεχνικές συνδιαλέγονται με επαναπροσδιορισμένες παραδόσεις.

Ανάμεσα στα έργα ξεχωρίζουν το Pinot Noir του Γάλλου σύγχρονου καλλιτέχνη Hugues Allamargot, ένα επιβλητικό έργο από μέταλλο και ακρυλικό, η μνημειακή υφαντική εγκατάσταση από το δάπεδο έως την οροφή της Μεξικανής καλλιτέχνιδας με έδρα την Αθήνα Violeta Ortega Navarrete, καθώς και η λεπτεπίλεπτη εγκατάσταση δέκα μέτρων από laser-cut ύφασμα με υφαντό κείμενο της Άννας Χατζηαγγέλου. Παρουσιάζεται επίσης ένα μαρμάρινο γλυπτό ζευγαριού που κρατιέται χέρι-χέρι του Ελβετού καλλιτέχνη Tom von Kaenel, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Νάξο, αρχειακή ασπρόμαυρη φωτογραφία του θρυλικού Robert McCabe, που καταγράφει την Ελλάδα από τη δεκαετία του 1950 ως έναν διαχρονικό φόρο τιμής στη χώρα που αποκαλεί πατρίδα, αισθαντικά κεραμικά έργα της Παριζιάνας καλλιτέχνιδας με έδρα την Αθήνα Diane Alexandre, μια τερακότα του Έλληνα καλλιτέχνη με έδρα το Βερολίνο Νίκου Μαυρουδέα που προσεγγίζει την αγάπη ως παιχνίδι τύχης, φωτογραφικά έργα σε βαθυκόκκινες αποχρώσεις του Λιβανέζου καλλιτέχνη με έδρα την Πάρο Rabee Younes, καθώς και οι υπερρεαλιστικοί, έντονα χρωματικοί πίνακες της υπότροφου Fulbright Στέλλας Καπεζάνου.

«Το One&Only Aesthesis σχεδιάστηκε ως ένας τόπος όπου η τέχνη, ο πολιτισμός και η ανθρώπινη σύνδεση συναντώνται. Το Valentine’s Day Art Edit εκφράζει την πεποίθησή μας ότι η αγάπη, όπως και η τέχνη, είναι πολυεπίπεδη, βαθιά προσωπική και ταυτόχρονα οικουμενική. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που φιλοξενούμε καλλιτέχνες των οποίων το έργο συνομιλεί ουσιαστικά τόσο με τη σύγχρονη ζωή όσο και με το διαχρονικό συναίσθημα», δήλωσε ο κ. Gérald Krischek, Γενικός Διευθυντής του One&Only Aesthesis.

Στο πνεύμα της προσφοράς, ποσοστό των εσόδων από τις πωλήσεις των έργων θα διατεθεί στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Desmos, ο οποίος συνδέει δωρητές και ωφελούμενους στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της ενδυνάμωσης κοινοτήτων και της άμεσης ανθρωπιστικής ανταπόκρισης. Όπως επισημαίνεται, η έκθεση αντανακλά τη θεμελιώδη πεποίθηση του Desmos στη δημιουργία ουσιαστικών δεσμών, με την τέχνη να λειτουργεί ως γέφυρα που ενώνει ανθρώπους, πολιτισμό και κοινωνία.

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί την Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026, και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026, με καθημερινή λειτουργία από τις 12 Φεβρουαρίου, από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, και πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη της Chery, ως Mobility Sponsor, και της Campari, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση αυτής της καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας, ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, τη δημιουργικότητα και τη σύγχρονη εμπειρία φιλοξενίας.