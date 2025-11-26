UNO Elite F1:Η Mattel και η Formula 1 Ενώνουν τις Δυνάμεις τους λανσάροντας το Νέο UNO Elite για τους Φίλους των Αγώνων Ταχύτητας

Καθώς η σεζόν της Formula 1 για το 2025 πλησιάζει σε μια συναρπαστική κορύφωση, η Mattel, Inc., ανακοίνωσε τη διεύρυνση της σειράς UNO Elite με το επίσημο UNO Elite Formula 1. Αυτή η γεμάτη αδρεναλίνη έκδοση φέρνει τον κόσμο της Formula 1 στο τραπέζι του παιχνιδιού. Με οδηγούς και μονοθέσια και από τις 10 ομάδες της Formula 1, οι νέες κάρτες Elite Action μεταφέρουν την ένταση της γραμμής εκκίνησης της Formula 1 στο χέρι των παικτών.

Το UNO Elite Formula 1 συνδυάζει όλα όσα αγαπούν οι φίλοι του #1 παραδοσιακού παιχνιδιού παγκοσμίως1 με την ταχύτητα, το δράμα και τη στρατηγική της δημοφιλέστερης σειράς αγώνων στον κόσμο. Η πρώτη κυκλοφορία περιλαμβάνει πάνω από 100 μοναδικές κάρτες Elite Action εμπνευσμένες από τη Formula 1®, διαθέσιμες σε ποικιλία χρωμάτων και ειδικές foil εκδόσεις, δημιουργώντας συνολικά περισσότερες από 1.000 μοναδικές κάρτες.

UNO Elite™ Formula 1 2025 Core Edition Βασικό Πακέτο (Ενδεικτική τιμή λιανικής: 19.99€)

Το UNO Elite™ Formula 1 2025 Core Edition Βασικό Πακέτο περιλαμβάνει 112 κάρτες που παίζονται όπως το κλασικό UNO, δύο αποκλειστικές promo κάρτες και τέσσερα game booster πακέτα, το καθένα με 10 κάρτες Elite Action, συμπεριλαμβανομένων οδηγών, μονοθέσιων οχημάτων, πίστες και κρανών.

Η Emily Prazer, Chief Commercial Officer της Formula 1, πρόσθεσε: «Η κυκλοφορία του UNO Elite Formula 1 σηματοδοτεί μια ακόμη συναρπαστική συνεργασία ανάμεσα στη F1 και τη Mattel. Ως brand, θέλουμε να είμαστε πάντα παρόντες σε νέους και καινοτόμους χώρους για το κοινό μας και ανυπομονώ να δω τους παίκτες να μεταφέρουν την ανταγωνιστικότητα, την αδρεναλίνη και την ένταση της Formula 1 σε αυτό το εμβληματικό παιχνίδι.»

Το UNO Elite Formula 1 2025 Core Edition Βασικό Πακέτο είναι διαθέσιμο τώρα για προπαραγγελία στο Amazon, με εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης στα μέσα Δεκεμβρίου 2025. Το UNO Elite Formula 1 θα είναι διαθέσιμο σε περισσότερους μεγάλους λιανοπωλητές από το 2026.