Τριπλή διεθνής διάκριση για την μπύρα Voreia στο διαγωνισμό Concours International de Lyon 2026

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, η Siris Brewery ανακοινώνει μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση για τη σειρά craft μπύρας Voreia, η οποία ξεχώρισε ανάμεσα σε 1.580 δείγματα μπύρας από 58 χώρες στο Concours International de Lyon 2026, αποσπώντας τρία ασημένια μετάλλια.

Πιο συγκεκριμένα, η Voreia IPA απέσπασε ασημένιο μετάλλιο λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία American IPA, η Voreia Imperial Porter στην κατηγορία Other Speciality Beer και η Voreia Stout στην κατηγορία Foreign Stout. Οι νέες αυτές κατακτήσεις σ’ έναν από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση της συνέπειας, της τεχνογνωσίας και της αφοσίωσης της ομάδας της Siris Brewery στην παραγωγή craft μπύρας υψηλής ποιότητας, με ξεχωριστό χαρακτήρα και αυθεντική ελληνική ταυτότητα.

Με την Voreia IPA να ξεχωρίζει για τον έντονα αρωματικό χαρακτήρα της, με νότες λυκίσκου και εσπεριδοειδών και την ευχάριστα πικρή επίγευση, την Voreia Imperial Porter να εντυπωσιάζει με το πλούσιο σώμα και τα σύνθετα αρώματα καφέ, σοκολάτας και καβουρδισμένης βύνης, και τη Voreia Stout να διακρίνεται για τη βελούδινη υφή και τον ισορροπημένο χαρακτήρα της με νότες κακάο και καφέ, οι τρεις μπύρες της Siris Brewery αναδεικνύουν το ιδιαίτερο στυλ και γευστικό χαρακτήρα της σειράς Voreia.

Η φετινή τριπλή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη ισχυρή διεθνή πορεία για τη Voreia και τη Siris Brewery, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία της σε κορυφαίους θεσμούς δεν αποτελεί μεμονωμένη επιτυχία. Η Voreia έχει καταγράψει σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς τα τελευταία χρόνια, χτίζοντας σταθερά την αναγνώρισή της και εκτός συνόρων. Για την ομάδα της Siris Brewery, κάθε νέα διάκριση αποτελεί αναγνώριση και κίνητρο για συνεχή εξέλιξη και δυναμική εκπροσώπηση της ελληνικής craft ζυθοποιίας διεθνώς. Αυτός είναι ο δρόμος της: ο δρόμος της επιτυχίας και της συνεχούς δημιουργίας, με σεβασμό στην τέχνη της ζυθοποιίας και προσήλωση στην ποιότητα που τη χαρακτηρίζει.

Ο διαγωνισμός Concours International που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στην πρωτεύουσα της γαλλικής γαστρονομίας, τη Λυών, προσελκύει χιλιάδες συμμετοχές απ’ όλο τον κόσμο, που διεκδικούν μια θέση στις κατηγορίες του κρασιού, της μπύρας και των αποσταγμάτων.

Αποκλειστικός διανομέας της premium craft μπύρας VOREIA στην Ελλάδα είναι η Beverage World.