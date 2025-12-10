Together We Shine: Η επίσημη έναρξη της συνεργασίας Athens City Events & Δειπνοσοφιστήριον

Η συνεργασία του Athens City Events με το Δειπνοσοφιστήριον θέτει έναν νέο πήχη για τις εκδηλώσεις στην πόλη. Δύο ισχυρά brands ενώνουν δυνάμεις και δημιουργούν μια νέα λάμψη σε επίπεδο ποιότητας, ατμόσφαιρας και δημιουργικότητας.

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, το Athens City Events άνοιξε μια νέα σελίδα στην αθηναϊκή σκηνή εκδηλώσεων, ανακοινώνοντας επίσημα την αποκλειστική του συνεργασία με το Δειπνοσοφιστήριον. Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για τον χώρο και εδραιώνει τη θέση του ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για premium events στην Αθήνα.

Στους εκλεκτούς καλεσμένους ανακοινώθηκε ότι το Athens City Events, που μέχρι σήμερα ήταν γνωστό ως Anassa City Events, κάνει πλέον το επόμενο μεγάλο βήμα της πορείας του: μετασχηματίζεται σε έναν ολοκληρωμένο πολυχώρο με δύο αυτόνομα venues το Anassa και το νέο Glass House. Η μετονομασία σηματοδοτεί την εξέλιξη ενός brand που μεγαλώνει, ανοίγει τα φτερά του και επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του στον χώρο των premium events στην Αθήνα.

Το κεντρικό μήνυμα της βραδιάς, «Together We Shine», αποτύπωσε απόλυτα την φιλοσοφία της συνεργασίας: την ένωση δύο κορυφαίων brands που μοιράζονται κοινή προσήλωση στη φιλοξενία, τη γαστρονομία και τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε στο Anassa, με ένα εκλεπτυσμένο welcome reception. Το live σαξόφωνο του Γιάννη Καρακατσάνη και το DJ set της VIParties έδωσαν το ύφος της βραδιάς. Η δημοσιογράφος Σταυρούλα Χριστοφιλέα προλόγισε την εκδήλωση και καλωσόρισε τους οικοδεσπότες: τον Γιάννη Νεραντζή και τη Χρύσα Νεραντζή από το Athens City Events, καθώς και τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, συνιδιοκτήτη και Executive Chef.

Μετά την ανακοίνωση, οι καλεσμένοι ξεκίνησαν τη μετάβασή τους προς το Glass House. Η ατμοσφαιρική μουσική και η σκηνοθετική προσέγγιση της μετάβασης συνέδεσαν συμβολικά τους δύο χώρους, δημιουργώντας την αίσθηση ότι οι συμμετέχοντες κινούνται από τον έναν κόσμο στον άλλον — ακριβώς όπως τα δύο brands ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Με την άφιξη στο Glass House, ένα lollipop aerial act στον εξωτερικό χώρο υποδέχθηκε τους καλεσμένους, προετοιμάζοντάς τους για μια εντυπωσιακή αποκάλυψη. Στο εσωτερικό, η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα δημιουργικό και ζωντανό party, με χορογραφημένη είσοδο των σερβιτόρων να σηματοδοτεί το άνοιγμα της εμπειρίας, ενώ ένα θεαματικό aerial dance show πρόσθεσε μια νότα θεάτρου και κίνησης. Τη μουσική επένδυση του party ανέλαβε η διεθνώς αναγνωρισμένη Xenia Ghali, δίνοντας στον χώρο τον ρυθμό μιας γιορτής που συνεχίστηκε ως αργά.

Σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς, η υπογραφή του Δειπνοσοφιστήριον ήταν εμφανής σε κάθε γεύση και κάθε ποτήρι. Τα signature cocktails και το molecular mixology act του Άρη Χατζηαντωνίου καθώς και οι δημιουργικές γαστρονομικές προτάσεις που επιμελήθηκε η ομάδα του Δημήτρη Σκαρμούτσου, συνέθεσαν μια εμπειρία που μιλούσε στη γλώσσα της υψηλής φιλοξενίας.

Μαζί με τα experiential photo booths της One Photobooth, δημιούργησαν ένα ολοκληρωμένο σκηνικό όπου η γαστρονομία, η τεχνολογία, η τέχνη και ο φωτισμός υπογράμμισαν την ταυτότητα του νέου Athens City Events.

Γιατί όταν δύο μεγάλοι κόσμοι ενώνονται, μαζί πραγματικά λάμπουν.