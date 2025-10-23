The Issue
Το τσίπουρο Δεκαράκι στο GastrosoΦy: Γιατί το εκλεκτό δεν είναι μόνο στο πιάτο σου, αλλά και στο ποτήρι σου

23 Οκτωβρίου, 2025
Το τσίπουρο Δεκαράκι συμμετείχε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 σε μια μοναδική γιορτή γεύσης, δημιουργικότητας και πολιτιστικής σύνδεσης, στο GastrosoΦy Fest.

Ένα φεστιβάλ που έφερε την Ελλάδα στο προσκήνιο της διεθνούς γαστρονομικής σκηνής, φιλοξενώντας σπουδαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας, το Δεκαράκι απέδειξε πως το εκλεκτό δεν ανήκει μόνο στα πιάτα των μεγάλων σεφ, αλλά έχει τη δική του ξεχωριστή θέση και στα ποτήρια όσων αναζητούν την αυθεντικότητα και την ποιότητα. 

Μέσα από μία απολαυστική γευστική δοκιμή, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα μοναδικά μονοποικιλιακά τσίπουρα Δεκαράκι, τα οποία συνόδευσαν αρμονικά τις γαστρονομικές προτάσεις της εκδήλωσης, ολοκληρώνοντας με τον πιο ξεχωριστό τρόπο τη συνολική εμπειρία.

 

Ως το πρώτο που παρουσίασε στην Ελλάδα μια ολοκληρωμένη οικογένεια μονοποικιλιακού τσίπουρου, το Δεκαράκι έχει καταφέρει να αναδείξει τη μοναδικότητα κάθε ποικιλίας, φέρνοντας στο προσκήνιο τη γευστική πολυμορφία του ελληνικού αμπελώνα.

Από την επιλογή των σταφυλιών και την προέλευσή τους, έως το υψόμετρο, το έδαφος και τον χρόνο του τρύγου — κάθε στάδιο παίζει ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Το Δεκαράκι παράγεται με φροντίδα στον Τύρναβο, με στόχο την καθαρή γεύση και την ξεκάθαρη ποικιλιακή ταυτότητα που το ξεχωρίζει. 

Μέσα από τη συμμετοχή του στο GastrosoΦy Fest, το τσίπουρο Δεκαράκι είχε την ευκαιρία να προσεγγίσει τους επαγγελματίες  της γαστρονομίας, της εστίασης και των κρασιών, επιβεβαιώνοντας πως το ελληνικό τσίπουρο έχει τη θέση που του αξίζει στα πιο εκλεκτά τραπέζια — και στις πιο ιδιαίτερες στιγμές.

