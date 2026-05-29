Το θέλεις; Πάρ’το» – Ο Akylas υπογράφει την πιο νόστιμη συνεργασία με τη McDonald’s

Η McDonald’s Ελλάδας ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Akylas, παρουσιάζοντας το The Akylas Meal και τη νέα καμπάνια «Το θέλεις; Πάρ’ το».

Όλα ξεκίνησαν λίγες μέρες πριν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν μία θαυμάστρια αναγνώρισε τον Akylas και του ζήτησε ένα αυτόγραφο. Εκείνος, χωρίς δεύτερη σκέψη, υπέγραψε στο πρώτο πράγμα που βρήκε πάνω του – μια απόδειξη. Το video έκανε τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας αντιδράσεις και σχόλια, με τον κόσμο να ενθουσιάζεται με τον καλλιτέχνη, αλλά και να προσπαθεί και να βρίσκει τελικά από που ήταν η απόδειξη: ήταν μία παραγγελία από τα McDonald’s!

Και κάπως έτσι γεννήθηκε η πιο νόστιμη συνεργασία. Η McDonald’s πήρε την παραγγελία του Akylas και την έκανε επίσημο μενού, παρουσιάζοντας το The Akylas Meal: Double Cheeseburger, μεσαίες τηγανητές πατάτες, μεσαίο αναψυκτικό και Chicken McNuggets. Μια παραγγελία οικεία για τους fans των Μακ.

Μία συνεργασία με ένα ιδιαίτερο νόημα. Ο Akylas έχει χτίσει μια αυθεντική σχέση με το κοινό του επειδή δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Η McDonald’s αναγνωρίζει αυτή την αμεσότητα και την απλότητα. Άλλωστε είναι ένα brand που εδώ και χρόνια αποτελεί μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων. Είτε για φαγητό με την οικογένειά σου, είτε για μία συνάντηση με φίλους, ξέρεις και διαλέγεις το αγαπημένο σου μενού, χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δεν είναι περίπλοκες. Είναι αυθόρμητες και αληθινές.

Αυτό ακριβώς εκφράζει και η καμπάνια «Το θέλεις; Πάρ’ το». Σε έναν κόσμο γεμάτο φίλτρα, δεύτερες σκέψεις και υπερανάλυση, κάποιες επιλογές παραμένουν απλές. Το θέλεις; Το παίρνεις.

«Στη McDonald’s πιστεύουμε ότι ο καθένας έχει τη δική του αγαπημένη παραγγελία, αυτή στην οποία επιστρέφει ξανά και ξανά. Γι’ αυτό και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που παρουσιάζουμε το The Akylas Meal στα εστιατόριά μας, φέρνοντας την αγαπημένη επιλογή του Akylas πιο κοντά στους πελάτες μας. Η συνεργασία μας μαζί του βασίζεται στην αυθεντικότητα και την απλότητα που τον χαρακτηρίζουν — στοιχεία που βρίσκονται και στον πυρήνα της εμπειρίας που προσφέρουμε καθημερινά», δήλωσε ο Vladimir Janevski, Managing Director της Premier Capital Hellas.

Το The Akylas Meal είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα εστιατόρια McDonald’s σε όλη την Ελλάδα