Το Tesori d’Oriente παρουσιάζει το νέο μαλακτικό Ikigai

LIFE
23/07/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 23.07.2026 - 23:28)
Το Tesori d’Oriente παρουσιάζει το νέο μαλακτικό Ikigai
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Εμπνευσμένο από την ιαπωνική αρμονία, για μια ατέλειωτη αίσθηση άνοιξης.

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Με έμπνευση από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ανατολής, η μάρκα Tesori d’Oriente συνεχίζει το αρωματικό της ταξίδι, αυτή τη φορά στην Ιαπωνία, τη χώρα όπου η αρμονία, η κομψότητα και η ισορροπία αποτελούν τρόπο ζωής.

Στην Ιαπωνία, κάθε τι έχει τον ρυθμό του. Κάθε πράξη – από το πώς διπλώνεις ένα ύφασμα, μέχρι το πώς πίνεις ένα φλιτζάνι τσάι – κρύβει μια φιλοσοφία ζωής. Και αυτή η φιλοσοφία έχει όνομα: Ikigai. Σημαίνει «ο λόγος ύπαρξης» και εκφράζει εκείνο που δίνει νόημα στην καθημερινότητα και σε κάνει να ξυπνάς κάθε πρωί με χαρά και διάθεση να ζήσεις τη μέρα. Από αυτή τη φιλοσοφία εμπνέεται το Tesori d’Oriente, συστήνοντας το νέο μαλακτικό ρούχων Ikigai με Άνθη Κερασιάς (Sakura) & Ρυζόνερο – ένα αισθητηριακό ταξίδι εμπνευσμένο από την ιαπωνική τέχνη του να ζεις κάθε στιγμή με χαρά και αρμονία.

Το Tesori d’Oriente παρουσιάζει το νέο μαλακτικό Ikigai

Τα Άνθη Κερασιάς (Sakura) είναι το απόλυτο σύμβολο της αγνότητας και  της αναγέννησης. Το άρωμά τους είναι γλυκό, ρομαντικό και αιθέριο – αγκαλιάζει τις αισθήσεις με μια αίσθηση ηρεμίας και απαλότητας. Το Ρυζόνερο, ένα διαχρονικό συστατικό της ιαπωνικής παράδοσης, χαρίζει απαλότητα που διαρκεί, αίσθηση καθαριότητας και διακριτική φρεσκάδα. Ένας  εκλεπτυσμένος συνδυασμός που προσφέρει μια ανάσα γαλήνης.

Το μαλακτικό ρούχων Ikigai έρχεται να αγκαλιάσει τα ρούχα και τα υφάσματά μας με μια ανατολίτικη λουλουδένια συμφωνία, μια ευωδιά που θυμίζει πρωινή αύρα σε κήπο με ανθισμένες κερασιές. Ρούχα αρωματισμένα με ένα διακριτικό πέπλο κομψότητας – σαν να φοράς κάθε μέρα ένα άρωμα που σε φέρνει σε αρμονία με τον εαυτό σου.

Ολόκληρη η σειρά μαλακτικών Tesori dOriente, διακρίνεται για τα μοναδικά αρώματα Ανατολής και την καινοτομική τους σύνθεση με μικροκάψουλες που εξασφαλίζει αξεπέραστη διάρκεια έως και 8 εβδομάδες. Είναι απαλλαγμένα από συνθετικά και χρωστικές, προστατεύουν τις ίνες των ρούχων και χαρίζουν απίστευτη απαλότητα, διευκολύνοντας το σιδέρωμα.

 

Είναι διαθέσιμα σε όλα τα Super-Markets και μας χαρίζουν τους πιο σπάνιους θησαυρούς της Ανατολής, αποδεικνύοντας ότι η φροντίδα των ρούχων μας μπορεί να γίνει μια ολοκληρωμένη αρωματική εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα μαλακτικά ρούχων Tesori d’Oriente μπορείτε να επισκεφτείτε το https://www.tesoridoriente.gr.com/.

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